To Fiat 500 στη συλλογή του MoMA (video)

Το project “To Fiat 500 στη συλλογή του MoMA” (“Fiat 500 entra al MoMA”) έλαβε ένα από τα βραβεία Corporate Art 2017 για την πετυχημένη μεταμόρφωση του εμβληματικού Fiat 500 σε έργο τέχνης.Η προσθήκη του Fiat 500 στη μόνιμη συλλογή έργων τέχνης του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη (MoMA) χάρισε μια ιδιαίτερη διάκριση στην ιταλική μάρκα στα “Corporate Art Awards 2017”. Ο θεσμός θεσπίστηκε πέρυσι με σκοπό την αύξηση της αναγνωρισιμότητας διαφόρων projects που συνδέουν τον επιχειρηματικό με τον καλλιτεχνικό κόσμο. Τα αναγνωρισμένου κύρους Corporate Art Awards διοργανώνονται σε συνεργασία με το LUISS Business School και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού της Ιταλίας, καθώς και άλλων φορέων στη γειτονική χώρα. Το βραβείο αυτό τιμά το δημοφιλέστερο μοντέλο στην ιστορία της Fiat, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι αποτελεί γνήσιο έργο μοντέρνας τέχνης, σε συνέχεια της τοποθέτησής του στο MoMa.Στα φετινά βραβεία συμμετείχαν περισσότερες από 70 εταιρείες από 20 και πλέον χώρες από όλο τον κόσμο. Η παγκόσμια εμβέλεια του θεσμού αντανακλά άλλωστε και την οντότητα του ίδιου του Fiat 500, ενός μοντέλου που είναι παγκοσμίως γνωστό και ταυτόχρονα Ευρωπαϊκό best-seller στην κατηγορία του.Σε δεξίωση που παρέθεσε ο Ιταλός Πρόεδρος Sergio Mattarella προς τιμήν των βραβευμένων εταιρειών, ο Επικεφαλής της Fiat και CMO της FCA, κ. Olivier Francois δήλωσε: "Αυτό το αναγνωρισμένου κύρους βραβείο είναι για μας μεγάλη τιμή. Αποτελεί απτή αναγνώριση ότι το Fiat 500 δεν είναι μόνο ένα αριστούργημα της αυτοκινητιστικής βιομηχανίας με ιστορία 60 χρόνων, αλλά ένα πραγματικό σύμβολο της ιταλικής δημιουργικότητας με συλλεκτική αξία. Και το ταξίδι του συνεχίζεται σήμερα, με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και επίγνωση πλέον του ρόλου του ως πρεσβευτή της ιταλικής υπεροχής σε ολόκληρο τον κόσμο."Το "Corporate Art Award 2017" είναι μια ακόμα διάκριση για το υπέροχο Fiat 500, 60 χρόνια μετά τη γέννησή του. Η προσθήκη του στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη του εμβληματικού status παγκόσμιας εμβέλειας του μοντέλου και αποτίει φόρο τιμής στο αξέχαστο στιλ του, που έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο.Το μοντέλο που βρίσκεται στο MoMA είναι ένα 500 F series, το δημοφιλέστερο 500 στην αγορά από το 1965 μέχρι το 1972. Στη συνέχεια προστέθηκαν και άλλες εκδόσεις (Sport, D, L and R), με αποτέλεσμα οι πωλήσεις της πρώτης γενιάς του μοντέλου να αγγίζουν συνολικά τα 4 εκατομμύρια μονάδες από το 1957 μέχρι το 1975. Το 2007 έγινε πραγματικότητα η αναβίωση του μοντέλου, με το σύγχρονο 500 να αποδεικνύεται εξίσου πετυχημένο με τον πρόγονο του. Σε 10 χρόνια παρουσίας στην αγορά απέκτησε 2 εκατομμύρια αγοραστές, καθώς και μια εντυπωσιακή σειρά διακρίσεων, περιλαμβανομένου του "Car of the Year" και "Compasso d'oro".