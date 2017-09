Τα φώτα στο La Maison Citroen.

Η Γαλλική Εβδομάδα αφιερωμένη στη μόδα, διήρκησε από τις 8 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, γέμισε το Παρίσι από το πνεύμα της σύγχρονης δημιουργίας και του σχεδιασμού. Η Citroen πήρε μέρος στο επίσημο πρόγραμμα, με δύο μεγάλες εκδηλώσεις ανοιχτές στο κοινό. Η μία έλαβε χώρα στο La Maison Citroen , που βρίσκεται στην οδό Saint Didier του 16ου διαμερίσματος και η άλλη στη Galerie Joseph, στο 116 της Rue de Turenne του 3ου διαμερίσματος της Γαλλικής πρωτεύουσας, εκεί όπου βρισκόταν και η νέα έκδοση του Ε-MEHARI Styled By Courrèges.Είτε χάρη στην καινοτόμα αντίληψη σχεδίασης για τις αντιπροσωπείες στην πόλη, που εκφράζεται με το concept La Maison Citroen , είτε με την “παράταση” του καλοκαιριού, χάρη στο υπερμοντέρνο ανοιχτό περιορισμένης παραγωγής νέο E-MEHARI Styled By Courrèges, το πνεύμα της Citroen είναι πιο ζωντανό από ποτέ. Συνεπώς ήταν απολύτως φυσική συνέπεια, η συμμετοχή της Citroen στο μεγάλο γεγονός του Σεπτεμβρίου, στο Paris Design Week.Από τις 8 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα με τη συνεργασία του Maison & Objet show, περιλάμβανε μια σειρά από εκθέσεις, συνέδρια ανταλλαγής απόψεων, εγκαίνια αλλά και βράδια εκδηλώσεων που είχαν όλα τον ίδιο σκοπό: να βγάλουν το design από τα στενά όρια του ενδιαφέροντος μόνο σε επαγγελματίες του είδους, κάνοντας events ανοιχτά σε όλους. Τέτοιες ήταν και οι δύο εκδηλώσεις που συμμετείχε η Citroen στο πλαίσιο του Paris Design Week:•La Maison Citroen που βρίσκεται στη διεύθυνση 39 rue Saint Didier, Paris 75016Αυτός ο ζεστός χώρος των 150 τ.μ. απέχει πολύ από τις τυπικές εκθέσεις πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων. Έχοντας κερδίσει μια σειρά από επαίνους και βραβεία, δείχνει με τρόπο χειροπιαστό τη νέα εμπειρία που λανσάρει η Citroen για τα σημεία πώλησης αυτοκινήτων. Οι επισκέπτες πήραν μια γεύση από την πραγματική αλλά και τη ψηφιακή νέα εποχή στις πωλήσεις που φέρει η Citroen με αυτό το concept που δημιουργήθηκε τον περασμένο Μάιο. Το concept αυτό, σύντομα θα επεκταθεί τόσο στην υπόλοιπη Γαλλία, όσο και παγκόσμια, με ανάλογες δημιουργίες στο Βέλγιο, στην Κολομβία, στο Μαρόκο, στην Κίνα και στην Ιαπωνία.• Avant premiere για την περιορισμένης παραγωγής ειδική έκδοση του ΝΕΟΥ E-MEHARI Styled by CourrègesΤο αποτέλεσμα της συνεργασίας ανάμεσα σε δύο από τις πλέον εμβληματικές Γαλλικές εταιρείες, είναι αυτή η νέα έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού 4θέσιου cabriolet που αποκαλύφθηκε ως έκθεμα της Galerie Joseph (116 Rue de Turenne, Paris 75013). Θα παραχθεί σε μόλις 61 αντίτυπα - αριθμός που παραπέμπει στη χρονιά ίδρυσης της Courrèges - και η ιδιαιτερότητα της ειδικής αυτής έκδοσης περιορισμένης παραγωγής, υπογραμμίζεται από την πλήρη αντίθεσή της σε σχέση με το ολόλευκο αμάξωμα του αρχικού πρωτοτύπου: το E-Mehari Styled by Courrèges είναι λαμπερό μαύρο. Vinyl Black.