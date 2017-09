Continental Vision Zero: Το όραμα για Μηδέν ατυχήματα

Με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Θανατηφόρα,η Continental επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο όραμα για Μηδέν θανάτους, Μηδέν τραυματισμούς & Μηδέν ατυχήματα



Ζούμε σε έναν συναρπαστικό κόσμο αυτοκίνησης. Τα κάθε λογής οχήματα μεταφέρουν επιβάτες και αγαθά σε κάθε γωνιά της γης! Μας κάνουν πιο γρήγορους, πιο ανεξάρτητους. Δεν είναι περίεργο που η μέση απόσταση που καλύπτουμε κάθε χρόνο ανά άτομο, ως οδηγοί, αυξήθηκε από 1.000 χλμ. το 1950, σε 12.000 χλμ. σήμερα! Η αυτοκίνηση, χωρίς περιορισμούς, συμβάλλει στην ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών και στην επίτευξη καλύτερων συνθηκών διαβίωσης.



Όμως, η εξέλιξη της αυτοκίνησης παρουσιάζει και αρνητικές πλευρές, μιας και δεν περνά ούτε μια μέρα χωρίς κάποιος να τραυματιστεί σοβαρά ή να χάσει τη ζωή του. Η 21η Σεπτεμβρίου 2017 αποτέλεσε την κεντρική ημέρα εκδηλώσεων της θεσμικής πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τροχαίας Αστυνομίας, TISPOL, “Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς οδικά ατυχήματα” (European Day Without a Road Death). Η πρωτοβουλία, στην οποία συμμετείχαν όλες οι χώρες της ΕΕ και υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission for Mobility and Transport), έχει ως στόχο τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων στους ευρωπαϊκούς δρόμους.



Με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα, η εταιρεία Continental ευαισθητοποιείται ιδιαίτερα, καθώς, για περισσότερα από 140 χρόνια, αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους οργανισμούς σε θέματα οδικής ασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει θέσει έναν φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό στόχο: Το Vision Zero. Αυτό αποτελεί και το όραμά της, για έναν κόσμο απαλλαγμένο από θανατηφόρα ατυχήματα. Η Continental συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου με την εξέλιξη του ιδανικού φρεναρίσματος σε μηδενικά ατυχήματα, μηδενικούς τραυματισμούς και μηδενικούς θανάτους, με βάση την αποτελεσματική διαδικασία πέδησης – από το πετάλι του φρένου, μέχρι το ελαστικό.

Μόνο στις ΗΠΑ, το ετήσιο οικονομικό κόστος από τις συγκρούσεις οχημάτων, στις αρχές της δεκαετίας, ήταν πάνω από 240 δις δολάρια. Από το 2010, 750.000 θάνατοι από οδικά ατυχήματα σημειώθηκαν στη Γερμανία.



To 43% του συνόλου των ατυχημάτων συμβαίνουν σε αστικές περιοχές και το 60% αυτών των ατυχημάτων οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος, όπως η χρήση κινητού και η μέθη. Στην περίοδο από το 1980 έως το 2010, τα ατυχήματα έχουν μειωθεί κατά 75% στη Γερμανία, αλλά μόλις κατά 20% στην Ελλάδα. Οι περισσότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές σημειώνονται σε επιβάτες αυτοκινήτων, ενώ ακολουθούν ποδηλάτες, μοτοσυκλετιστές και πεζοί. Η Ευρώπη κατατάσσεται ως η ήπειρος με τα λιγότερα μοιραία οδικά ατυχήματα, αλλά η Αφρική και κάποιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου έχουν το υψηλότερο ποσοστό σε θανάτους από οδικά αίτια (ένα τεράστιο πρόβλημα που αγγίζει και την Ελλάδα).

Παρόλα αυτά, είναι εντυπωσιακό ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, 1,2 εκατομμύρια θάνατοι από οδικά ατυχήματα θα μπορούσαν να αποφευχθούν το 2017! Η ανάγκη για εξάλειψη των οδικών ατυχημάτων είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.



Το Continental Automotive Group έχει αναπτύξει σωτήριες για την ανθρώπινη ζωή τεχνολογίες που βρίσκονται εγκατεστημένες στα περισσότερα σύγχρονα οχήματα, όπως το ABS, το ESC και το EBA. Και αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς η εξέλιξη των «έξυπνων» αυτοκινήτων θα δώσει μεγαλύτερη δυναμική στην επίτευξη του Vision Zero. Οι τεχνολογίες αυτοματοποιημένης οδήγησης της Continental, όπως ο έλεγχος των τυφλών σημείων στον δρόμο, η αναγνώριση εμποδίων και πεζών, το αυτόματο φρενάρισμα, η διατήρηση του οχήματος εντός οδοστρώματος και άλλες «ευκολίες» στην καμπίνα του αυτοκινήτου λειτουργούν ως «φύλακες – άγγελοι» στην ανθρώπινη ζωή. Σύντομα αυτά τα συστήματα θα αναλάβουν, σχεδόν ολοκληρωτικά, την οδήγηση του αυτοκινήτου, με στόχο τον περιορισμό και την αποφυγή ανθρώπινων λαθών και, φυσικά, τη σταδιακή εξάλειψη των οδικών μοιραίων ατυχημάτων.



Η Continental, με τη δέσμευσή της στο Vision Zero, επανασχεδιάζει το μέλλον της καθημερινής οδήγησης και υπόσχεται να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τη βελτίωση των οδηγικών συνθηκών, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς που σχεδιάζουν τις υποδομές για μια ολιστικά βιώσιμη αυτοκίνηση στο μέλλον.