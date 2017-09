Στην τελική ευθεία το οι διεθνείς αγώνες King of Europe και King of Nations (video)

Λίγες ημέρες απομένουν έως το τριήμερο 6-7-8 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του οποίου η χώρα μας θα φιλοξενήσει του κορυφαίους οδηγούς Drift του κόσμου.Πρόκειται για τον τελικό αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος «Federal Tyres Drift King of Europe ProSeries 2017», καθώς και τον 8ο γύρο του διεθνούς θεσμού «Federal Tyres Drift King o Nations 2017».Στο πλαίσιο της διοργάνωσης η ΟΜΑΕ είχε την τιμή να φιλοξενήσει στην αίθουσα VIP του ποδηλατοδρομίου του ΟΑΚΑ, τον Μάικ Προκουρέρ Γεν. Διευθυντή της εταιρείας «King of Europe Ltd», τον Μίλτο Ζύχναλη, Πρόεδρο της Λέσχης Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας Σερρών και Δ/ντα Σύμβουλο του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, εκπροσώπους του Τύπου, καθώς και έλληνες αθλητές του Drift, σε μια συνάντηση που έλαβε χώρα σο απόγευμα της Τετάρτης 20 Σεπτεμβρίου 2017.Σε ρόλο οικοδεσπότη ο Δημήτρης Μιχελακάκης Πρόεδρος της ΟΜΑΕ, ευχαρίστησε τους παριστάμενους για τη συμμετοχή, ανέλυσε τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας για την διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων και ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και τους συντελεστές του συγκεκριμένου αγώνα.Από την πλευρά του promoter της διεθνούς φήμης σειράς αγώνα Drift «King off …», ο Μάικ Προκουρέρ ανάλυσε στοιχεία της εταιρείας και των προσπαθειών της για την ανάπτυξη του αθλήματος και τόνισε ότι οι αγώνες της σειράς έχουν εκατομμύρια οπαδούς παγκοσμίως χάρη στην παγκόσμια προβολή τους, μέσω πολλαπλών τηλεοπτικών δικτύων, μέσω των κοινωνικών μέσων επικοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης, ενώ οι θεατές των αγώνων ξεπερνούν τις 150.000 χιλιάδες ετησίως.Συνολικά οι διοργανώσεις της εταιρείας προσφέρουν μοναδική εμπειρία, συνδυάζοντας την ατμόσφαιρα των επαγγελματικών αγώνων, τον ενθουσιασμό μιας πραγματικά «χορευτικής» παράστασης και φυσικά διαρκή δράση, ήχους, μυρωδιές, καπνούς, δηλαδή την τέλεια συνταγή για μια συναρπαστική ψυχαγωγία. Συνολικά η σειρά των ανά τον κόσμο διοργανώσεων αποτελείται από 25 αγώνες με συμμετοχή 460 οδηγών από 52 χώρες. Ειδικά για τη χώρας μας ο Mike Procureur είπε πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο θεσμός επισκέπτεται την Ελλάδα, έχει όμως την άποψη, ότι φέτος η επιτυχία θα είναι τέτοια που αγώνας θα εδραιωθεί εδώ σε μόνιμη βάση.Ο Μίλτος Ζύχναλης από την πλευρά του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, μίλησε για τη σημασία του έργου για την ανάπτυξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικά για τη διοργάνωση αυτή το αυτοκινητοδρόμιο θα «φορέσει τα καλά του» με πολλές αισθητικές βελτιώσεις, αλλά αναβάθμιση της φιλοξενίας τόσο των θεατών, όσο και των αγωνιζόμενων.Τέλος τις ευχές τους και την αδημονία τους για την έναρξη του αγώνα εξέφρασαν οι έλληνες Πρωταθλητές Χρήστος Χατζαράς και Ηρακλής Λεόντης, αναμένοντας τη στήριξη του κοινού ώστε να διεκδικήσουν έπαθλα και διακρίσεις.Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη οι συμμετοχές στον αγώνα έχουν φτάσει τις 90, εκ των οποίων οι μισές περίπου από το εξωτερικό, εκπροσωπώντας 17 χώρες. Επιπλέον, η διάθεση των εισιτηρίων για τους θεατές έχει ξεκινήσει. Οι τιμές ξεκινούν από 15 ευρώ.Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα του Drift King of Europe Nations Cup του 2016 εδώ: