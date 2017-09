Η NewGen Tachytis στον Τελικό του πρωταθλήματος F1 in schools

Η Porsche Hellas και η Μοτοδυναμική ΑΕΕ, στηρίζουν την ομάδα NewGen Tachytis, στον Παγκόσμιο Τελικό του πρωταθλήματος F1 in schools.Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια για τις προσπάθειες των νεαρών Ελλήνων μαθητών, να αναδειχθούν στον διεθνή ανταγωνισμό, η Porsche Hellas και η Μοτοδυναμική ΑΕΕ, υποστηρίζουν την ομάδα NewGen Tachytis, στην οποία συμμετέχουν από κοινού μαθητές από το δημόσιο Γενικό Λύκειο Φιλοθέης και την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή, για το πρωτάθλημα F1 in schools.H Porsche Hellas, δημιουργεί με την στήριξη αυτή, μια παράδοση στο χώρο αντίστοιχων προσπαθειών, όντας πεπεισμένη, ότι σε επίπεδο γνώσεων, ευρηματικότητας, αρτιότητας των τεχνικών λύσεων και επιμονής, οι μαθητές μας είναι σε πραγματικά κορυφαίο επίπεδο.Ο θεσμός F1 in schools, στο οποίο συμμετέχουν ομάδες νεαρών μαθητών από όλο των κόσμο, δεν είναι κάτι εύκολο όπως ίσως θεωρούν πολλοί. Αντίθετα, απαιτεί μόχθο και εξειδικευμένες γνώσεις, νέες πρωτότυπες αλλά πραγματικές λύσεις σε παλιά προβλήματα. Τα μοντέλα, με τα οποία γίνεται ο διαγωνισμός, έχουν να αντιμετωπίσουν και να λύσουν προβλήματα, όμοια με τα πραγματικά αυτοκίνητα: Θέματα μείωσης του βάρους, αεροδυναμικής, αντοχής υλικών, κ.α.Οι αυριανοί σχεδιαστές, μηχανικοί, αεροδυναμιστές, ηλεκτρονικοί, κοστολόγοι κλπ., γεννιούνται και μέσα από τέτοιες διαγωνιστικές διαδικασίες και είναι ευχής έργο, που η ομάδα της NewGen Tachytis, έχει όλα τα τεχνικά και θεωρητικά προσόντα να διακριθεί στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Μαλαισίας, που διεξάγεται από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2017.