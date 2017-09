Οι Φιναλίστ του BMW Startup Challenge

Σάρωσαν Οι Ολλανδικές Startups σε ένα Μοναδικό Διαγωνισμό που θα βοηθήσει στη Διαμόρφωση της Μελλοντικής Μετακίνησης και της Ζωής στην Πόλη.Οκτώ νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) από την Ολλανδία είναι ανάμεσα στις δέκα φιναλίστ που επελέγησαν από το BMW Group, σε διαγωνισμό καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών με θέμα το μέλλον της παγκόσμιας μετακίνησης και της ζωής στην πόλη.Η BMW κάλεσε startups από όλη την Ευρώπη, που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με προϊόντα ή υπηρεσίες μετακίνησης, να υποβάλλουν τις καινοτόμες ιδέες τους πάνω σε θέματα τεχνολογίας, προϊόντων και υπηρεσιών. Μέσα από αυτό το διαγωνισμό, τους ανοίγεται μία ευκαιρία γνωριμίας με ένα χώρο που αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο.Οι δέκα startups εκπροσωπούν μία ποικίλη γκάμα καινοτόμων, νέων τεχνολογικών πεδίων, όπως μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, τεχνητή νοημοσύνη, παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρικές μοτοσικλέτες, ατομική μετακίνηση, διαδικτυακή ασφάλεια και προστασία, ασύρματη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, επαυξημένη πραγματικότητα, προστασία από ακτινοβολία και διαχείριση και έλεγχος διοξειδίου του άνθρακα.Οι φιναλίστ έχουν επιλεγεί από 62 συνολικά εταιρίες startup από 10 χώρες που υπέβαλλαν αρχικά τις συμμετοχές τους στο BMW Startup Challenge. Αυτό διεξάγεται σε συνεργασία με το κορυφαίο, Ευρωπαϊκό φεστιβάλ νεοφυών επιχειρήσεων StartupFest Europe 2017 στην Ολλανδία, από 25- 28 Σεπτεμβρίου.Όλοι οι υποψήφιοι του διαγωνισμού εξετάστηκαν αρχικά από το BMW Startup Garage, την ομάδα που είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό νεοφυών επιχειρήσεων για συνεργασίες με το BMW Group. Τα κριτήρια αξιολόγησης απαιτούσαν μοναδικότητα της ιδέας, ποιότητα επένδυσης σε αρχικό στάδιο της startup και δυνατότητα επέκτασής της στη στρατηγική και στο πεδίο δραστηριοτήτων του BMW Group.Οι δέκα φιναλίστ που επελέγησαν είναι:Etho Inc (ΗΠΑ)EZY Mobility (Ολλανδία)Filigrade BV (Ολλανδία)LeydenJar Technologies BV (Ολλανδία)Motoshare (Ολλανδία)Radygo (Ολλανδία)Sense Glove (Ολλανδία)Skytree (Ολλανδία)Spatial (ΗΠΑ)Wellsun (Ολλανδία)Οι επιλεγμένες startups έχουν τώρα προσκληθεί να παρουσιάσουν τις καινοτομίες τους σε μία κριτική επιτροπή υψηλού προφίλ, την οποία απαρτίζουν κορυφαία ονόματα από τον κόσμο της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Μεταξύ των μελών της επιτροπής είναι οι Daan Roosegaarde, Ολλανδός καλλιτέχνης και ιδρυτής του Studio Roosegaarde, Evert Jaap Lugt, Διευθύνων Σύμβουλος της YES!Delft, Menno Kleingeld, Διευθύνων Σύμβουλος της Enabling Transport Solutions VDL Groep, Pieter Waasdorp, Διευθυντής Επιχειρηματικότητας στο Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων, Anne-Wil Lucas, Διευθύντρια Προγράμματος Talent, Knowledge & Skills Startup Delta και Jochem Cuppen, Global Director της Get in the Ring.Οι τρεις επικρατέστερες startups από τις 10 φιναλίστ, θα κληθούν στη συνέχεια να παρουσιάσουν τις καινοτομίες τους live σε ένα ακροατήριο από εκπροσώπους του διεθνούς τύπου και επιχειρηματίες σε ειδικό BMW Startup Symposium, στο Άμστερνταμ στις 26 Σεπτεμβρίου.