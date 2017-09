Fiat Tipo σε νέες μειωμένες τιμές

Οι Έλληνες καταναλωτές εκτίμησαν τα βασικά πλεονεκτήματα του μοντέλου, όπως ευρυχωρία, πρακτικότητα, άνεση και value for money και με την επιλογή τους οδήγησαν το Tipo σε μια από τις κορυφαίες θέσεις στις ταξινομήσεις του 8μήνου (Tipo - 2ο στην Γ-κατηγορία με βάση τα στοιχεία του ΣΕΑΑ).Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της αγοράς και τις ιδιαίτερες ανάγκες των καταναλωτών, η FCA Greece προσφέρει πλέον το Tipo Sedan σε ακόμα χαμηλότερες τιμές, οι οποίες ξεκινούν από 11.990 ευρώ, και δώρο επιπλέον εξοπλισμό.Αξίζει να σημειωθεί ότι σχετικά με το Tipo 5Θυρο, η έκδοση diesel είναι πιο ελκυστική από ποτέ, καθώς με την αναπροσαρμογή των τιμών, η έκδοση 1,3 MTJ 95 ίππων Lounge είναι η καλύτερη value for money επιλογή της κατηγορίας της. Συγκεκριμένα προσφέρεται με έναν πολύ πλούσιο εξοπλισμό και δώρο το μεταλλικό χρώμα στην πολύ ανταγωνιστική τιμή των 16.800 ευρώ.Για τους καταναλωτές που αναζητούν ακόμα πιο οικονομική λύση ανάμεσα στις diesel εκδόσεις του Tipo 5Θυρο, υπάρχει και η έκδοση 1,3 MTJ 95 ίππων Pop, που προσφέρεται στην τιμή των 14.800 ευρώ.Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.