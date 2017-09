To Nissan LEAF σε νέες περιπέτειες (video)

Το Nissan LEAF AT-EV της Plug In Adventures, γίνεται το πρώτο αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα που τερματίζει στο Ράλι Μογγολίας.Ο Κρις και η Τζούλι Ράμσεϊ, ένα ζευγάρι Σκωτσέζων γνωστοί και ως Plug In Adventures, διέσχισαν τη γραμμή τερματισμού του Ράλι Μογγολίας στο Ulan-Ude, το περασμένο Σάββατο. Αυτή ήταν και η πρώτη συμμετοχή που κατάφερε να ολοκληρώσει την επική διηπειρωτική πρόκληση με ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο τροποποιημένο Nissan LEAF, που ονομάστηκε AT-EV (ηλεκτροκίνητο όχημα παντός εδάφους).Ο Κρις και η Τζούλι εγκατέλειψαν τη γραμμή εκκίνησης του Goodwood Motor Circuit στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις 16 Ιουλίου και ταξίδεψαν 8.000 μίλια μέσω 13 χωρών. Στη διάρκεια του ταξιδιού τους, φόρτισαν το αυτοκίνητό τους 111 φορές κάτι λιγότερο από £ 100 σε κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, φτάνοντας στην γραμμή τερματισμού της Σιβηρίας, στα βόρεια σύνορα με τη Μογγολία.Στη συνέχεια, το Nissan LEAF θα ταξιδέψει με τρένο, μαζί με άλλα οχήματα που συμμετείχαν στο Ράλι Μογγολίας, με προορισμό την Εσθονία. Από εκεί, ο Chris και η Julie θα συνεχίσουν το ταξίδι τους οδηγώντας πίσω στην πατρίδα τους, στο Aberdeen. Συνολικά, το ζευγάρι θα διανύσει πάνω από 10.500 μίλια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι Ράμσεϊ χρησιμοποίησαν ένα εκτεταμένο δίκτυο ταχυφορτιστών, που προσφέρουν φόρτιση της μπαταρίας κατά 80% σε μόλις 30 λεπτά. Ωστόσο, από τη στιγμή που διέσχισαν τη Βουλγαρία, αλλά και πέρα από αυτήν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν περιορισμένο αριθμό επιλογών ταχείας φόρτισης και αντ' αυτού στράφηκαν σε μια ποικιλία εναλλακτικών λύσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, που περιελάμβαναν μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία, ξενώνες, κουρείο, ταχυδρομείο, συνεργεία, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και εκθέσεις γεωργικών μηχανημάτων, ένα αστυνομικό τμήμα, καθώς και τρεις πυροσβεστικούς σταθμούς στη Ρωσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι χρειάστηκε να “επιστρατεύσουν” μέχρι και έναν εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο, προκειμένου να συνδέσει το LEAF απευθείας με έναν πυλώνα ηλεκτρικής ενέργειας, στη μέση ενός δάσους της Σιβηρίας !Το Nissan Leaf AT-EV (All Terrain Electric Vehicle) είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο, αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα, με αυτονομία που φτάνει τα 250χλμ με μια απλή φόρτιση. Βασίζεται στην έκδοση 2016 30kWh του Nissan LEAF Acenta, με τροποποιήσεις που εστιάζουν στον καλύτερο εξοπλισμό του αυτοκινήτου, προκειμένου να έχει την ικανότητα να φθάσει στα πιο απομακρυσμένα μέρη του συγκεκριμένου ταξιδιού.Το Nissan LEAF AT-EV φοράει ζάντες Speedline SL2 Marmora, έχει ενισχυμένη ανάρτηση και πλαίσιο, προστατευτικές ποδιές, λασπωτήρες και προστατευτική ποδιά στο κάρτερ από αλουμίνιο, για να ανταπεξέλθει στις διαδρομές σε δύσβατα εδάφη. Στην οροφή του έχει τοποθετηθεί μια σχάρα και LED φώτα, ενώ από το εσωτερικό έχουν αφαιρεθεί τα πίσω καθίσματα και οι πίσω ζώνες ασφαλείας, εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο 32 κιλά. Επιπλέον, υπάρχει ένα ιατρικό kit και ένας πυροσβεστήρας στο πορτ-μπαγκάζ.Οι τροποποιήσεις στο LEAF AT-EV πραγματοποιήθηκαν από την RML Group, μια κορυφαία εταιρία μηχανολογικών βελτιώσεων αυτοκινήτων, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.Δείτε το Nissan LEAF AT-EV εν δράσει, εδώ: