Οδηγική απόλαυση με μέλλον από τη BMW.

To BMW Group προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη γκάμα ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων, με τις πλέον καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Επιπλέον, κατασκευάζει τους πιο σύγχρονους κινητήρες τεχνολογίας Euro 6, γεγονός που επιτρέπει να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων.Με αυτό το γνώμονα, η ΒΜW αναλαμβάνει μία πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, με θετική επίδραση στους πόρους, το κλίμα και το περιβάλλον γενικότερα, ανεξάρτητα και πριν αυτό να επιβληθεί από τις κυβερνήσεις με τις επερχόμενες νομοθετικές διατάξεις.Τώρα, επιλέγοντας ένα νέο αυτοκίνητο BMW με εκπομπές ρύπων έως 130 gr CO 2, μπορείτε να επωφεληθείτε από το προνομιακό επιτόκιο 3,9% (ισχύει για ταξινομήσεις έως 31/12/2017) το οποίο θα ισχύει για τα προγράμματα της BMW Financial Services BMW ALL INCLUSIVE, 3 asyDRIVE Select και eSelect.Ειδικά για τους κατόχους αυτοκινήτων diesel με κινητήρες τεχνολογίας Euro 4 και παλαιότερης, η BMW προσφέρει επιπλέον επιδότηση ανταλλαγής ‘ Future Bonus ’ έως και 2.000 ευρώ (το ποσό της επιδότησης διαφέρει ανά μοντέλο και ισχύει για ταξινομήσεις έως 31/12/2017) για την αγορά ενός νέου αυτοκινήτου BMW με εκπομπές ρύπων έως 130 gr CO 2. Ιδιαίτερα επωφελημένοι είναι οι πιθανοί αγοραστές των ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών μοντέλων BMW i και BMW iPerformance.Τέλος, για οδηγική απόλαυση χωρίς έννοιες, όλα τα αυτοκίνητα BMW παρέχουν 5 χρόνια δωρεάν service με το πρόγραμμα BMW Service Inclusive (Εξαιρούνται τα μοντέλα BMW 114d και ΒΜW i3).Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων BMW, να καλέσουν στο Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών του BMW Group Hellas στο τηλέφωνο 210-9118 000 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: www.bmw.gr/futurebonus