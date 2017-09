Η Citroen στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης 2017

Πρόκειται για ένα SUV νέας γενιάς, με ξεχωριστή προσωπικότητα, που προσφέρει χώρους και τεράστια ευελιξία στη διαμόρφωση της καμπίνας και στην εξυπηρέτηση των επιβατών, παράλληλα με κορυφαία τεχνολογία συνδεσιμότητας σε όλα τα επίπεδα.



Μαζί του, δύο ακόμα νέα μοντέλα που διέπονται και αυτά από το πνεύμα της περιπέτειας και του ελεύθερου χρόνου:

Το SPACETOURER RIP CURL CONCEPT, ένα τελείως νέο πρωτότυπο αυτοκινήτο ενός όγκου με τετρακίνηση για να μπορεί να πηγαίνει παντού χωρίς πρόβλημα και με όλες τις ανέσεις, όπου την πλήρη μετατροπή έχει σχεδιάσει η Rip Curl με την τεχνογνωσία της στην αδιάκοπη διασκέδαση.



Το νέο E-MEHARI STYLED BY COURRÈGES, μια έκδοση περιορισμένης παραγωγής με ισχυρή προσωπικότητα στην οποία συνδυάζονται τα χαρακτηριστικά των δύο από τις πλέον εμβληματικές Γαλλικές εταιρείες, σηματοδοτόντας παράλληλα και τη 2η γενιά του E-MEHARI.

Τρία νέα μοντέλα και τρεις διαφορετικές εκφράσεις για την αυτοκινητιστική εμπειρία Citroen: έτσι αποκαλύπτεται με τον καλύτερο τρόπο η ικανότητα της Citroen να εμπνέεται από πολλά διαφορετικά life style και να προσφέρει μοντέρνες λύσεις, προσαρμοσμένες με τον καλύτερο τρόπο στην εποχή και με έντονη προσωπικότητα.



Αυτή η κατασκευαστική φιλοσοφία, αντικατοπτρίζεται ιδανικά στην εταιρική καμπάνια “Inspired by You”, που σε ελεύθερη απόδοση σημαίνει “Εμπνευσμένη από Εσάς” και ενσαρκώνεται σε κάθε κατηγορία αυτοκινήτου αλλά και σε κάθε γεωγραφική περιοχή, με τολμηρά αυτοκίνητα που έχουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα την κορυφαία άνεση που προκύπτει από το πρόγραμμα CITROEN ADVANCED COMFORT.



Εκτός από τις επιτυχίες των πρόσφατων μοντέλων της, όπως είναι το νέο C3, το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τις 170.000 πωλήσεις, η Citroen εξελίσσει το δίκτυό της και προσφέρει λύσεις για μια εμπειρία οδήγησης που ξεχωρίζει από τα συνηθισμένα των υπόλοιπων κατασκευαστών.

ΝΕΟ C3 AIRCROSS COMPACT SUV. Το νέο SUV από τη Citroen, ξεχωρίζει με τη μοναδική του φρεσκάδα στη σχεδίαση και το ιδιαίτερο αμάξωμα, που αποπνέει δυναμισμό. Το C3 Aircross καλεί τον οδηγό του να απολαύσει την οδήγηση προσφέροντας προηγμένη άνεση και αίσθηση αυτοκινήτου SUV, που τονίζεται και από τις αυξημένες δυνατότητες κίνησης σε δύσκολες συνθήκες, χάρη στο Grip Control με Hill Assist Descent.



Εξοπλισμένο με το σύστημα Grip Control, που εξασφαλίζει κορυφαία πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια και το αυτόματο σύστημα κατάβασης Hill Assist Descent, το νέο Citroen C3 Aircross αποτελεί την ιδανική επιλογή για τους λάτρεις της περιπέτειας. Με επιλογές Standard, Sand, All Road, Snow και ESP-Off, το Grip Control αποτελεί ένα πολύτιμο βοηθό για απρόσκοπτη κίνηση σε κάθε επιφάνεια. Στη Φρανκφούρτη θα το δούμε σε μια σειρά από συνδυασμούς αποχρώσεων στο αμάξωμα αλλά και με μια ποικιλία σχεδίων στην καμπίνα, προβάλλοντας έτσι την πλήρη δυναμική του σε ότι έχει να κάνει με την εξατομίκευση.



Ο χώρος για τους επιβάτες σχεδιάστηκε βάσει της ξεχωριστής ιδιοσυγκρασίας των μοντέλων της Citroen, που έχει να κάνει με την ευρυχωρία και την δυνατότητα διαμόρφωσης ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και με το φως, βάζοντας νέα δεδομένα με τον τρόπο αυτό στα αυτοκίνητα της κατηγορίας. Με όλα τα στοιχεία άνεσης που μπορεί να ζητήσει κανείς, το νέο μοντέλο εξοπλίζεται και με 12 στοιχεία εξοπλισμού ασφαλείας αλλά και 4 επιλογές συνδεσιμότητας - στοιχεία που είναι η αιχμή του δόρατος για την ασφάλεια των μετακινήσεων. Το νέο μοντέλο της Citroen, θέτει νέα standards στον “κόσμο” των compact SUV, στους τομείς της άνεσης, της πρακτικότητας και της άνετης διαβίωσης στην καμπίνα.