50.000 παραγγελίες για το νέο Opel Crossland X (video)

Στιλάτο και συμπαγές εξωτερικά, εξαιρετικά ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικά, με μοντέρνα διχρωμία και προηγμένη εμφάνιση SUV – αυτά είναι μερικά μόνο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου Opel Crossland X.Η παραγγελιοληψία ξεκίνησε το Μάρτιο (και ήδη έχουν φτάσει πάνω από 50.000 για πελάτες σε όλη την Ευρώπη) και τα πρώτα Crossland X έφτασαν στις εκθέσεις Διανομέων της Opel πριν από μερικές εβδομάδες.«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη ζήτηση για το νέο Opel Crossland X. Το νέο μας crossover προσφέρει στυλ, λειτουργικότητα και ένα ευρύχωρο εσωτερικό σε ένα συμπαγές συνολικό αποτύπωμα» δήλωσε ο Πέτερ Κούσπερτ Διευθύνων Σύμβουλος της Opel, Πωλήσεις & Aftersales,. «Επίσης, οι παραγγελίες για καινοτόμες τεχνολογίες καταξιώνουν τη φιλοσοφία μας να κάνουμε πρωτοποριακά συστήματα και χαρακτηριστικά προσιτά σε ένα ευρύ κοινό.»Κάμερες οπισθοπορείας και Park Assist καταργούν το στρες του παρκαρίσματοςΠερίπου το 50% των πελατών παραγγέλνει το Crossland X με Κάμερα Οπισθοπορείας (Rear View Camera) ή Πανοραμική Κάμερα Οπισθοπορείας (Panoramic Rear View Camera) που αυξάνει τη γωνία θέασης στο πίσω τμήμα του αυτοκινήτου μέχρι 180 μοίρες. Όπως αρμόζει σε ένα αυτοκίνητο που προορίζεται για αστικές περιοχές, το 40% των πελατών Crossland X επιλέγει Εμπρός και Πίσω Συστήματα Υποβοήθησης Παρκαρίσματος (Front and Rear Park Assist), ενώ σχεδόν ο ένας στους τέσσερις επιλέγει την τελευταία γενιά του Προηγμένου Συστήματος Υποβοήθησης Παρκαρίσματος (Advanced Park Assist). Το σύστημα αυτό αναγνωρίζει κατάλληλους χώρους στάθμευσης και παρκάρει αυτόματα το αυτοκίνητο, το οποίο μπορεί επίσης να εξέρχεται αυτόματα από το χώρο στάθμευσης. Και στις δύο περιπτώσεις, η μόνη υποχρέωση του οδηγού είναι ο έλεγχος των πεντάλ.Οι παραγγελίες για προβολείς LED και καθίσματα AGR επιβεβαιώνουν τη φήμη της Opel στην υψηλή τεχνολογίαΟι παραγγελίες για το νέο Crossland X αποδεικνύουν επίσης την ισχυρή φήμη της Opel στις τεχνολογίες φωτισμού και καθισμάτων. Σχεδόν το ένα στα πέντε αυτοκίνητα έχει παραγγελθεί με το καινοτόμο σύστημα προβολέων full LED, που διασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα στο σκοτάδι και εργονομικά καθίσματα AGR για τον οδηγό και το συνοδηγό. Η Opel είναι η μοναδική στην κατηγορία που προσφέρει τέτοια βραβευμένα καθίσματα με πιστοποίηση AGR (Campaign for Healthier Backs).Από τις 50.000 παραγγελίες για το νέο Crossland X, δημοφιλέστερη έκδοση είναι αυτή με τον πλουσιότερο εξοπλισμό και την ονομασία Innovation. Επιπλέον, σχεδόν όλοι όσοι παρήγγειλαν τη συγκεκριμένη έκδοση προτίμησαν τη διχρωμία με χρωματική αντίθεση οροφής και αμαξώματος.Δείτε την συνδεσιμότητα του Crossland X στο video που ακολουθεί: