Το ιστορικό μονοθέσιο Honda R300 επιστρέφει στη Μόνζα.

Η Honda Motor Co. προκειμένου να εορτάσει την 50η επαίτειο από τη νίκη του μονοθεσίου RΑ300 στην πίστα της Monza, θα πραγματοποιήσει ένα γύρο επίδειξης πριν την εκκίνηση του 13ου αγώνα του Παγκοσμιου Πρωταθλήματος F1 που θα πραγματοποιηθεί στην πίστα Autodromo Nazionale Monza (Monza Circuit) την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017.Η Honda ξεκίνησε να συμμετέχει στους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1 το 1964. Το RA300 παρουσιάστηκε το 1967 για πρώτη φορά στο Ιταλικό grand-prix με πιλότο τον Τζον Σέρτις, o οποίος ξεκίνησε από την ένατη θέση στη γραμμή της εκκίνησης. Ο Σέρτις οδηγώντας το RA300 βρέθηκε στην κορυφή της κούρσας στον τελευταίο γύρο και κέρδισε τον αγώνα με διαφορά 0,2 δευτερολέπτων, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη για την ομάδα της Honda στο Πρωτάθλημα της F1.Ο Γενικός Διευθυντής της Motor Sports Division, Honda Motor Co., Ltd. Μασάσι Γιαμαμότο δήλωσε: "Είναι μεγάλη χαρά μας να μπορέσουμε να συμμετέχουμε στην ίδια πίστα για τον εορτασμό των 50 χρόνων της νίκης μας με το RA300. Ελπίζουμε ότι οι οπαδοί θα απολαύσουν την παρουσίαση του μονοθεσίου, τον ήχο του κλασσικού V12 κινητήρα, ενός μονοθεσίου που δημιουργήθηκε από το πάθος για νίκη. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μας εκτίμηση στην FIA και την FOM για την υποστήριξή τους και τη συνεργασία τους για την παρουσίαση του RA300 σε αυτό τον αγώνα.Ο οδηγός του μονοθεσίου Νιρέι Φουκουζούμι δήλωσε: "Αυτή θα είναι η πρώτη μου ευκαιρία να οδηγήσω ένα μονοθέσιο της F1. Είναι μεγάλη τιμή να μπορέσω να το κάνω αυτό στο Circuit Monza της Ιταλίας, όπου αυτό το μονοθέσιο κέρδισε το πρωτάθλημα πριν από 50 χρόνια. Θα συνεχίσω να εργάζομαι σκληρά και να προσπαθώ να επιστρέψω σε αυτή την πίστα ως πιλότος της F1. "Honda RA273E, υγρόψυκτος ατμοσφαιρικός V12 με περιεχομένη γωνία 90°2.992 κ.εκΠερισσότεροι από 420 ίπποι