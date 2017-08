Δύο Πανευρωπαϊκές διοργανώσεις στις Σέρρες

Οι τελικοί αγώνες Drift «King of Europe» και «King of Nations» θα γίνουν στην πίστα των Σερρών.Το Σαββατοκύριακο 7-8 Οκτωβρίου η χώρα μας θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει τη διασημότερη σειρά αγώνων Drift παγκοσμίως. Πρόκειται για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη επαγγελματική σειρά αγώνων του είδους στον κόσμο. Ο θεσμός ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια και για το 2017 περιλαμβάνει 7 διεθνείς σειρές αγώνων Drift στις οποίες κορυφαίοι οδηγοί και ομάδες από 52 χώρες, ανταγωνίζονται για τους τίτλους των πρωταθλημάτων σε 26 διαφορετικές διοργανώσεις.Τον προσεχή Οκτώβριο λοιπόν η καρδιά του παγκόσμιου Drift θα κτυπά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, όπου η ΟΜΑΕ σε συνεργασία με τον οργανισμό «King of Europe» θα διοργανώσει τους μεγάλους τελικούς, τόσο του «King of Europe ProSeries 2017», όσο και του «King o Nations 2017». Οι αγώνες αυτοί χαρακτηρίζονται οι πλέον σημαντικοί του 2017 για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα, αφού προσφέρουν διπλούς βαθμούς στους συμμετέχοντες.Οδηγοί απ’ όλο τον κόσμο, αλλά και έλληνες Πρωταθλητές, ετοιμάζονται να προσφέρουν ξεχωριστό θέαμα σε όλους τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πιέζοντας στο όριο τους κινητήρες και τα ελαστικά των αυτοκινήτων τους στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα του αυτοκινητοδρομίου Σερρών, στις 7 και 8 Οκτωβρίου!