To BMW Group στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης 2017

Με εκθέματα στο περίπτερο των 10.500 m² τα οποία θα καλύπτουν μία πρωτοφανή ποικιλία θεμάτων – από τη BMW i και τα τελευταία προϊόντα της πολυτελούς κατηγορίας μέχρι μοντέλα BMW M, MINI και BMW Motorrad, καθώς και τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες μετακίνησης συμμετέχει στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης (IAA), 14 - 24 Σεπτεμβρίου, η BMW.



Την κεντρική ‘σκηνή’ της έκθεσης θα καταλαμβάνει η μάρκα BMW, που θα αναδεικνύεται από τη δυναμική αρχιτεκτονική του περιπτέρου, με ενδιαφέρουσες θεματικές ζώνες, μεγάλους διαδρόμους, εκτενές οπτικό υλικό και ξεχωριστά εκθέματα. Κύριος χώρος εκδηλώσεων του περιπτέρου θα είναι το Vision Loop, με 550 καθίσματα που θα περιβάλλονται από κυκλική πίστα 150 μέτρων. Καθημερινά, κινούμενα ψηφιακά backdrop και πολυμέσα, θα προβάλλουν 14 παρουσιάσεις εκθεμάτων με έμφαση στην πολυτέλεια, τις BMW M, BMW X3 και το μέλλον.

Στο Vision Loop θα πραγματοποιηθεί επίσης η συνέντευξη τύπου του BMW Group, η οποία προγραμματίζεται για την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 στις 8:30 π.μ., σηματοδοτώντας τα επίσημα εγκαίνια του περιπτέρου.



Πριν την πρεμιέρα της Έκθεσης, το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου, το Vision Loop θα φιλοξενήσει τον τελικό του διαγωνισμού NextVisionaries όπου θα παρουσιαστούν μελλοντικά σενάρια μετακίνησης (www.nextvisionaries.com), με τη συνεργασία των BMW i και της κοινότητας TED.



«Στο IAA 2017, η μάρκα BMW θα αποκαλύψει τις αναθεωρημένες της θέσεις και προτεραιότητες μέσα από σημαντικά ‘brand stories’. Με χαρακτηριστικό την πρωτοπορία, η BMW i θα παρουσιάσει το Story of Visionary Mobility, όπου διερευνώνται οι δυνατότητες καινοτομίας μέσα από τα ηλεκτρικά μοντέλα, την αυτόνομη οδήγηση και τις υπηρεσίες μετακίνησης. Η μάρκα BMW θα παρουσιάσει το Story of Progressive Luxury – την ιστορία που εκφράζει την επιθετική προϊοντική στρατηγική της μάρκας στην πολυτελή κατηγορία. Η BMW M θα παρουσιάσει το Story of Thrilling Sportiness, την ιστορία με το πιο ηχηρό παρών στο Vision Loop. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω ακόμα όλες τις λεπτομέρειες, αλλά εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης θα φανεί όλη η καινοτόμος δύναμη της νεανικής μάρκας της BMW», δήλωσε ο Χίλντεγκαρντ Βόρτμαν, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Μάρκας BMW.



Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν πολυάριθμες παγκόσμιες πρεμιέρες όπως η νέα BMW X3, την πρώτη BMW Σειρά 6 Gran Turismo, καθώς και όλη την τρέχουσα προϊοντική γκάμα.



Για τα πολυτελή μοντέλα BMW, η σύγχρονη, διαχρονική αρχιτεκτονική θα συνδυάζεται με επίλεκτα υλικά και μεγάλες ‘κρυστάλλινες κουρτίνες’ που θα δημιουργούν μία πρωτότυπη εμφάνιση και αίσθηση, εκφράζοντας τη νέα αντίληψη για την προηγμένη πολυτέλεια.

Η BMW i θα δώσει τη δική της εκδοχή περί καινοτόμου μετακίνησης. Μεταφέροντας το μέλλον στο σήμερα, θα παρουσιάσει τα μοντέλα BMW iPerformance σε αποκλειστικά διαμορφωμένους χώρους. Η εμπειρία των επισκεπτών θα προάγεται με την αναπαραγωγή διαδραστικών φώτων και μιας αστικής ατμόσφαιρας, καθώς και με μεγάλες ‘πλευστές’ οθόνες και κρυστάλλινες νησίδες.



Υπηρεσίες μετακίνησης BMW : ευφυείς και συνδεδεμένες.



Μία εγκατάσταση τοίχου 14 μέτρων θα προσφέρει στους επισκέπτες την εμπειρία ενός μοναδικού, διαδραστικού ταξιδιού στον κόσμο των Υπηρεσιών BMW. Ξεκινώντας με το BMW Connected, η διαδρομή περνά από τα σημεία Digital Energy Solutions και Digital Charging Services, και μυεί τους προσκεκλημένους στη γκάμα υπηρεσιών Now, με τα DriveNow, ChargeNow και ParkNow μέσα από ξεχωριστό σταθμό παρουσιάσεων.



BMW M . Με γνώμονα την τελειότητα και στόχο τις επιδόσεις. Η αποστολή της BMW M είναι σαφής. Στο φετινή έκθεση, το ισχυρότερο γράμμα στον κόσμο – M – θα κοσμεί συνολικά οκτώ οχήματα.



Η παρουσία της μάρκας MINI στο σαλόνι αυτοκινήτου θα υποδηλώνει σκόπιμα τον ανοιχτό και φιλόξενο χαρακτήρα της. Σύμφωνα με το πνεύμα και το lifestyle MINI, ένα αστικό σκηνικό διαμορφωμένο από βιομηχανικό στυλ θα περιμένει τους επισκέπτες να το ανακαλύψουν. Εκεί θα μπορούν να γνωρίσουν το πολυδιάστατο πρόσωπο της μάρκας στους διαφορετικούς κόσμους των πέντε μοντέλων ΜΙΝΙ: 3θυρο MINI, 5θυρο MINI, MINI Cabrio, MINI Clubman και MINI Countryman.



Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περάσουν αρκετό χρόνο στο περίπτερο, το οποίο θα προσφέρει επίσης κάτι ασυνήθιστο: ένα κιόσκι με smoothies όπως αυτά που συναντάμε σε φεστιβάλ street food. Εγκατεστημένο στην περιοχή του MINI Cabrio, θα προσφέρει στους επισκέπτες υγιεινά αναψυκτικά καθώς εξερευνούν το περίπτερο.



Make life a ride – η μάρκα BMW Motorrad. Τα εκθέματα της BMW Motorrad θα περιλαμβάνουν συνολικά πέντε μοντέλα παραγωγής και το Concept Link, αυξάνοντας τον αριθμό των εκθεμάτων της αντίστοιχης έκθεσης το 2015 και υπογραμμίζοντας την παγκόσμια επιτυχία της μάρκας στην κατηγορία της. Χρέη σκηνικού θα κάνει ένας μεγάλος ατσάλινος τοίχος Corten σε αυθεντικό στυλ BMW Motorrad, με στοιχεία από τη συλλογή ειδών ρουχισμού της BMW Motorrad.



Η BMW i συναντά την TED στο περίπτερο του BMW Group .



Πριν την έναρξη της έκθεσης, το περίπτερο του BMW Group θα φιλοξενήσει ένα πολύ ξεχωριστό γεγονός. Την άνοιξη του 2017, η BMW i ένωσε τις δυνάμεις με την παγκοσμίου φήμης κοινότητα προοδευτικών διανοούμενων TED (www.ted.com) για το λανσάρισμα του διαγωνισμού NextVisionaries. Στις 10 Σεπτεμβρίου, θα παρουσιάσουν τους φιναλίστ του διαγωνισμού, που υποστηρίζει τους πρωτοπόρους οι οποίοι αναζητούν μία πλατφόρμα στη διεθνή αρένα. Τους τελευταίους μήνες, πρωτοπόροι, στρατηγικοί αναλυτές και διακεκριμένα πρόσωπα της διανόησης από όλο τον κόσμο κλήθηκαν να υποβάλλουν τις ιδέες τους για τη μελλοντική μετακίνηση. Στην έκθεση, οι φιναλίστ του διαγωνισμού θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε κριτική επιτροπή και 500 προσκεκλημένους.