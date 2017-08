Νέος κινητήρας diesel 1600 κ.εκ. στο Civic του 2018

Αναβαθμισμένος πετρελαιοκινητήρας 1.6 i-DTEC θα διατίθεται για το νέο Honda Civic το 2018. Οι αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν πιο ανθεκτικά έμβολα και επιστρώσεις κυλίνδρων χαμηλών τριβών. Η ισχύς παραμένει στους 120 ίππους.



Ένας πλήρως ανανεωμένος κινητήρας diesel 1.6 lt. i-DTEC 120 ίππων θα πλαισιώσει τη σειρά των κινητήρων του Honda Civic στην Ευρώπη από το Μάρτιο του 2018, προσφέροντας έναν εξαιρετικό συνδυασμό επιδόσεων και απόδοσης.



Ο νέος κινητήρας είναι από τους πρώτους που θα δοκιμαστούν επίσημα βάσει του νέου κύκλου δοκιμής WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής για Ελαφρύ Όχημα) για μέτρηση της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων, που τίθεται φέτος σε ισχύ. Ενώ τα δεδομένα του γνωστού κύκλου δοκιμών NEDC (New European Driving Cycle) βασίζονται σε ένα θεωρητικό προφίλ οδήγησης, ο κύκλος WLTP χρησιμοποιεί δεδομένα οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες που έχουν συγκεντρωθεί από όλο τον κόσμο. Επομένως, είναι σχεδιασμένος για να δίνει πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα.



Η Honda προχώρησε σε σημαντικές βελτιώσεις του κινητήρα και του συστήματος εξαγωγής με σκοπό τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων σε πραγματικές συνθήκες. Οι βελτιώσεις απόδοσης στο νέο Honda Civic 1.6 i-DTEC μεταφράζονται σε κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2 που ξεκινούν από 3,7 l/100 km και 99g/km (σύμφωνα με τον κύκλο WLTP).

Οι βελτιώσεις στον κινητήρα 1.6lt. diesel περιλαμβάνουν μείωση στην τριβή των κυλίνδρων χάρη σε έμβολα που κατασκευάζονται από πολύ ανθεκτικό κράμα ατσαλιού, χρωμίου και μολυβδαινίου, και στην εξαιρετική μηχανουργική επεξεργασία των κυλίνδρων που επιτρέπει πιο ομαλή κίνηση των εμβόλων.



Ο κινητήρας των 1.597 κυβικών εκατοστών χρησιμοποιεί το ίδιο προηγμένο σύστημα ψεκασμού καυσίμου Bosch με πριν, και περιλαμβάνει ένα μικρό, υψηλής απόδοσης υπερσυμπιεστή, σύστημα EGR χαμηλής πίεσης (exhaust gas recirculation), εισαγωγή υψηλής ροής και κυλινδροκεφαλή υψηλού στροβιλισμού. Ένας πολύ ανθεκτικός, ελαφρύς, λεπτός στρόφαλος και ένα ανοικτό αλουμινένιο μπλοκ που κατασκευάζεται με χύτευση υπό υψηλή πίεση ελαχιστοποιούν το βάρος του κινητήρα.



Στο νέο i-DTEC, επιπλέον χυτά νεύρα έχουν προστεθεί στο μπλοκ των κυλίνδρων για αύξηση της δομικής ακαμψίας και συνεπώς βελτίωση της διαχείρισης θορύβων, κραδασμών και τριγμών (NVH).



Ο νέος κινητήρας 1.6 i-DTEC της Honda είναι επίσης ένας από τους πρώτους που θα δοκιμαστούν επίσημα με τη διαδικασία Real Driving Emission (RDE) για μέτρηση των επιπέδων NOx και εκπομπών σωματιδίων. Ο πετρελαιοκινητήρας έχει νέο σύστημα NOx Storage Converter (NSC) με μεγαλύτερους καταλύτες και υψηλότερη περιεκτικότητα ευγενών μετάλλων (ασήμι, λευκόχρυσος και νεοδύμιο) που αποθηκεύουν οξείδια του αζώτου μέχρι τον κύκλο αναγέννησης. Ένας αισθητήρας αιθάλης ανιχνεύει με ακρίβεια πότε απαιτείται ο κύκλος αναγέννησης, αυξάνοντας την αντοχή της εξάτμισης.



Ο 1.6 i-DTEC αποδίδει 120 ίππους στις 4.000 σ.α.λ. επιταχύνοντας το Civic από 0 στα 100 χλμ σε 10,4 δεύτερα.



Ο αναβαθμισμένος κινητήρας συναρμολογείται στο εργοστάσιο Honda of the UK Manufacturing στο Swindon, ενώ θα διατίθεται για τις τετράθυρες και για τις πεντάθυρες εκδόσεις της νέας, δέκατης γενιάς Civic.



Ένα αυτόματο κιβώτιο εννέα σχέσεων θα είναι επίσης διαθέσιμο στις επιλογές συστημάτων κίνησης του Civic στα μέσα του 2018, όντας η πρώτη εφαρμογή σε όχημα με μετάδοση κίνησης σε δύο τροχούς.