Η εμπειρία Focus RS για τους παίχτες του Forza (video)

Η Ford προκαλεί τους παίκτες του παιχνιδιού Forza να συναγωνιστούν τους πραγματικούς χρόνους του Focus RS στην Έκθεση διαδραστικών παιχνιδιών Gamescom. Οι ταχύτεροι διαγωνιζόμενοι του ‘Tame the Track’ θα κερδίσουν μία αποκλειστική εμπειρία πίστας με το Focus RS.Η Ford θα προσφέρει στους παίκτες του Forza Motorsport 6 την απόλυτη αγωνιστική πρόκληση φέτος στο Gamescom – τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Έκθεση διαδραστικών παιχνιδιών – στην Κολωνία, που θα διαρκέσει από 22 έως 26 Αυγούστου, 2017.Για να κερδίσουν στο διαγωνισμό ‘Tame the Track’ της Ford, οι παίκτες πρέπει να προσπαθήσουν να ‘πιάσουν’ το χρόνο του πραγματικού Focus RS στο σιρκουί του Spa-Francorchamps στο Βέλγιο, που πραγματοποίησε ο οδηγός της Ford Chip Ganassi Racing, Χάρι Τίνκνελ (κεντρική φωτογραφία).Οι ταχύτεροι διαγωνιζόμενοι του Tame the Track στις 23, 24 και 25 Αυγούστου θα πετάξουν με ελικόπτερο για να οδηγήσουν το Ford Focus RS στην πίστα, υπό την καθοδήγηση του αγωνιζόμενου του Le Mans 24 Hours, Τίνκνελ. Οι νικητές θα λάβουν επίσης ένα ζευγάρι καθίσματα Recaro και δώρα από την B&O PLAY.Άλλες ευκαιρίες για την κατάκτηση μιας οδηγικής εμπειρίας Focus RS προσφέρονται σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης για παρευρισκόμενους που αναρτούν selfies στο σταθμό GIF της Ford στο σχετικό περίπτερο μέσω του #tamethetrack. Διαπιστευμένα MME θα έχουν επίσης την ευκαιρία να κερδίσουν βραβεία στις 22 Αυγούστου.Το Ford Focus RS είναι διαθέσιμο στο Forza Motorsport 6 για Xbox One. Επίσης διαθέσιμο είναι το Ford GT supercar υπερυψηλών επιδόσεων – ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού – ως το αυτοκίνητο δρόμου και αγώνων που οδηγεί ο Τίνκνελ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA .Το Focus RS, το αγωνιστικό Ford GT και το νέο Fiesta ST-Line θα εκτίθενται στο περίπτερο της Ford στο Gamescom – Hall 8, Koelnmesse – σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.Δείτε το video της πρόκλησης / πρόσσκλησης εδώ: