Συνεργασία Volkswagen και της ΔΕΠΑ

Στόχος της νέας συνεργασίας η προώθηση της αεριοκίνησης στην Ελλάδα με επιδότηση τιμής μέχρι €4.000 στα μοντέλα eco load up! και Caddy TGI «by Fisikon» που κινούνται με φυσικό αέριο.



Η Kosmocar - Volkswagen Eπαγγελματικά Οχήματα ανακοινώνει την νέα στρατηγική της συνεργασία με την ΔΕΠΑ για την προώθηση της αεριοκίνησης, αυτήν τη φορά με δύο επαγγελματικά μοντέλα, το eco load up! και το Caddy Van TGI, καθώς και με την επιβατική έκδοση Caddy Kombi TGI.



Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, επιδοτείται η αγορά συγκεκριμένου αριθμού αυτοκινήτων με τεχνολογία φυσικού αερίου που φέρουν την υπογραφή «by Fisikon», διαμορφώνοντας μια εξαιρετική πρόταση για τον σύγχρονο επαγγελματία. Οι τιμές λιανικής με την επιδότηση των επαγγελματικών μοντέλων eco load up!, Caddy Van TGI καθώς και της επιβατικής έκδοσης Caddy Kombi TGI «by Fisikon», διαμορφώνονται ως εξής:



Το eco load up! by Fisikon με μέση κατανάλωση 2,9 κιλά CNG απαιτεί μόλις 2,61 ευρώ για κάθε 100 χιλιόμετρα (μικτή χρήση). Σε σύγκριση με την βενζινοκίνητη έκδοση του load up! 1.0L 75 ίππων που καταναλώνει 4,4 lt / 100km, το όφελος για έναν επαγγελματία που διανύει σε ετήσια βάση περίπου 20.000 χλμ, είναι 1276 ευρώ.



Πολύ σημαντικό είναι και το όφελος του επαγγελματία σε περίπτωση επιλογής του Caddy Van TGI by Fisikon, καθώς, συγκρινόμενο με την πετρελαιοκίνητη έκδοση του Caddy Van, το όφελος ξεπερνά τα 400 ευρώ σε ετήσια βάση.



Ήδη στην Αττική λειτουργούν 5 σημεία ανεφοδιασμού φυσικού αερίου, ενώ σύντομα θα λειτουργήσουν ακόμα τρία (Κορωπί, Ηλιούπολη και μέχρι τέλος του χρόνου και στον Ασπρόπυργο). Δύο πρατήρια λειτουργούν ήδη στην Θεσσαλονίκη, ενώ 3 ακόμα πρατήρια βρίσκονται σε λειτουργία στην Λάρισα, τον Βόλο και την Λαμία.



Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο πρατηρίων φυσικού αερίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.fisikon.gr