H SEAT και οι ιδέες για βελτίωση

H SEAT εξοικονομεί 13,8 εκατομμύρια ευρώ χάρη στην καμπάνια “Ideas for Improvement”. Μία πρωτοβουλία η οποία παρέχει στους εργαζόμενους forums κατάθεσης προτάσεων & ιδεών.



Το πρόγραμμα της SEAT “Ideas for Improvement”, το οποίο ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εργαζόμενων στην εξοικονόμηση πόρων και στη βελτίωση διεργασιών, το προηγούμενο έτος πέτυχε μία πολύ σημαντική εξασφάλιση πόρων για την εταιρεία. Το 2016, η SEAT κατάφερε να εξοικονομήσει σχεδόν 13,8 εκατομμύρια ευρώ χάρη στις 13.693 συνολικά προτάσεις και ιδέες βελτίωσης που υποβλήθηκαν από τους ίδιους τους υπαλλήλους της.



Οι εργαζόμενοι στη SEAT παρουσίασαν τις προτάσεις τους για βελτίωση των διαδικασιών, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στο όραμα τους για πιο αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας. Σχεδόν οι μισές από τις προτάσεις άξιζαν ένα βραβείο για τη πρωτοτυπία τους, τη δυνατότητα εφαρμογής ή το όφελος για την εταιρεία. Συνολικά, η SEAT έδωσε σαν επιβράβευση περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ συνολικά στους εργαζόμενους για τη συνεισφορά τους με προτάσεις σε δέκα κατηγορίες: Προϊόν, Εγκαταστάσεις, Εργονομία, Ενέργεια, Εξοικονόμηση Πόρων, Ευκολία, Βελτίωση διαδικασίας, Ποιότητα, Περιβάλλον και Καινοτομία.



Μία από τις πιο πρωτότυπες ιδέες θεωρείται το ρομπότ οδήγησης που ελέγχει την κατεύθυνση και την ταχύτητα των αυτοκινήτων στις δοκιμές του συστήματος υποβοήθησης οδηγού. Το σύστημα που δημιουργήθηκε χρησιμοποιεί εσωτερικούς πόρους που ορίζουν με ακρίβεια τη ταχύτητα και τη πορεία που πρέπει να ακολουθεί ένα αυτοκίνητο. Χάρη σε αυτή την ιδέα δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για συστήματα εμπορίου τα οποία είναι ακριβά στην αγορά, στη συντήρηση και στη προσαρμογή τους στα οχήματα SEAT.



Αντίστοιχα, κατά του πρώτους έξι μήνες του 2017, στα πλαίσια του προγράμματος “Ideas for Improvement”, υποβλήθηκαν συνολικά 6.000 νέες ιδέες. Το πρόγραμμα συνεχίζει και αυτή τη χρονιά να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εργαζόμενων στην επίτευξη εξοικονόμησης κόστους και ενέργειας και γενικότερων βελτιώσεων στο εργασιακό περιβάλλον και να εμπνέει τη δημιουργικότητα ως βασική αρμοδιότητα. Ο SEAT Vice-president for Human Resources, Ξαβιέ Ρος υπογράμμισε το ποσοστό συμμετοχής και «τις θετικές επιπτώσεις που έχουν οι πρωτοβουλίες αυτού τους είδους στους εργαζόμενους καθώς αυξάνουν την αίσθηση ότι ανήκουν σε ένα οργανισμό και ενθαρρύνουν της ενεργό συμμετοχή».