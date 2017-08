Νέα πακέτα εξοπλισμού και ειδικές τιμές για μοντέλα ΜΙΝΙ

Διασκεδαστική go-kart οδήγηση με χαμηλό κόστος χρήσης καισταθερά υψηλή αξία μεταπώλησης.



Η αίσθηση εξατομικευμένου στυλ ήταν ανέκαθεν αναπόσπαστο στοιχείο της μάρκας ΜΙΝΙ. Η διασκεδαστική οδήγηση με την go - kart αίσθηση και υψηλή ποιότητα κατασκευής, κάνουν κάθε μοντέλο ΜΙΝΙ ξεχωριστό στην κατηγορία του.



Τώρα, τα μοντέλα ΜΙΝΙ προσφέρουν νέα πακέτα εξοπλισμού που έχουν ωςστόχο να ικανοποιήσουν εταιρικές ανάγκες και ακόμα περισσότερο τουςφίλους της μάρκας, παρέχοντάς τους μέγιστη ασφάλεια, χαμηλό κόστοςχρήσης και σταθερά υψηλή αξία μεταπώλησης.



Τα νέα πακέτα εξοπλισμού Pepper Advanced , Pepper Plus , Business Plus, Essential και Essential Plus διατίθενται για τις εκδόσεις τωνπαρακάτω μοντέλων:



ΜΙΝΙ 3θυρο Cooper D

ΜΙΝΙ 5θυρο Cooper D

MINI Countryman Cooper

MINI Countryman Cooper D

MINI Countryman One D

MINI Clubman Cooper

MINI Clubman One D



Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναεπικοινωνήσουν με το Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων ΜΙΝΙ ή με το τμήμαΕταιρικών Πωλήσεων ΜΙΝΙ στο τηλέφωνο 210-9118018 ή στο e-mail MINIHellas.corporatesales@bmw.gr.