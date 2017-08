Το BMW Group παραμένει σε τροχιά συνεχούς επιτυχίας

Αύξηση εσόδων και κερδών το δεύτερο τρίμηνο. Περιθώριο EBIT εντός εύρους στόχου, μεταξύ 8 και 10%. Στο δρόμο για το στόχο των 100.000 ηλεκτρικών οχημάτων το 2017. Πρόσθετες συνεργασίες στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης.



Μετά από μία ακόμα ισχυρή επίδοση το πρώτο εξάμηνο του 2017, το BMW Group παραμένει πλήρως προσηλωμένο στην υλοποίηση της στρατηγικής Strategy NUMBER ONE > NEXT με υπέρτατο σκοπό τη διαμόρφωση τηςμελλοντικής μετακίνησης και της μεταμόρφωσης του αυτοκινητιστικούτομέα. Ως παγκοσμίως κορυφαίος πάροχος premium μετακίνησης, το BMW Group πάντα εστιάζει στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών του και συνεχίζει το καινοτόμο έργο του στους τέσσερις τομείς ACES - Autonomous, Connected, Electrified & Services/Shared (Αυτόνομο, Συνδεδεμένο, Ηλεκτρικό, Υπηρεσίες Κοινοχρησίας).





Πρωταρχικός σκοπός του Group είναι η επέκταση της ηλεκτρικής μετακίνησης και της αυτοματοποιημένης οδήγησης. Το BMW iNEXT θα θέσει νέα πρότυπα και στους δύο αυτούς τομείς και θα αποτελέσει τη νέα αιχμή του δόρατος της τεχνολογικής εξέλιξης. Το μοντέλο θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Dingolfing – μία απόφαση που υπογραμμίζει τη σημασία της Γερμανίας ως βάση για μελλοντικές τεχνολογίες και πρότυπο κέντρο για την ηλεκτρική μετακίνηση. Η Γερμανία θα λειτουργήσει σαν κόμβος για την ανάπτυξη της αυτόνομης οδήγησης. Στο πλαίσιο συμφωνιώνmσυνεργασίας που πραγματοποιήθηκαν με τις Intel και Mobileye, οι πρώτοι μηχανικοί και από τις τρεις εταιρίες θα μεταβούν στις νέες εγκαταστάσεις εξέλιξης στο Unterschleißheim κοντά στο Μόναχο κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Επιπλέον, ένα χρόνο από την έναρξη της συνεργασίας, αρκετοί περίοπτοι εταίροι, μεταξύ των οποίων οι Delphi και Continental έχουν πλαισιώσει το project.



«Τεράστιες αλλαγές αναμένονται στον κόσμο της μετακίνησης και είναι σημαντικό το γεγονός ότι η εταιρία μας είναι έτοιμη να τις αντιμετωπίσει. Η στρατηγική NUMBER ONE > NEXT αναδεικνύει τοπλεονέκτημα που έχουμε στην καινοτομία και ενισχύει τιςεπιχειρηματικές μας δραστηριότητες», σχολίασε ο Χάραλντ Κρούγκερ,Πρόεδρος Δ.Σ. της BMW AG. «Προχωράμε ραγδαία στον τομέα της ηλεκτρικήςμετακίνησης, στο παρόν και το μέλλον. Κανείς από τους επίσημουςανταγωνιστές μας δεν έχει καταφέρει να λανσάρει τόσα πολλά ηλεκτρικάοχήματα. Στο μέλλον, με την ευέλικτη αρχιτεκτονική μας θα μπορούμε ν αποφασίζουμε γρήγορα ποια και πόσα μοντέλα θα κατασκευάζουμε μεκινητήρες καύσης, plug-in υβριδικά ή πλήρως ηλεκτρικά συστήματακίνησης. Αυτή η ευελιξία στην προϊοντική γκάμα μας είναι το μυστικότης επιτυχίας μας σε μία εποχή ρευστότητας και αβέβαιων προβλέψεων».



Η επιτυχημένη βασική επιχείρηση, διαμορφωμένη ώστε να παράγει μακροπρόθεσμη κερδοφορία, παραμένει ο στυλοβάτης του BMW Group,ενισχύοντάς το στη διαμόρφωση της μελλοντικής μετακίνησης. Το BMWGroup κατέγραψε άνοδο το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε πωλήσεις, έσοδακαι κέρδη. Στο αποτέλεσμα συνέβαλε η νέα BMW Σειρά 5, της οποίας τολανσάρισμα στις αρχές του 2017 σηματοδότησε το ξεκίνημα τηςμεγαλύτερης προϊοντικής επέλασης στην ιστορία του BMW Group. Σαράντανέα και ανανεωμένα μοντέλα των τριών premium μαρκών του Group, BMW,MINI και Rolls-Royce, θα κυκλοφορήσουν στην αγορά φέτος και τουχρόνου.