Δέσμευση της SEAT στο ταλέντο και στην εκπαίδευση

Η SEAT αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με σχολές διοίκησης επιχειρήσεων όπως το ESADE και το IESE, που προωθούν τη δημιουργία μελλοντικών στελεχών και την ανίχνευση των μελλοντικών τάσεων.Η SEAT, ενισχύει τη δέσμευση της στην εκπαίδευση μέσω συνεργασίας μεπανεπιστήμια και κορυφαίες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων. Το περασμένο έτος, ο μεγαλύτερος δημιουργός θέσεων επαγγελματικής απασχόλησης στο τομέα της βιομηχανίας στην Ισπανία, ολοκλήρωσε μία σειρά από projects που την κάνουν μία από τις πιο αφοσιωμένες εταιρείες στη καινοτομία και την εξέλιξη νέων επαγγελματιών.Μία από τις κύριες πρωτοβουλίες είναι η συνεργασία μεταξύ SEAT και ESADE. H εταιρία συμμετέχει ενεργά στα εκπαιδευτικά προγράμματα του κορυφαίου αυτού ακαδημαϊκού ιδρύματος και αποτελεί επίτιμο μέλος του.Παράλληλα, μέσω της ESADE, φέτος η αυτοκινητοβιομηχανία δημιούργησε τη χορηγία SEAT, η οποία στοχεύει στη προώθηση της κατάρτισης μελλοντικών στελεχών. Κατά τη διάρκει της διδακτικής περιόδου 2016/17, δύο σπουδαστές ηλικίας από 18 έως 22 ετών, παρακολούθησαν ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΒΒΑ (Bachelor in Business Administration), κάνοντας ακόμη ένα βήμα στην αφοσίωση της μάρκας στη κατάρτιση νέων ταλέντων.Ταυτόχρονα, μέσω της συμφωνίας με το IESE, η SEAT στηρίζει την SEAT Innovation Chair, με επικεφαλής τον καθηγητή Antonio Dávila. Η ίδρυση της πανεπιστημιακής έδρας ανταποκρίνεται στη δέσμευση των δύο οργανισμών να διεξάγουν έρευνες για τη καινοτομία, εφαρμοζόμενες σε διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και να διαδώσουν τα ευρήματα τους μεταξύ στελεχών και ηγετών επιχειρήσεων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη συμμετοχή ανώτερων στελεχών της SEAT σε εκπαιδευτικά προγράμματα και τη διεξαγωγή εκδηλώσεων φοιτητικής προβολής με τη διοργάνωση του IESE.«Οι συνεργασίες με πανεπιστήμια ενισχύουν το στόχο μας για τη προώθηση νέων ταλέντων καθώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα μελλοντικά στελέχη δεν πρέπει μόνο να συμβάλλουν στη πρόοδο της εταιρείας αλλά πρέπει και να αποτελούν βασικό παράγοντα ανάπτυξης και μετασχηματισμού της κοινωνίας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να συνεργαστούμε με εκπαιδευτικά κέντρα υψηλού κύρους όπως τα IESE, ESADE, UPC ή ELISAVA», εξηγεί ο SEAT Vice-president for Human Resources Ξαβιέ Ρος.Η πλατφόρμα CARNET (Cooperative Automotive Research Network) εμπίπτει στην ίδια γραμμή συνεργασίας. Ιδρύθηκε από τη SEAT, το Volkswagen Group Research και το Πολυτεχνείο της Καταλονίας και είναι το πρώτο κέντρο έρευνας και καινοτομίας που επικεντρώνεται στο τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και στη μελλοντική αστική κινητικότητα στη Βαρκελώνη. Με αυτό τον τρόπο, το Πανεπιστήμιο και η βιομηχανία δημιουργούν ένα ενιαίο μέτωπο για να δημιουργήσουν, αναπτύξουν και επιτύχουν καινοτόμες τεχνολογίες που παρέχουν λύσεις στον αστικό τρόπο ζωής του μέλλοντος: νέα συστήματα κινητικότητας και νέους πιο αποτελεσματικούς τρόπους χρήσης νέων οχημάτων.Στο πλαίσιο του CARNET project, φέτος η Rücker Lypsa και το Barcelona University School of Design and Engineering (ELISAVA) παρουσίασαν έξι συνολικά projects που σχετίζονται με την αυτόνομη οδήγηση και την κινητικότητα του 2025/2030 στη πόλη της Βαρκελώνης, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών κινητικότητας και το εσωτερικό των αυτόνομων οχημάτων που συνδέονται με αυτές τις υπηρεσίες. Δύο από αυτά τα project έχουν ήδη αναγνωριστεί από τη SEAT Design team.