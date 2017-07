Θρίαμβος της Peugeot για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Silk Way Rally (Video)

Οι Σιρίλ Ντεπρέ / Νταβίντ Καστέρ κατέκτησαν τη νίκη στο Silk Way Rally επαναλαμβάνοντας τον περσινό θρίαμβο.Το Peugeot DKR με το νούμερο 100 τερμάτισε τον μαραθώνιο των 9.599 χιλιομέτρων -εκ των οποίων τα 4.094 χλμ. ήταν χρονομετρημένα- με διαφορά μίας ώρας και πέντε λεπτών.Η γαλλική ομάδα ήταν απόλυτη κυρίαρχος αφού σε κάθε μια μέρα, από τις 13 συνολικά, ένα Peugeot ήταν μπροστάρης του Silk Way Rally. Με τα πληρώματα των Λεμπ / Ελενά , Πετερανσέλ / Κοτρέ και Ντεπρέ / Καστέρα, η Dream Team της Peugeot κατέκτησε 10 ειδικές με επτά «1-2» τερματισμούς και δύο «1-2-3».Οι Πετερανσέλ / Κοτρέ ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην 5η θέση νικώντας σε πέντε ειδικές. Είχαν μία εξαιρετική εμφάνιση, αλλά οι πιθανότητες τους εξανεμίστηκαν όταν στην 5η ειδική έχασαν πολύτιμο χρόνο μετά από ανατροπή και επισκευή του αυτοκινήτου.Τα τρία πληρώματα απέδειξαν για μία ακόμη φορά την υπεροχή της Peugeot με τους μηχανικούς να βγάζουν τα συμπεράσματα για το νέο Peugeot DKR Maxi και να προχωρούν στις απαραίτητες τεχνικές βελτιώσεις μέχρι το επόμενο Ντακάρ!Κυριαρχία Peugeot και στην Κίνα!To Silk Way Rally ξεκίνησε από την Ρωσία και μετά από δύο εβδομάδες ολοκληρώθηκε στην Κίνα. Συγκεκριμένα, στις 7 Ιουλίου ξεκίνησαν από την Μόσχα δύο περσινών προδιαγραφών Peugeot DKR (όπως αυτά που σφράγισαν τον θρίαμβο στο Ντακάρ), ενώ το τρίτο του Loeb ήταν το καινούργιο DKR Maxi. Το Peugeot DKR Maxi έχει ένα φαρδύτερο μετατρόχιο που είναι αυξημένο κατά 10 εκατοστά από κάθε πλευρά, μία αύξηση που προέκυψε από τα νέα πάνω και κάτω ψαλίδια, από τους νέους βραχίονες μπρος-πίσω και τα νέα ημιαξόνια. Επίσης, υπάρχουν διάφορες άλλες τεχνικές βελτιώσεις, ενώ η κίνηση εξακολουθεί να μεταφέρεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς.Ο Σεμπαστιάν Λεμπ έκανε έναν εντυπωσιακό αγώνα κατακτώντας την 1η εβδομάδα τέσσερις ειδικές και έχοντας ένα αβαντάζ μίας ώρας. Ωστόσο, στη συνέχεια είχε ένα ατύχημα σε μία βραχώδη περιοχή με μεγάλες πέτρες και παρόλο που το DKR Maxi επισκευάστηκε, τελικά ο Loeb δεν μπορούσε να συνεχίσει λόγω διαστρέμματος σε ένα του δάχτυλο.Μετά το ατύχημα του Λεμπ, τα ηνία του αγώνα πήρε ο Ντεπρέ που αντιμετώπισε κάποια μικρά προβλήματα την (κόλλησε για λίγο σε μία τρύπα στο έδαφος και σε μια αμμώδη περιοχή), αλλά αυτά δεν ήταν αρκετά για να ανακόψουν την νικηφόρα πορεία του. Έτσι, ο Ντεπρέ έβαλε στο βιογραφικό του μία 2η νίκη στα αυτοκίνητα, μετά από μία διακεκριμένη πορεία τα προηγούμενα χρόνια στις μοτοσικλέτες.Όσον αφορά τον πιο πετυχημένο οδηγό στο Ντακάρ και νικητή του περσινού αγώνα, ο Πετερανσέλ, ο γνωστός «Mr. Dakar», είχε τις ευκαιρίες του στο Silk Way Rally αλλά έχασε δύο ώρες μετά από ένα ατύχημα που είχε την 1η εβδομάδα. Παρά ταύτα κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα στο top-5 και να σημειώσει τους περισσότερους ταχύτερους χρόνους από οποιοδήποτε άλλο οδηγό.Μετά την άκρως πετυχημένη εμφάνιση στο Silk Way Rally, η Team Peugeot Total συνεχίζει τις προετοιμασίες για το επόμενο ράλλυ Ντακάρ αφού απομένουν περίπου έξι μήνες μέχρι την εκκίνηση ενός πιθανότατα νέου θριάμβου για την γαλλική ομάδα!Δείτε το video του αγώνα εδώ: