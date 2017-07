Αυτόνομη οδήγηση από την Audi

Αυτόνομη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο - Η Audi ήδη εξασφαλίζει στο κοινό μια επαφή με την κινητικότητα του μέλλοντος. Με διαδρομές επίδειξης με ένα αυτόνομο πρωτότυπο Α7 επιλεγμένοι πελάτες και οπαδοί της μάρκας αποκτούν την εμπειρία της αυτόνομης οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο Α9, βόρεια του Μονάχου.



Τα ταξίδια των πελατών με το αυτόνομο πρωτότυπο Audi A7, που αποκαλείται χαϊδευτικά «Jack», ξεκινούν στο myAudi Sphere στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Η διαδρομή ακολουθεί τον Α9 -που αποτελεί τμήμα του Πεδίου Δοκιμών Ψηφιακών Αυτοκινητόδρομων. Με μια κανονική ροή κυκλοφορίας το ταξίδι της αυτόνομης οδήγησης διαρκεί περίπου 60 λεπτά, ενώ ένας ειδικός της Audi είναι πάντα μαζί με τους επιβάτες στο αυτοκίνητο. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού οι μετέχοντες ερωτώνται για την εμπειρία τους, ενώ οι εντυπώσεις τους αξιοποιούνται για την ανάπτυξη των μελλοντικών λειτουργιών της αυτόνομης οδήγησης.



Η δυνατότητα να μετακινηθεί κανείς με τον «Jack» έχει ξεκινήσει από τις 20 Ιουλίου και θα διαρκέσει όλο τον Αύγουστο. Οι εν δυνάμει συμμετέχοντες στη δοκιμαστική οδήγηση προκύπτουν μέσα από διάφορα κανάλια επικονωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των sites των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) της Audi Γερμανίας. Παράλληλα η Audi Business Innovation GmbH έχει στη διάθεσή τις θέσεις για τους χρήστες της premium υπηρεσίας κινητικότητας της Audi on demand, ενώ όσοι μετέχουν στο πρόγραμμα «Miles and More» μπορούν να ανταλλάξουν μίλια που έχουν συλλέξει με μια βόλτα με τον «Jack».



Η Audi έχει ήδη χρησιμοποιήσει το αυτόνομο πρωτότυπο Α7 σε τρεις ηπείρους, αρχής γενομένης από το 2015. Στον Α9 μπορεί να αναπτύξει ταχύτητες έως και 130 χλμ./ ώρα, ενώ επιταχύνει, επιβραδύνει και αλλάζει λωρίδες προβλέψιμα και ομαλά, σε συνεργασία με τα άλλα αυτοκίνητα που βρίσκονται σε κυκλοφορία.



Οι εμπειρίες από τη δοκιμαστική οδήγηση με τον «Jack» αξιοποιούνται στην εξέλιξη της αυτόνομης οδήγησης. Το highlight εδώ είναι το κεντρικό σύστημα ελέγχου της υποβοήθησης του οδηγού (zFAS), που χρησιμοποιεί τα δεδομένα όλων των αισθητήρων προκειμένου να δημιουργεί συνεχώς μια λεπτομερή απεικόνιση όλων όσων περιβάλλουν το αυτοκίνητο. Το zFAS - οι διαστάσεις του είναι ανάλογες ενός laptop- περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στο βασικό εξοπλισμό του νέου Audi A8. To πολυτελές σεντάν παρουσιάστηκε επίσημα πριν λίγες μέρες στο Audi Summit στη Βαρκελώνη και έχει εξελιχθεί για υψηλού επιπέδου αυτόνομη οδήγηση, που με βάση τα πρότυπα SAE χαρακτηρίζεται ως Επιπέδου 3. Το Audi AI traffic jam pilot (σύστημα υποβοήθησης κυκλοφοριακής συμφόρησης) επιτρέπει στον οδηγό να αναθέσει όλα όσα αφορούν την οδήγηση στο αυτοκίνητο σε εθνικές αρτηρίες με οχήματα που κινούνται σχετικά αργά και με ταχύτητες έως και 60 χλμ./ ώρα.