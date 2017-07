Bentley Continental GT Convertible Galene Edition by Mulliner: Εμπνευσμένο από κορυφαία υπερπολυτελή γιοτ

Η Bentley Motors ανακοινώνει τη νέα Bentley Continental GT Convertible Galene Edition by Mulliner που έχει ως πηγή έμπνευσης τα υπερπολυτελή γιοτ. To ειδικό τμήμα Mulliner δημιούργησε την απόλυτη έκδοση της Continental GT Convertible σε συνεργασία με την Princess Yachts, μία βρετανική εταιρία εξειδικευμένη στη σχεδίαση γιοτ.Συνδυάζοντας το διάφανο με το καθαρό η Galene Edition by Mulliner ξεχωρίζει με τα λαμπερά χρώματά της Glacier White και Sequin Blue, όταν στο εσωτερικό κυριαρχεί ο αέρας μίας πολυτελούς θαλαμηγού, συνδυάζοντας με ιδανικό τρόπο το lifestyle των γιοτ με την ανοιχτή convertible απόλαυση.Κινητήρια δύναμη είναι ο αναβαθμισμένος V8 4.000 κ.εκ. κινητήρας που με διπλή υπερτροφοδότηση αποδίδει 507 ίππους, ενώ η αναδιπλούμενη οροφή των τεσσάρων επενδύσεων διασφαλίζει ανεπηρέαστο το περιβάλλον για τους επιβάτες όπως και στις κουπέ Continental GT.Η εξωτερική σχεδίαση της νέας Continental GT Convertible Galene Edition by Mulliner αιχμαλωτίζει τoν ελκυστικό ιριδισμό των κρυστάλλινων νερών. Το βασικό χρώμα Glacier White συνδυάζεται πολύ αρμονικά με το διακριτικό Sequin Blue που είναι τοποθετημένο χαμηλότερα, μία λεπτομέρεια που υπογραμμίζει την κομψότητα της συγκεκριμένης έκδοσης. Μία σκούρα μπλε οροφή και οι αστραφτερές Propeller ζάντες 21 ιντσών συμπληρώνουν το στίγμα της Galene Edition.O διάκοσμος της Continental GT Convertible Galene Edition αποδίδει φόρο τιμής στην κλασική ναυσιπλοΐα χρησιμοποιώντας τα καλύτερα χειροποίητα υλικά και μοναδικές λεπτομέρειες που συνδέουν ένα γιοτ με τα αυτοκίνητα Bentley.Οι δερμάτινες επενδύσεις Linen και Portland των καθισμάτων διακοσμούνται από τις χειροποίητες ραφές Camel, ενώ τα εσωτερικά πάνελ στις πόρτες είναι στις αποχρώσεις Linen, Portland και Brunel. Ο ίδιος συνδυασμός ντύνει το ταμπλό, την κεντρική κονσόλα και τα υποβραχιόνια, ενώ το τιμόνι είναι σε Linen και Brunel με ολική ραφή Camel.Το εξωτερικό χρώμα Glacier White βρίσκει απήχηση και στο εσωτερικό, όπως στο ντουλαπάκι και στο ταμπλό, όπου υπάρχει μία έξοχη απεικόνιση ενός σούπερ γιοτ δημιουργημένη από το χέρι του Jaume Vilardell. Επίσης, φιγουράρει και στο ρολόι που διαθέτει η Galene Edition δημιουργώντας μία υπέρ-πολυτελή και φωτεινή ατμόσφαιρα.Εμπνευσμένη από την διαχρονική σοφιστικέ σχεδίαση των γιοτ, η Mulliner δημιούργησε ένα νέο υλικό φινιρίσματος για την Galene Edition. Πρόκειται για το Pinstripe Walnut το οποίο προσδίδει ένα πιο αυθεντικό και φυσικό φινίρισμα στην κεντρική κονσόλα και στο ντουλαπάκι. Επιπρόσθετα το Pinstripe Walnut φινίρισμα ενισχύει σε διάφορα σημεία την κομψότητα της Galene Edition που θα παραχθεί σε μόλις 30 «αντίτυπα» για όλο τον κόσμο!