Νέα εποχή για την Goodyear Dunlop Ελλάς

Νέα γραφεία θα αποκτήσει η Goodyear Dunlop Ελλάς όπου και σκοπεύει να μεταφέρει την έδρα των δραστηριοτήτων της.



Από 1η Αυγούστου 2017, η εταιρεία θα στεγάζεται σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτηριακό συγκρότημα στο Μαρούσι. Η νέα βάση της εταιρείας προσφέρει αναβαθμισμένο εργασιακό περιβάλλον και υποδομές ενισχύοντας την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.



Θυμίζουμε πως η εταιρία διακρίθηκε με το βραβείο “Best Workplaces 2017” για την πολιτική ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζει στην κατηγορία επιχειρήσεων που απασχολούν 20-49 εργαζόμενους.



Η έρευνα Best Workplaces διοργανώθηκε 15η συνεχή χρονιά από το Great Place to Work, με την ακαδημαϊκή συνδρομή του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece και έχει στόχο τη βράβευση των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.



Η Goodyear Dunlop Ελλάς διαθέτει πρόγραμμα επιβράβευσης αλλά και λοιπών παροχών προς όλους τους εργαζόμενους, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, ομαδική ασφάλιση υγείας η οποία καλύπτει πλήρως εκτός από τα μέλη της εταιρείας και τις οικογένειές τους, ετήσιο ιατρικό έλεγχο check-up ,διαγνωστικές εξετάσεις για όλους και προνομιακές τιμές σε συνεργαζόμενο οδοντίατρο.



Επιπροσθέτως, προβλέπεται επιβράβευση της ακαδημαϊκής επίδοσης για τα παιδιά εργαζομένων που περνούν σε σχολή ΑΕΙ καθώς και για την ολοκλήρωση των σπουδών τους με βαθμό μεγαλύτερο του 8.





Στους εργαζομένους της Goodyear Dunlop παρέχεται επίσης δωρεάν συνδρομή σε γυμναστήριο και προσφέρονται ως δώρο κουπόνια/ διατακτικές σίτισης τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Εκτός από το δώρο γάμου όλοι οι γονείς λαμβάνουν επίδομα παιδικού σταθμού τον μήνα για κάθε παιδί ενώ οι νέοι πατεράδες δικαιούνται παραπάνω ημέρες άδεια πατρότητας. Επιπλέον για κάθε 5 έτη υπηρεσίας στην εταιρεία παρέχονται έξτρα ημέρες άδεια.



Τέλος, η εταιρεία διοργανώνει και μία σειρά δράσεων και ενεργειών κοινωνικού χαρακτήρα για την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων, όπως εκδηλώσεις, διαδραστικές εκδρομές, γεύματα ανά τμήμα και λειτουργία θεατρικής ομάδας.





Με αφορμή την βράβευση αυτή, ο γενικός διευθυντής της Goodyear Dunlop Ελλάς, Νίκος Σπανός, δήλωσε: «H διάκριση στον θεσμό Best Workplaces μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους καθώς αφορά έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα για κάθε επιχείρηση, αυτόν του Ανθρωπίνου Δυναμικού. Η συγκεκριμένη βράβευση αναδεικνύει τη συνέπεια των πολιτικών της Goodyear Dunlop Ελλάς για την εξέλιξη, την επαγγελματική ανάπτυξη και την επιβράβευση του ανθρώπινου δυναμικού της ενώ παράλληλα αντανακλά τη διαρκή δέσμευση μας να επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιό μας, που αποτελεί την κινητήριο δύναμη μας».