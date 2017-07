Flat Track στην Ελλάδα με δάσκαλο τον Άαρον Κόλτον (video)

Όλα τα μυστικά του flat track από τον Αμερικάνο all around rider Άαρον Κόλτον στην οβάλ πίστα, που διαμορφώθηκε στο Riding School λίγο έξω από την Αθήνα.Από τo Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο (όπου γεννήθηκε το Flat Track) και το Σιάτλ (όπου γεννήθηκε ο Άαρον Κόλτον) ως το Πολυδένδρι (όπου βρίσκεται η Ελληνική πίστα Flat Track) η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Όμως η αγάπη για τη μοτοσυκλέτα του Θανάση Χούντρα και των συντελεστών του Riding School μαζί με την Red Bull Ελλάς "κάλυψαν" τις αποστάσεις και με τη βοήθεια του Άαρον Κόλτον έφεραν το Flat Track στην Ελλάδα.Ο Κόλτον παίρνει μέρος σε αγώνες των Αμερικάνικων Πρωταθλημάτων Road Racing, Flat Track, WORCS (Off Road), δίνει Freestyle street σόου και παραδίδει μαθήματα οδήγησης υψηλής τεχνικής. Δεν είναι κάποιος βετεράνος οδηγός, αλλά μόλις 26 χρονών.Με τη λίστα των κατορθωμάτων του να μοιάζει με μίξη περισσότερων βιογραφικών από πρωτοκλασάτους αναβάτες, το παιδί θαύμα από τη Minnesota των Ηνωμένων Πολιτειών που εντυπωσιάζει με το πηγαίο ταλέντο του σε οποιοδήποτε όχημα φέρει δύο τροχούς, βρέθηκε στην Αθήνα για να μυήσει τους Έλληνες riders στα μυστικά του αθλήματος.Ρωτήσαμε τον Κόλτον τι είναι το Flat Track και εκείνος απάντησε: " Το Flat Track, μια κλειστή οβάλ διαδρομή σε καλά πατημένο χώμα όπου οι μοτοσυκλέτες δεν "ισιώνουν" ποτέ και όπου ο οδηγός παίρνει τις στροφές με τον πίσω τροχό σε υπερστροφή, διορθώνοντας συνεχώς το τιμόνι. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν παράδοση για τις ΗΠΑ, από τους οποίους "βγαίνουν" οι πρωταθλητές των διοργανώσεων ταχύτητας ενώ τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται πίστες σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν πολλοί αγώνες τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη όπως το Superprestigio, το ισπανικό και το βρετανικό πρωτάθλημα. Επίσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά φέτος το flat track θα υπάρχει στο πρόγραμμα των X- Games" είπε ο 26χρονος αναβάτης και πρόσθεσε: "Σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες μοτοσυκλέτας, το flat track δεν απαιτεί ιδιαίτερες εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό. Όσον αφορά τη μοτοσυκλέτα, μπορείς να ξεκινήσεις με πολύ χαμηλό budget και να φτάσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όπως και να ‘χει, είναι σίγουρο πως έχεις ένα τεράστιο εύρος μοτοσυκλετών που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και μεγάλη ποικιλία τερέν στις οποίες μπορείς να διασκεδάσεις" και κατέλεξε: " Οι δεξιότητες που απέκτησα στο flat track μεταφέρθηκαν αυτούσιες και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Ο τρόπος με τον οποίο επιταχύνεις και πλαγιολισθαίνεις, η ευκολία με την οποία βρίσκεις το σημείο ισορροπίας και τη μέγιστη κλίση πριν αρχίσει να χάνει την πρόσφυση ο μπροστινός τροχός, είναι τεχνικές που εφαρμόζονται σε κάθε μοτοσυκλέτα, σε κάθε τερέν".Στην Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα θα διατίθεται μόνιμα στο κοινό, και ο Άαρον Κόλτον έδωσε την εκκίνηση για την χρήση της.Δείτε το video με τον Κολτον σε δράση εδώ: