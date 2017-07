Fleet Van of the Year 2017 το Ducato

Στο Fiat Ducato απονεμήθηκε το βραβείο “Fleet Van of the Year” στην παρουσίαση των κορυφαίων βραβείων “Motor Transport Awards 2017” στο Λονδίνο.Το βραβείο επιβεβαιώνει τη δημοτικότητα και την επιτυχία του best seller της Fiat Professional, της ιταλικής μάρκας που συμπληρώνει έναν αιώνα παρουσία στην αγορά επαγγελματικών οχημάτων και διαθέτει μια πλήρη γκάμα μοντέλων και ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο διανομέων. Με κύρια προτεραιότητα τους εταιρικούς στόλους, η Fiat Professional παρέχει εκτός από μια πλήρη γκάμα προτάσεων και ένα ευρύ φάσμα λύσεων και υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί για να ικανοποιήσουν τις διαφορετικές ανάγκες των επαγγελματιών πελατών.Η επιτροπή των βραβείων Motor Transport, η οποία αποτελείται από 50 ειδικούς με επικεφαλής την ομάδα του γνωστού βρετανικού περιοδικού Motor Transport, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης υπογράμμισε τα ιδιαίτερα προτερήματα του Ducato, όπως το εξαιρετικό πλαίσιο, την εξαιρετική χωρητικότητα, την ευελιξία και την ανθεκτικότητα. Το βραβευμένο όχημα είναι ο στυλοβάτης της ολοκληρωμένης γκάμας της Fiat Professional, της πρώτης μάρκας που είναι “γεννημένη για επαγγελματίες".Τα μέλη της επιτροπής που απένειμαν το βραβείο στο Ducato περιέγραψαν τη Fiat Professional ως "έναν από τους πιο ευέλικτους κατασκευαστές." Επιπλέον προσέθεσαν "το Ducato διαθέτει νέο συμπλέκτη, βελτιωμένα φρένα, ανθεκτικότερες χειρολαβές και ενισχυμένα τμήματα αμαξώματος, ενώ τα προγραμματισμένα σέρβις του ορίζονται κάθε 50.000 χιλιόμετρα. Όλες αυτές οι αλλαγές συντελούν στην αύξηση του κύκλου ζωής του μοντέλου και στην προσέλκυση νέων πελατών."Το υψηλού κύρους βραβείο "Fleet Van of the Year" αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση για τις ικανότητες του Ducato που περικλείονται σε πολλούς τύπους αμαξώματος, το τετραγωνισμένο, κανονικό σχήμα του χώρου φόρτωσης, το ευέλικτο σασί και το οδηγικό στιλ που θυμίζει επιβατικό αυτοκίνητο.Δείτε το Ιταλικό τηλεοπτικό spot του Fiat Ducato εδώ: