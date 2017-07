Η Hertz έκλεισε 50 χρόνια και γιορτάζει

Η AUTOHELLAS A.T.E.E. (Hertz) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτου (Rent a Car) στην Ελλάδα, βάσει των οικονομικών μεγεθών της και του στόλου των οχημάτων που διαχειρίζεται. Αποτελεί δε το μεγαλύτερο εθνικό franchisee (δικαιοδόχο) της Hertz International παγκοσμίως.Το κομμάτι της Hertz υπάρχει στην Ελλάδα 50 χρόνια και από το τέλος της δεκαετίας του 70 έως σήμερα κρατά σταθερά τη πρώτη θέση στον κλάδο της ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της άλλωστε, η Hertz - Autohellas βραβεύτηκε επί δυο συνεχόμενα έτη (το 1998 και το 1999) από τον Τουριστικό κλάδο με το βραβείο της καλύτερης εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα (Βραβείο TTG).Η AutoHellas έχει σαν βασικό πυρήνα ανάπτυξής της το ανθρώπινο δυναμικό της που το 2008 ξεπέρασε τα 550 άτομα. Οι υπάλληλοι και τα στελέχη της εταιρείας είναι προσεκτικά επιλεγμένοι, με υψηλή ακαδημαϊκή μόρφωση και εμπειρία στο αντικείμενο τους. Τα τελευταία χρόνια η AutoHellas (Hertz) έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εκπαίδευσης για ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού της στοχεύοντας στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει.Το 2011 ο στόλος της ξεπέρασε τα 23.000 αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας τα οποία διακινούνται από 115 σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 21 από αυτούς είναι σε αεροδρόμια.Οι παρακάτω χρονολογίες αποτελούν σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία της1962 Ιδρύθηκε η Εταιρεία Hertz Hellas από την Hertz American Express Ltd.1966 Ο κ. Θ. Βασιλάκης υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με την Hertz International για αντιπροσώπευση στην Κρήτη. Ο αρχικός στόλος αποτελείται από 6 Volkswagen Beetle. Ιδρύεται η TH. VASSILAKIS SA.1972 Επεκτείνεται η παρουσία της Εταιρείας και στη Ρόδο. Ο στόλος της εταιρείας ανέρχεται σε 300 αυτοκίνητα.1974 Ο κ. Θ. Βασιλάκης εξαγοράζει τη Hertz Hellas, θυγατρική της Hertz International, την μετονομάζει σε AUTOHELLAS ΑΤΕΕ και αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση της Hertz σε όλη την Ελλάδα.1983 Βραβεύεται η AUTOHELLAS με το European Highest Overall Standards Cup από την Hertz Ευρώπης.1986 Βραβεύεται για δεύτερη φορά με το European Highest Overall Standards Cup από την Hertz Ευρώπης.1989 Η AUTOHELLAS εισάγει πρώτη στην Ελλάδα το θεσμό του Fleet Management (μακροχρόνιας μίσθωσης και διαχείρισης στόλου), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τον καλύτερο τρόπο.1998 Ανανεώνεται η σύμβαση franchise με την Hertz Corporation για άλλα 26 έτη μέχρι της 31/12/2023.1999 Η AUTOHELLAS εισάγεται στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.2001 Για πέμπτη συνεχή χρονιά απονεμήθηκε στην Hertz από το Business Traveler το βραβείο της καλύτερης εταιρίας ενοικίασης αυτοκινήτων στον κόσμο.2003 Η AUTOHELLAS εξαγοράζει την εταιρεία Bemal Auto Ltd που δραστηριοποιείται στην Βουλγαρία, ώς εθνικός franchisee της Hertz και εισαγωγέας/διανομέας των αυτοκινήτων Seat και Audi στη Βουλγαρία.2005 Η AUTOHELLAS αναλαμβάνει το franchise της Hertz στην Κύπρο.2007 Η AUTOHELLAS ιδρύει την Autotechnica Fleet Services SRL στην Ρουμανία. Η εταιρεία χρησιμοποιεί την άδεια franchise του σήματος Hertz που έχει δοθεί στην Autohellas για τον τομέα του Operating Leasing.2010 Η AUTOHELLAS ιδρύει την Autotechnica Serbia D.O.O. Η εταιρεία χρησιμοποιεί την άδεια franchise του σήματος Hertz που έχει δοθεί στην Autohellas για τους τομείς του Operating Leasing και του Rent a Car στην Σερβία.2011 Η AUTOHELLAS ιδρύει την Autotechnica Montenegro D.O.O. Η εταιρεία χρησιμοποιεί την άδεια franchise του σήματος Hertz που έχει δοθεί στην Autohellas για τους τομείς του Operating Leasing και του Rent a Car στο Μαυροβούνιο.2012 Η Autotechnica Fleet Services SRL χρησιμοποιεί την άδεια franchise του σήματος Hertz για τον τομέα του Rent a Car στην Ρουμανία.2015 Η AUTOHELLAS ιδρύει την Autotechnica Fleet Services LLC στην Ουκρανία. Η εταιρεία χρησιμοποιεί την άδεια franchise του σήματος Hertz που έχει δοθεί στην Autohellas για τον τομέα του Operating Leasing και του Rent a Car στην Ουκρανία