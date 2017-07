Nέα, ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου “Buy the Mile”

Η Anytime καινοτομεί για ακόμα μία φορά με τα προγράμματα “Buy the Mile”, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες και στο προφίλ του οδηγού που κάνει, σχετικά, περιορισμένη χρήση του αυτοκινήτου του.Όλα τα προγράμματα “Buy the Mile” παρέχουν, πλέον σημαντική ευελιξία ασφαλιστικής επιλογής. Τα προγράμματα είναι βασισμένα και πάλι στη συχνότητα χρήσης του οχήματος και στα διανυθέντα χιλιόμετρα, με κλιμάκωση που χαρακτηρίζει πιο δίκαιη την τιμολόγηση της ασφάλισης, ανάλογη με τα χιλιόμετρα. Για τον υπολογισμό τον χιλιομέτρων είναι απαραίτητη η χρήση μιάς ειδικής συσκευής, η οποία τοποθετείται μόνιμα στο αυτοκίνητο και αποστέλλεται από την Anytime εντελώς δωρεάν.Τα ευέλικτα προγράμματα “Buy The Mile”, ξεκινούν από 3.000 χιλιόμετρα και σε περίπτωση που το ασφαλισμένο αυτοκίνητο έχει διανύσει τα χιλιόμετρα αυτά και χρειάζεται επιπλέον, μπορεί να προσθέτει 2.000 χιλιόμετρα με 20 ευρώ. Τα προγράμματα έχουν ετήσια διάρκεια, ακολουθώντας τη λογική των υπολοίπων προγραμμάτων της Anytime (Basic, Economic, Value), καθώς και τις συμπληρωματικές καλύψεις της νομικής προστασίας και της θραύσης κρυστάλλων. Η ασφάλιση γίνεται απευθείας μέσω internet ή τηλεφωνικά, σε λιγότερο από ένα λεπτό.Με τα νέα προγράμματα “Buy The Mile”, η Anytime της INTERAMERICAN καινοτομεί και πάλι, αναδεικνύοντας τη σταθερή προσήλωσή της στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και το όφελος των πελατών της. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στο βάθος της δεκαετίας που η Anytime λειτουργεί στην ασφαλιστική αγορά, η αναγνωρισιμότητά της προσεγγίζει το απόλυτο (98%), ενώ 9 στους 10 πελάτες της δηλώνουν ικανοποιημένοι.