F1 Grand Prix Βρετανίας: Αγώνας στην έδρα του Χάμιλτον (video)

Φτάσαμε στη μέση του πρωταθλήματος και ο δέκατος αγώνας της σεζόν, το Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας, γίνεται στην ιστορική πίστα του Σίλβερστοουν.



Ένα παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο, του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν αρχικά η πίστα του Σίλβερστόουν. Εκεί έγινε ο πρώτος αγώνας F1 στην σύγχρονη ιστορία του θεσμού το 1950 με νικητή το Νίνο Φαρίνα.



Η πίστα έχει φιλοξενήσει 49 από τα 67 Βρετανικά Grand Prix, ο αγώνας αυτός είναι ο μοναδικός, που δεν έχει λείψει ποτέ από το πρόγραμμα της F1.



Ο Λίους Χάμιλτον έχει κερδίσει τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις στην πατρίδα του. Φέτος θέλει όσο τίποτε να επιστρέψει στο Podium με μια νίκη. Η διαφορά στη βαθμολογία από το Φέτελ είναι στους 20 βαθμούς και ο Βρετανός θέλει να την μειώσει.



Στο Βρετανικό Grand Prix, θα χρησιμοποιηθούν οι τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας: P Zero (λευκά διακριτικά /μέση γόμα), P Zero (κίτρινα διακριτικά /μαλακή γόμα) και P Zero κόκκινα διακριτικά /πολύ μαλακή γόμα). Αυτή η επιλογή αποτελεί μια αλλαγή σε σχέση με την κλασσική επιλογή σκληρής/μέσης/μαλακής γόμας για τη συγκεκριμένη πίστα. Θα είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί στο Βρετανικό Grand Prix η πολύ μαλακή γόμα.



Το Σίλβερστοουν φημίζεται για τις μεγάλες απαιτήσεις του από τα ελαστικά. Αυτές προέρχονται από την τραχιά επιφάνεια και τις πολλές στροφές υψηλών ταχυτήτων στις οποίες μεταφέρονται υψηλά ποσά ενέργειας διαμέσου των ελαστικών. Είναι ο εντός έδρας αγώνα για πολλές από τις ομάδες. Έχει πάντοτε μοναδική ατμόσφαιρα χάρη στο παθιασμένο και καλά ενημερωμένο Βρετανικό κοινό.





Η ΠΙΣΤΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ



• Στο Σίλβερστοουν καθοριστικό ρόλο παίζουν τα πλευρικά φορτία που ασκούνται στις γρήγορες καμπές όπως η Becketts.



• Καθώς έχουμε κάνει την πιο μαλακή επιλογή ελαστικών στην ιστορία του αγώνα είναι πολύ πιθανό να δούμε πάνω από μια αλλαγή ελαστικών.



• Ο Βρετανικός καιρός φημίζεται για την αστάθειά του: Είναι πιθανό να δούμε από λιακάδα μέχρι βροχή.



• Η τραχιά επιφάνεια προσφέρει υψηλά επίπεδα πρόσφυσης, αυτό πιέζει ακόμη περισσότερο τα ελαστικά.



• Οι ευθείες είναι σχετικά μικρές οπότε αεροδυναμικά τα μονοθέσια έχουν μεγάλες κλίσεις στις αεροτομές.



• Η πίστα χρησιμοποιείται συνεχώς οπότε η αγωνιστική γραμμή στρώνεται αμέσως με γόμα.



• Είναι ένας εύκολος αγώνα για την Pirelli καθώς η έδρας της για το μηχανοκίνητο αθλητισμό (το Didcot) απέχει μόλις 30 λεπτά.





Μάριο Ίζολα – Επικεφαλής Τμήματος Αγώνων Αυτοκινήτου



“Η απόφαση να φέρουμε πιο μαλακά ελαστικά στο Σίλβερστοουν απ’ ότι είχαμε αρχικώς σχεδιάσει ελήφθη από την Pirelli κατόπιν ομόφωνης συναίνεσης μεταξύ των οδηγών της FIA, των ομάδων και των οργανωτών που εκτίμησαν την προσπάθειά μας να δώσουμε έναν πιο επιθετικό συνδυασμό. Αυτός λογικά θα δημιουργήσει έξτρα πιθανότητες για διαφορετικές στρατηγικές και θα πιέσει τις ομάδες να κάνουν περισσότερες από μια αλλαγές ελαστικών. Προφανώς θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τη φθορά των ελαστικών όταν θα δοκιμάσουμε εκεί ειδικά για την πολύ μαλακή γόμα που θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά σε αγώνα στο Σίλβερστοουν. Η βρετανική πίστα είναι μια από τις πιο απαιτητικές για τα ελαστικά, μέσα στη σεζόν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν πως θα συμπεριφερθεί εκεί ένα από τα πιο μαλακά ελαστικά της γκάμας μας. Πολλά θα εξαρτηθούν από τον καιρό: Στο παρελθόν έχουμε δει ακραίες διακυμάνσεις συνθηκών και θερμοκρασιών".



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟ;



• Το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά πυκνό με τη δράση να ξεκινά από την Πέμπτη με τις ελεύθερες δοκιμές για τη Formula 2 και το GP3. Αυτό θα προσθέσει γόμα στο οδόστρωμα για τα ελεύθερα της F1 από την Παρασκευή.



• Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Νίκο Ρόσμπεργκ εμφανίστηκε με την Mercedes W05 του 2014 στην Αγγλία και το φεστιβάλ ταχύτητας του Goodwood. Ο Βαλτέρι Μπότας επίσης οδήγησε το συγκεκριμένο μονοθέσιο εκεί.



• Η Pirelli ξεκινά τις δοκιμές για τα ελαστικά του 2018 μετά το Βρετανικό Grand Prix. Οι Force India, Williams να δοκιμάσουν στο Σίλβερστοουν πρωτότυπα ελαστικά χωρίς σήμανση την Τρίτη και την Τετάρτη μετά τον αγώνα.



Δείτε ένα virtual γύρο στο Σίλβερστοουν εδώ: