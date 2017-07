H Ford στο δρόμο

Το νέο Ford Fiesta “παρκάρει” στη Μαρίνα Φλοίσβου και στο The Mall Athens.



Το πιο τεχνολογικά προηγμένο αυτοκίνητο της κατηγορίας ανοίγει τις πόρτες του για το Ελληνικό κοινό σε δύο από τα πιο πολυσύχναστα και “in” σημεία της Αθήνας.



Δείτε από κοντά το νέο Ford Fiesta στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της Ford στο The Mall Athens και στη Μαρίνα Φλοίσβου, όπου εκπαιδευμένο προσωπικό θα σας περιμένει για να σας ξεναγήσει σε όλες τις νέες τεχνολογίες του.



Ζήστε έντονα την κάθε στιγμή, με το κορυφαίο ηχοσύστημα Bang & Olufsen, τα 8 χρόνια Εργοστασιακή Εγγύηση και την Προνομιακή Χρηματοδότηση του νέου Ford Fiesta!



Μπορείτε να γιορτάσετε μαζί με τη Ford το λανσάρισμά του στην Ελληνική αγορά μέσα από την εκπομπή του RED FMH 96.3 με τους Τάκη Γιαννούτσο και Θοδωρή Βαμβακάρη, που θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Μαρίνα Φλοίσβου αυτό το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017 στις 20.00-22.00.





Περίπτερο Ford @ The Mall Athens:

Αυτοκίνητα: Νέο Ford Fiesta / Ford Ka+ / Ford Kuga / Ford Focus

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 14:30-21:30

Σάββατο 12:00-20:00

Κυριακή 19:00-22:00



Περίπτερο Ford @ Μαρίνα Φλοίσβου:

Αυτοκίνητα: Νέο Ford Fiesta / Ford Ka+ / Ford Kuga

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Κυριακή 19:00-23:00