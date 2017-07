Νέες, ψηφιακές υπηρεσίες προστίθενται στο BMW Connected

Στις αρχές του 2017, η BMW χρησιμοποίησε την πρόσφατα λανσαρισμένη Σειρά 5 και το BMW Connected Onboard – ντεμπούτο στο νέο μοντέλο – για να δείξει τις δυνατότητες που ανοίγουν οι ψηφιακές υπηρεσίες στο τομέα της εξατομίκευσης.



Ήταν ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο για τη δημιουργία ενός συνολικού ψηφιακού προφίλ πελατών, προσφέροντας μία εξατομικευμένη εμπειρία μετακίνησης, που λειτουργεί όχι μόνο στη BMW του πελάτη αλλά και σε άλλα μοντέλα της μάρκας. Είναι ένας σημαντικός στόχος συνδεσιμότητας για το BMW Group. Έτσι, η εταιρία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής εξατομικευμένων υπηρεσιών στο Innovation Days 2017 με τη μορφή του BMW Connected+.



Το BMW Connected+ αποτελεί μία ψηφιακή γέφυρα μεταξύ smartphone και οχήματος. Προσφέρει το επόμενο επίπεδο εξατομίκευσης μέσα στο αυτοκίνητο και ενσωμάτωσης περιεχομένου smartphone στην οθόνη ελέγχου Control Display, κάνοντας την απεικόνιση και λειτουργία μέσα στο όχημα απλούστερη από ποτέ. Ταυτόχρονα λανσάρονται νέες υπηρεσίες που βοηθούν στον προγραμματισμό της ατομικής μετακίνησης και τους χρήστες να βρίσκουν το δρόμο τους στον όλο και πιο περίπλοκο κόσμο. Για το BMW Group, η εξατομίκευση είναι το μυστικό για να παραμένει πλήρως συντονισμένο με τις ανάγκες των πελατών και να υποστηρίζει τη χρήση smartphone μέσα και έξω από το αυτοκίνητο.



Νέες υπηρεσίες από το BMW Connected +.



Το BMW Connected με την ενσωματωμένη υπηρεσία ConnectedDrive έχει εξελιχθεί με γνώμονα τις ανάγκες του οδηγού BMW. Οι πελάτες θέλουν να είναι παραγωγικοί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, κυρίως οι επιχειρηματίες. Για το σκοπό αυτό, οι ψηφιακές υπηρεσίες και τα στοιχεία παραγωγικότητας του BMW Connected βοηθούν τους οδηγούς να είναι όσο το δυνατόν πιο παραγωγικοί με το καθημερινό τους πρόγραμμα – μέσα κι έξω από το αυτοκίνητο – ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν περισσότερο προσωπικό χρόνο.



Send my Routes to Car: Ο προγραμματισμός διαδρομών μέσω ενός smartphone είναι τώρα ευκολότερη από ποτέ. Μετά την εισαγωγή του προορισμού, το BMW Connected+ ελέγχει κατά πόσον το αυτοκίνητο έχει αρκετό καύσιμο για το ταξίδι. Εάν όχι, το BMW Connected+ υποδεικνύει μία κατάλληλη στάση για ανεφοδιασμό καθ’ οδόν, την οποία ο χρήστης μπορεί απλά να προσθέσει στη διαδρομή του. Κατόπιν, η διαδρομή μεταφέρεται απευθείας στο όχημα. Μόλις μπει ο οδηγός στο όχημα, εμφανίζονται οι προγραμματισμένες στάσεις και το ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει με ένα απλό κλικ.



Share Live Trip Status: Με αυτό το νέο χαρακτηριστικό, η ερώτηση για την εκτιμώμενη ώρα άφιξης “What’s your ETA;” αποτελεί πλέον παρελθόν. Η τρέχουσα θέση και ώρα άφιξης μπορούν να προωθούνται από τον οδηγό στους συνεργάτες, φίλους ή στην οικογένειά του. Ο οδηγός μπορεί να στείλει ένα link μέσω SMS στα άτομα που έχει επιλέξει μέσω του Share Live Trip Status στο ξεκίνημα του ταξιδιού ή εάν υπάρχουν καθυστερήσεις καθοδόν. Η χρήση αυτού του link θα εμφανίζει την τρέχουσα θέση του χρήστη σε χάρτη, μαζί με το χρόνο άφιξης, βάσει δεδομένων από δελτία κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Το μεγάλο πλεονέκτημα εδώ είναι ότι όλοι ενημερώνονται αυτόματα, ενώ μόνη μέριμνα του οδηγού είναι να φτάσει στον προορισμό του με ασφάλεια. Επίσης, για όσους περιμένουν υπάρχει δυνατότητα να λάβουν και άλλα ενημερωτικά SMS, εάν υπάρχουν αλλαγές στην ώρα άφιξης.



Navigate Door - to - Door: Η ανεύρεση χώρου στάθμευσης στο τέλος ενός ταξιδιού δεν σημαίνει πάντα άφιξη στον τελικό προορισμό. Το Navigate Door-to-Door είναι ένα στοιχείο σχεδιασμένο να καθοδηγεί τους χρήστες στο τελευταίο σκέλος του ταξιδιού (Last Mile) και να επιστρέφουν στο αυτοκίνητο όταν είναι έτοιμο (First Mile). Αφού παρκάρει το αυτοκίνητο, ο οδηγός θα λάβει ένα μήνυμα στην οθόνη του αυτοκινήτου που θα επιβεβαιώνει ότι το smartphone του είναι τώρα έτοιμο να τον κατευθύνει να φτάσει στον προορισμό με τα πόδια. Ταυτόχρονα, το BMW Connected+ στέλνει μία ειδοποίηση (push notification) στο smartphone του χρήστη για να ξεκινήσει η καθοδήγηση με τα πόδια.



Εάν ο οδηγός έχει ραντεβού αργότερα μέσα στην ημέρα, η λειτουργία “ Time to Leave Notification ” γνωστή από το BMW Connected μπορεί να τον ενημερώσει για την ιδανική ώρα εκκίνησης ώστε να φτάσει στην ώρα του. Αυτή λαμβάνει υπόψη το χρόνο που απαιτείται για να περπατήσει μέχρι τη BMW και να εμφανίσει τις πληροφορίες πλοήγησης σε ένα smartphone ή ένα smartwatch.



My Destinations: Το στοιχείο αυτό προσφέρει ταχεία πρόσβαση από οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή τόσο στις πληροφορίες επαφών στο βιβλίο διευθύνσεων του χρήστη όσο και στον τελευταίο προορισμό που έχει αποθηκευτεί στο σύστημα πλοήγησης. Αυτή η ευφυής λειτουργία αναζήτησης προορισμού είναι συνδεδεμένη με τις επαφές του χρήστη, επομένως η επιλογή του επόμενου προορισμού γίνεται απλά με την εισαγωγή ενός ονόματος και την επιλογή της σχετικής διεύθυνσης.



Χάρη στο BMW Connected Onboard, το BMW Connected+ μεταμορφώνει το όχημα του χρήστη σε ένα εξατομικευμένο κέντρο ελέγχου για ψηφιακή μετακίνηση. Μόλις το smartphone του οδηγού συνδεθεί στο όχημα, μπορεί να έχει πρόσβαση σε επιλεγμένα χαρακτηριστικά μέσω της κεντρικής οθόνης του αυτοκινήτου.