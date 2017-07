H AVIN γιορτάζει τα 40 της χρόνια

Η εταιρεία AVIN συμπληρώνει τα 40 χρόνια λειτουργίας της. Ο Τόλης Βασιλακάκης Γενικός Διευθυντής της AVIN, δήλωσε: "Είμαστε πολύ περήφανοι για την πορεία μας και την ιστορία μας. Επί 40 χρόνια, η κινητήρια δύναμη είναι οι άνθρωποί μας και το όραμά μας να είμαστε η κορυφαία ελληνική εταιρεία πετρελαιοειδών προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε προσιτές τιμές".Η ιστορία της AVIN ξεκινάει 1977, με τη διάθεση των λιπαντικών της MOTOR OIL HELLAS και την παραγωγή δικών της προϊόντων. Τα πρώτα 4 πρατήρια με το σήμα AVIN κάνουν την εμφάνισή τους το 1982 στην Αττική, για να ακολουθήσουν στη Βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Από τότε, η ανάπτυξη του δικτύου είναι ραγδαία, με τη λειτουργία των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού μέσα στο διυλιστήριο της MOTOR OIL, το 1987.Από το 1988 μέχρι το 1991, η επέκταση του δικτύου συνεχίζεται σε Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο και το 1994, λανσάρεται το νέο λιπαντικό AVIN ULTRA, ενώ ένα χρόνο αργότερα ξεκινά η δραστηριότητα του τμήματος βιομηχανικών πωλήσεων.Πολλές επιτυχίες και πρωτιές ακολουθούν και το 2006 η εταιρεία λανσάρει στην αγορά το πετρέλαιο κίνησης DIESEL BEST και την αμόλυβδη WIN 95, για να ακολουθήσει έναν χρόνο μετά η ίδρυση της ΜΑΚΡΑΙΩΝ για τη διαχείριση των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων.Από το 2010 και μετά η AVIN αποκτά ΣΕΑ στην Εγνατία Οδό και στη Λεπτοκαρυά, στην Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης και, λίγο αργότερα, θεσπίζει το πρόγραμμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου σε όλα τα πρατήριά της.Το 2015 κυκλοφορεί στην αγορά το κορυφαίο πετρέλαιο κίνησης AVIN DIESEL BEST ACTION, αλλά και τα φημισμένα λιπαντικά VALVOLINE. To 2016, λανσάρει την αμόλυβδη βενζίνη BEST95 και φέτος τη βενζίνη 100 οκτανίων Action 100 προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο διαφοροποιημένων καυσίμων ακόμα και για το πιο απαιτητικό κοινό.Σήμερα, η εταιρεία διαχειρίζεται πάνω από 500 πρατήρια με τα σήμα AVIN και περίπου άλλα 200 με το σήμα Cyclon.Η εκδήλωση για τα 40 χρόνια πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi. Πάνω από 1.000 άτομα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της AVIN. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι της εταιρείας, πρατηριούχοι και συνεργάτες βρέθηκαν εκεί για να γιορτάσουν όλοι μαζί και να ευχηθούν για ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Τη βραδιά συμπλήρωσε η καταπληκτική Πόπη Τσαπανίδου, παρουσιάστρια της εκδήλωσης, καθώς και ο Σάκης Ρουβάς που φρόντισε για ξέφρενη διασκέδαση.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο κύριος Τόλης Βασιλακάκης προχώρησε σε τιμητικές βραβεύσεις για αξιόλογους μακροχρόνιους συνεργάτες. Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν:Παλαιότερος Πελάτης Βιομηχανικών Πωλήσεων: Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ βραβεύτηκε ως ο παλαιότερος και ιστορικότερος πελάτης βιομηχανικών πωλήσεων. Το βραβείο παρέλαβε η πρόεδρος του Ομίλου ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ κα. Μαρίνα Οφλούδη Γιαβρόγλου.Παλαιότερος Πρατηριούχος: Το πρώτο πρατήριο με το σήμα AVIN άνοιξε τις πόρτες του το 1982 στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το βραβείο παρέλαβε ο κύριος Χαράλαμπος Νικολάκης γιός του πρώτου μας πρατηριούχου.Παλαιότερος Μεταφορέας: Ο παλαιότερος μεταφορέας κύριος Νικήτας Αντωνόπουλος πραγματοποίησε την πρώτη μεταφορά καυσίμου για πρατήριο AVIN.Παλαιότερος Συνταξιούχος: Ο παλαιότερος συνταξιούχος κύριος Δημήτρης Σοφιάδης ξεκίνησε την καριέρα του στο Όμιλο Βαρδινογιάννη από το 1966 και συνταξιοδοτήθηκε το 1999 ως Διευθυντής Εμπορίας και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της AVIN."Το βλέμμα μας είναι σταθερά στραμμένο στο μέλλον. Και έχουμε πολλά πλάνα και ιδέες από πλευράς προϊόντων αλλά και υπηρεσιών που μας επιτρέπουν να κοιτάμε το μέλλον με σιγουριά και εμπιστοσύνη. Το όραμά μας και οι αξίες μας είναι αυτά που μας οδηγούν κάθε μέρα και σε κάθε μας κίνηση. Εμπιστοσύνη, αξιοπιστία, εντιμότητα και υπευθυνότητα. Αξία στους ανθρώπους μας και στους πελάτες μας και σεβασμό στο περιβάλλον", συνέχισε ο κύριος Βασιλακάκης.