PEUGEOT 3008DKR MAXI: Προετοιμασία για το ράλλυ Ντακάρ (video)

Το νέο 3008DKR MAXI στοχεύει στην συνέχεια της επιτυχίας της Peugeot Sport στο ράλλυ Ντακάρ. Αυτό το μήνα ο Sebastien Loeb κάνει ντεμπούτο με το νέο αγωνιστικό στο Silk Way Rally. Τον αγώνα μπορείτε να το παρακολουθήσετε από τη Nova και το Motorsport TV.



Μετά από 2 συνεχόμενες επικές νίκες στο Ράλι Ντακάρ - το 2016 και το 2017 - η Peugeot Sport παρουσίασε το διάδοχο Peugeot 3008DKR που άλωσε τον Ιανουάριο τη Νότια Αμερική: πρόκειται για την αγωνιστική εκδοχή του «Car of the Year 2017», του ακαταμάχητου SUV της Peugeot!



Όπως υποδεικνύει η ονομασία του, τo νέο Peugeot 3008DKR Maxi είναι ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο, με αυξημένο πλάτος που προσφέρει καλύτερο κράτημα στο χώμα, στους αμμόλοφους και στα βουνά, που περιλαμβάνουν οι διαδρομές του πιο απαιτητικού ράλι στον κόσμο. Συγκεκριμένα, το νέο αγωνιστικό είναι φαρδύτερο κατά 20 εκατοστά - 10 εκατοστά από κάθε πλευρά - χάρη στην αύξηση του πλάτους της ανάρτησης. Η αύξηση αυτή προέκυψε από τα νέα πάνω και κάτω ψαλίδια, από τους νέους βραχίονες μπρος-πίσω και τα νέα ημιαξόνια (η κίνηση συνεχίζει να μεταφέρεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς).



Το Peugeot 3008DKR Maxi βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της εξέλιξης του και δοκιμάζεται ήδη στο Silk Way Rally που ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου από την Ρωσία με τερματισμό στις 22 του μήνα στην Κίνα. To Silk Way Rally, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από τη Nova και το Motorsport TV. Από τη διοργάνωση αυτή θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα, ειδικά όταν στο τιμόνι του νέου αγωνιστικού βρίσκεται ο πολυνίκης Σεμπαστιάν Λεμπ, ο οποίος συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στο συγκεκριμένο ράλλυ, ενώ είχε τερματίσει στην δεύτερη θέση στο περασμένο Ντακάρ.



Επίσης, στο Silk Way Rally συμμετέχουν οι Στεφάν Πετερανσέλ και Συρίλ Ντεπρέ με την διαφορά πως αγωνίζονται με τα παλαιότερων προδιαγραφών Peugeot 3008DKR. Ο Κάρλος Σάινθ αποτελεί το 4ο μέλος της dream-team της Peugeot και με την τεράστια εμπειρία που διαθέτει συμβάλλει στην βελτίωση των αυτοκινήτων, ενώ θα προσπαθήσει και στο επόμενο Ντακάρ για το καλύτερο.



Μπρόύνο Φαμίν , Peugeot Sport Director: "Καθώς το επόμενο Ντακάρ πλησιάζει έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε εντατικά στην επόμενη γενιά του αγωνιστικού μας. Φυσικά το πιο δύσκολο δεν είναι να νικάς, αλλά να συνεχίσεις τις νίκες απέναντι σε ένα πολύ ισχυρό ανταγωνισμό. Για αυτό οι μηχανικοί μας έχουν ως στόχο να βελτιώνουν συνεχώς το αυτοκίνητο και να δίνουν στους οδηγούς μας, τις καλύτερες προοπτικές για ακόμη περισσότερες επιτυχίες".



Σεμπαστιάν Λέμπ, Team Peugeot Total driver: "Θεωρώ πως το αυτοκίνητο, τώρα που είναι φαρδύτερο, είναι πολύ πιο σταθερό και πως βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά. Έχουν περιοριστεί πολύ οι κλίσεις και αυτό μας δίνει την δυνατότητα για πιο επιθετική οδήγηση με περισσότερο αυτοπεποίθηση και πλαγιολισθήσεις. Θα έλεγα πως το ισχυρότερο σημείο του Peugeot 3008DKR Maxi είναι οι off-road δυνατότητες που έχει".



Καρλος Σάινθ, Team Peugeot Total driver: "Το νέο Peugeot 3008DKR Maxi τα πάει καλά στις δοκιμές και σαφώς είναι μία βελτίωση από το προηγούμενο αυτοκίνητο. Η κυριότερη αλλαγή είναι φυσικά το μεγαλύτερο πλάτος, το οποίο θα μας επιτρέψει να πιέσουμε περισσότερο στις στροφές και να κινηθούμε πιο γρήγορα, αφού το νέο αγωνιστικό είναι πιο σταθερό στις γρήγορες και σκληρές χωμάτινες διαδρομές".



Δείτε το video του PEUGEOT 3008DKR MAXI εδώ: