Πέντε αστέρια Euro NCAP για το νέο Insignia

Το Euro NCAP επιβεβαίωσε την ακεραιότητα της συνολικής φιλοσοφίας του νέου Opel Insignia. Στα τελευταία αποτελέσματα αξιολόγησης ασφάλειας που δημοσιεύτηκαν σήμερα, το Euro NCAP βαθμολόγησε το Insignia Grand Sport και το Insignia Sports Tourer με πέντε αστέρια.



Το νέο κορυφαίο μοντέλο της Opel συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία σε όλες τις κατηγορίες που αξιολογήθηκε – προστασία ενηλίκων επιβατών, προστασία παιδιών, προστασία πεζών και συστήματα υποστήριξης ασφάλειας.



Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του νέου Insignia στα crash test, το Euro NCAP έκανε ειδική μνεία σε δύο από τα καινοτόμα συστήματα ασφάλειας. Το νέο ενεργό καπό, το οποίο σε περίπτωση σύγκρουσης ανασηκώνεται μέσα σε δευτερόλεπτα, αυξάνοντας την απόσταση από τον κινητήρα και βελτιώνοντας την προστασία των πεζών, "λειτούργησε αξιόπιστα για ποικίλους σωματότυπους πεζών και σε μεγάλο εύρος ταχυτήτων".



Το αναβαθμισμένο σύστημα Αυτόματου Φρεναρίσματος Έκτακτης Ανάγκης (Automatic Emergency Braking), που μπορεί να ανιχνεύει πεζούς κα άλλα οχήματα «λειτούργησε καλά … (και) … στις υψηλές ταχύτητες του αυτοκινητόδρομου επέδειξε εξαιρετικές ικανότητες στην αποφυγή ή μείωση των επιπτώσεων μιας σύγκρουσης."



"Η κορυφαία βαθμολογία του Euro NCAP επιβεβαιώνει ότι το κάθε εξάρτημα ασφάλειας του νέου Insignia αποτελεί μέρος ενός αποδοτικού συνόλου," δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Πωλήσεων και Aftersales, Πέτερ Κούσπερτ και πρόσθεσε: "Όμως η ‘προτεραιότητα στην ασφάλεια’ στην Opel δεν ισχύει μόνο για κορυφαίο μοντέλο μας.



Και τα νεότερα μέλη της προϊοντικής γκάμας μας, Crossland X και Grandland X προσφέρουν προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης με το Automatic Emergency Braking, καθώς επιθυμούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας την τελευταία λέξη στην τεχνολογία ασφάλειας. Άλλωστε, σύμφωνα με το σλόγκαν της μάρκας μας, το μέλλον ανήκει σε όλους."



Εκτός από το ενεργό καπό και το Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic Emergency Braking), το νέο Insignia εντυπωσιάζει με πολλά υπερσύγχρονα συστήματα υποστήριξης. Κανένα άλλο μοντέλο στην κατηγορία του δεν προσφέρει τόσο πλούσια γκάμα ευφυών τεχνολογιών όπως η νέα γενιά του κορυφαίου μοντέλου της Opel:



IntelliLux LED matrix light: Τα 16 στοιχεία LED που υποστηρίζουν τη λειτουργία της μεγάλης σκάλας και είναι ενσωματωμένα στους πολύ λεπτούς προβολείς του Insignia επιτρέπουν την προσαρμογή των διαφόρων σχεδίων φωτισμού στις υπάρχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι μεταβάσεις ανάμεσα στα πολλαπλά σχέδια φωτισμού είναι ταχύτερες και συνεχόμενες.



Head up display: πληροφορίες όπως ταχύτητα, σήματα της κυκλοφορίας, όρια ταχύτητας στον περιοριστή και προσαρμοζόμενο cruise control ή η κατεύθυνση πλοήγησης προβάλλονται στο παρμπρίζ και στο άμεσο οπτικό πεδίο του οδηγού, ώστε να μην διασπάται η προσοχή του από το δρόμο.



Σύστημα Διατήρησης και Προσαρμογής Ταχύτητας (Adaptive Cruise Control (ACC) με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης: Χρησιμοποιεί μία κάμερα και αισθητήρες ραντάρ για τη μέτρηση της απόστασης από το προπορευόμενο όχημα και προσαρμόζει ανάλογα την ταχύτητα. Εάν η απόσταση μειωθεί απότομα, όταν ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος φρενάρει ξαφνικά, τότε κόκκινες λυχνίες LED θα ανάψουν στο head up display του παρμπρίζ και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Ταυτόχρονα, το ACC θα ενεργοποιήσει το φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης – ταχύτερα από όσο θα αντιδρούσε ένας μέσος οδηγός.



Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist) με αυτοματοποιημένη διόρθωση διεύθυνσης: Η οδήγηση απαιτεί πάντα απόλυτη προσήλωση, αλλά εάν το σύστημα καταγράψει ότι το αυτοκίνητο τυχαία παρεκκλίνει από τη λωρίδα κυκλοφορίας του, προσφέρει διακριτικές διορθωτικές παρεμβάσεις μέσω του τιμονιού και για αποτρέψει την τάση και παράλληλα προβάλλει την κατάσταση στην οθόνη του αυτοκινήτου, σε ταχύτητες μεταξύ 60 και 180 km/h.



Στα παραπάνω προστίθενται συστήματα υποστήριξης που προσφέρουν στους οδηγούς του Insignia άριστη σφαιρική ορατότητα, απαραίτητη για οδήγηση στην πόλη:



Για πρώτη φορά στην Opel, κάμερα 360°: αποτελείται από τέσσερις ατομικές κάμερες, μία σε κάθε πλευρά του αυτοκινήτου. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει προαιρετική πανοραμική απεικόνιση 360-μοιρών, διευκολύνοντας όλους τους ελιγμούς παρκαρίσματος και χαμηλής ταχύτητας. Ο οδηγός μπορεί να παρακολουθεί τα πάντα στην οθόνη IntelliLink στην κεντρική κονσόλα – χωρίς να ζορίζει τον αυχένα του.



Κάμερα οπισθοπορείας: Δείχνει την περιοχή πίσω από το αυτοκίνητο στην οθόνη αφής του IntelliLink με την εμπλοκή της όπισθεν. Δυναμικές γραμμές οδήγησης βασισμένες στη γωνία του τιμονιού εμφανίζονται στην οθόνη και διευκολύνουν το παρκάρισμα με όπισθεν.



Σύστημα Προειδοποίησης Πίσω Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert): το σύστημα χρησιμοποιεί αισθητήρες ραντάρ στον πίσω προφυλακτήρα για την ανίχνευση αντικειμένων σε απόσταση έως 20 m σε γωνία 90 μοιρών αριστερά ή δεξιά πίσω από το αυτοκίνητο, μία εξαιρετικά χρήσιμη λειτουργία βγαίνοντας με όπισθεν από ένα χώρο στάθμευσης με περιορισμένη ορατότητα.



Προηγμένο Σύστημα Υποβοήθησης Παρκαρίσματος (Advanced Park Assist): Αισθητήρες υπερήχων στους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες του Insignia αναγνωρίζουν κατάλληλος χώρους στάθμευσης και ανιχνεύουν πιθανά εμπόδια. Όταν εντοπισθεί ο χώρος στάθμευσης, το σύστημα παρκάρει αυτόματα το όχημα χωρίς ο οδηγός να αγγίζει το τιμόνι. Ο οδηγός ελέγχει απλά τα πεντάλ και τις σχέσεις του κιβωτίου. Οχήματα με αυτόματο κιβώτιο προσφέρουν ακόμα και υποβοήθηση πέδησης στο όριο του σημείου στάθμευσης.



Μία σειρά αυτόματων συστημάτων υποστήριξης βασισμένων σε ραντάρ και κάμερες ολοκληρώνουν τη γκάμα και κάνουν την οδήγηση του νέου Insignia ακόμα πιο ασφαλή. Ανάμεσά τους είναι γνωστά συστήματα όπως:



Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας (Lane Change Alert) με Σύστημα Αναγνώρισης Πλαϊνού Τυφλού Σημείου (Side Blind Zone Alert) Αισθητήρες ραντάρ με προσανατολισμό προς τα πίσω καλύπτουν μία εμβέλεια 70 m πίσω από τον αριστερό και το δεξί εξωτερικό καθρέπτη, προειδοποιώντας τον οδηγό εάν κάποιος πλησιάσει στις γειτονικές λωρίδες. Έτσι, το σύστημα αποτρέπει επικείμενες συγκρούσεις εάν ο οδηγός προσπαθήσει να αλλάξει λωρίδες εν μέσω της κυκλοφορίας.



Ένδειξη Απόστασης από το Προπορευόμενο Όχημα (Following Distance Indication) στην κεντρική οθόνη ενδείξεων: Χρησιμοποιεί την εμπρός κάμερα ή το εμπρός ραντάρ για την ανίχνευση κινούμενων προπορευόμενων οχημάτων και τον υπολογισμό της απόστασής τους σε δευτερόλεπτα, που βοηθά περισσότερο τους οδηγούς από μία μετρική ένδειξη. Ένα εικονίδιο πράσινου αυτοκινήτου συμβολίζει το προπορευόμενο. Εάν η απόσταση είναι ανεπαρκής, η προειδοποίηση απόστασης ενεργοποιείται και το σύμβολο γίνεται πορτοκαλί.



Σύστημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης (Forward Collision Alert): Βοηθά τους οδηγούς να αποφύγουν ή να μετριάσουν τις επιπτώσεις μιας εμπρόσθιας σύγκρουσης με φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, ανάλογα με τις συνθήκες. Εάν το Insignia πλησιάσει το προπορευόμενο όχημα πολύ γρήγορα, το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό με ένα δυνατό ακουστικό σήμα, μία οπτική προειδοποίηση στο ταμπλό και μία ένδειξη LED στο παρμπρίζ. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μεταξύ των ρυθμίσεων ‘near’ (κοντινή) ‘mid’ (μεσαία) ή ‘far’ μακρινή.



Σύστημα Αναγνώρισης Οδικής Σήμανσης (Traffic Sign Assistant): Η νέα γενιά TSA μπορεί να ανιχνεύει και να προβάλλει στρογγυλά σήματα κυκλοφορίες όπως όρια ταχύτητας και λήξη περιορισμών καθώς και πολλές ορθογώνιες πινακίδες. Το σύστημα επεξεργάζεται δεδομένα από την εμπρός κάμερα και δεδομένα χαρτών από το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης. Όρια ταχύτητας εμφανίζονται επίσης στο head up display εάν υπάρχει στο όχημα.



Συνολικά, το νέο Opel Insignia εντυπωσιάζει με τις εξαιρετικά ευφυείς τεχνολογίες του και την άριστη σχέση αξίας / τιμής που το καθιστούν υπολογίσιμο αντίπαλο ακόμα και για μοντέλα premium μαρκών