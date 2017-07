Επίδειξη δύναμης από το Ford GT και Mustang GT4 (videos)

Επίδειξη ισχύος και επιδόσεων από το Ford GT στην πρώτη ανάβαση του υπεραυτοκινήτου στο Goodwood Hillclimb με τους οδηγούς της Ford Chip Ganassi Racing στο τιμόνι. Πρεμιέρα στην Ευρώπη για την αγωνιστική Ford Mustang GT4, αλλά και ο Vaughn Gittin Jr. επιστρέφει στο Goodwood με το μοναδικό drift car Ford Mustang RTR των 750 ίππων.Το υψηλών επιδόσεων Ford GT παραγωγής κάνει το ντεμπούτο του στο Goodwood Hillclimb μαζί με την αγωνιστική Ford Mustang GT4, στην πρώτη της εμφάνιση στην Ευρώπη, στο Goodwood Festival of Speed του 2017.Οι οδηγοί της Ford Chip Ganassi Racing, Μπίλι Τζόνσον, Άντι Πριό και Χάρι Τίνκνελ οδηγούν το Ford GT – το supercar με τελική ταχύτητα 347 χλμ – στην απαιτητική διαδρομή Goodwood Hillclimb των 1,9 χλμ. Οι τρεις οδηγοί μόλις επέστρεψαν από τον 24ωρο αγώνα του Le Mans, όπου συμμετείχαν με το Ford GT.Επίσης, ο Τζόνσον θα οδηγήσει την αγωνιστική Ford Mustang GT4, ενώ στους αστέρες της Ford στο Le Mans προστίθεται και ο άσος των αγώνων drift Βον Γκίτινγκ Jr., ο οποίος επιστρέφει στο Goodwood με η μοναδική Mustang RTR για να συμμετάσχει στην πρώτη επίδειξη drift στην ιστορία του φεστιβάλ.Οι επισκέπτες του περιπτέρου της Ford στο Goodwood έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά για πρώτη φορά στη Μ. Βρετανία το νέο Ford Fiesta, το πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στη χώρα. Η Ford παρουσιάζει επίσης για πρώτη φορά το νέο της SUV, το Ford S-MAX ST-Line."Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παρουσιάσουμε το Ford GT – το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στην ιστορία μας - στο κοινό του Goodwood, με το οποίο μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για τις υψηλές επιδόσεις", δήλωσε ο Στίβεν Αρμστρονγκ, group vice president and president Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της Ford Motor Company.Χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, το υπερυψηλών επιδόσεων Ford GT μεταφέρει στο δρόμο την οδηγική εμπειρία του νικητή του Le Mans, του αγωνιστικού Ford GT.Με κινητήρα 3.5L V6 EcoBoost 647 ίππων στην αμερικανική του έκδοση, το Ford GT, το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στην ιστορία της Ford, κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Hillclimb του GoodWood.Η ενεργή αεροδυναμική αλλάζει χαρακτηριστικά κατά βούληση για να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές, οδηγικές συνθήκες, χρησιμοποιώντας κινούμενα εξαρτήματα στο αμάξωμα, όπως ειδικούς αεραγωγούς εμπρός και μία μεγάλη, ανακλινόμενη πτέρυγα πίσω. Η υδραυλική ανάρτηση έχει δυνατότητα ρύθμισης ύψους για βελτιστοποίηση της απόδοσης και οι οδηγοί μπορούν εύκολα να μεταβάλλουν τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες μέσα από πέντε, μοναδικά Προφίλ Οδήγησης: Normal, Wet, Sport, Track και V-Max.Η τρομερή Ford Mustang GT4 – μία αγωνιστική έκδοση της περίφημης Ford Mustang, του σπορ αυτοκινήτου με τις καλύτερες πωλήσεις στον κόσμο, κάνει την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στο Goodwood. Η Mustang GT4 σχεδιάστηκε από την Ford Performance σε συνεργασία με τη Multimatic Motorsports και προορίζεται για αγωνιστικά πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο, όπως τα GT4 European Series, Pirelli World Challenge GTS/GT4, και IMSA Continental Tire SportsCar Challenge. Το αγωνιστικό αυτοκίνητο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία από ιδιώτες και ομάδες από τα μέσα Ιουλίου μέσω της Multimatic Motorsports, συνδυάζεται με έναν 5.2L V8 κινητήρα επόμενης γενιάς, ειδικά εξελιγμένο για τους αγώνες GT4, ο οποίος αποδίδει 450 ίππους.Ο Πρωταθλητής της Formula Drift και τρεις φορές Πρωταθλητής της World Drift Series Βον Γκίτιν Jr., επιστρέφει στο Goodwood με τη μοναδική, ειδικά φτιαγμένη για drift, Ford Mustang RTR Spec 5-D. Το αυτοκίνητο επίδειξης Ford Mustang RTR Spec 5-D του Gittin Jr., είναι βασισμένο στο αγωνιστικό drift car και φορά κινητήρα Aluminator XS της Ford Performance με υπερσυμπιεστή Vortech, ο οποίος αποδίδει 750 ίππουςΠέρα από την αγωνιστική δράση, οι επισκέπτες του περιπτέρου της Ford στο Goodwood έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν μοντέλα όπως το νέο Ford Fiesta, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο βρετανικό κοινό.Το νέο S-MAX ST-Line – το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά – εντάσσεται στην γκάμα εκδόσεων ST-Line, εμπνευσμένες από τη Ford Performance. Στην σειρά ST-Line περιλαμβάνονται τα μοντέλα Edge ST-Line, Focus ST-Line, Kuga ST-Line και Mondeo ST-Line. Τα μοντέλα Ford ST-Line χαρακτηρίζονται από την εντυπωσιακή εμφάνιση και τις σπορ ρυθμίσεις των δυναμικών τους χαρακτηριστικών, πέρα από το ότι εφοδιάζονται με ισχυρούς και αποτελεσματικούς βενζινοκινητήρες EcoBoost και πετρελαιοκινητήρες TDCi.Στη γκάμα ισχυρών κινητήρων Ford περιλαμβάνεται ο diesel 2.0L TDCi με δύο turbo και 210 ίππους και ο βενζινοκινητήρας 2.0L Ecoboost με 240 ίππους. Το σύστημα τετρακίνησης Ford Intelligent All Wheel Drive, το οποίο μεταδίδει απαλά την κίνηση από τους μπροστινούς τροχούς και στους τέσσερις τροχούς, είναι επίσης διαθέσιμο με τους diesel κινητήρες της Ford, TDCi με 150 και 180 ίππους.Το τριώροφο περίπτερο της Ford προσφέρει εξαιρετική θέα στους χώρους του φεστιβάλ και διαθέτει κιάλια για τους επισκέπτες σε διάφορα σημεία, σε δύο ορόφους. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το «The Leap», που προκαλεί τους θαρραλέους να κάνουν μία βουτιά από τα 4,5 μέτρα σε έναν αερόσακο από κάτω. Μία ομάδα αθλητών parkour θα κάνουν επιδείξεις οκτώ φορές την ημέρα σε μία ειδική εξέδρα 9 μέτρων, εκτελώντας μία σειρά από χορογραφημένες φιγούρες, άλματα, περιστροφές και εναέρια ακροβατικά.Στα πλαίσια της συνεργασίας της Ford με την ποδηλατική ομάδα Team Sky, οι επισκέπτες του περιπτέρου της Ford θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν στον ποδηλατικό προσομοιωτή της Team Sky σε εικονικούς αγώνες απέναντι σε άλλους επισκέπτες, πάνω στα χειροποίητα αγωνιστικά ποδήλατα Pinarello.Οι επισκέπτες του περιπτέρου μπορούν επίσης να πάρουν μία γεύση από τη δράση τουWorld Endurance Championship (WEC) κάνοντας έναν απίστευτο, εικονικό γύρο σε οθόνη 360 μοιρών στην πίστα του Silverstone, στο τιμόνι ενός Ford GT.Οι λάτρεις των LEGO θα δουν από κοντά ένα Ford GT φτιαγμένο από LEGO σε κλίμακα 1:3 και έναν οδηγό αγώνων από LEGO σε φυσικό μέγεθος. Το αγωνιστικό αυτοκίνητο από LEGO αποτελείται από 40.000 τουβλάκια και χρειάστηκαν 3 εβδομάδες για να συναρμολογηθεί. Ο οδηγός αγώνων από LEGO φορά αγωνιστική φόρμα και κράνος, αποτελείται από67.252 τουβλάκια, έχει ύψος 1.838,6 mm, ζυγίζει 61 κιλά. Επτά κατασκευαστές LEGO εργάστηκαν επί 304 ώρες για να το συναρμολογήσουν.