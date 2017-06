Η Opel γιορτάζει τα 50 Χρόνια του Commodore στο Silvretta Classic

Πριν από 50 χρόνια: το σπορτίφ Opel Commodore A κάνει το ντεμπούτο του το 1967Commodore από το A στο C: τέσσερα αυτοκίνητα της συλλογής Opel Classic στην εκκίνηση του ράλλυ των Αυστριακών Άλπεων.



Ακριβώς 50 χρόνια πριν ξεκίνησε η καριέρα του Opel Commodore με τον εξακύλινδρο εν σειρά κινητήρα των 2,5 λίτρων με 115 ίππους. Μία έκδοση GS με δύο καρμπιρατέρ και 120 ίππους ακολούθησε ένα χρόνο αργότερα. Η Opel γιορτάζει τα 50ά γενέθλια του μοντέλου συμμετέχοντας με τέσσερα αυτοκίνητα Commodore γενιάς Α, B και C στο 20ό Silvretta Classic, στις 6-8 Ιουλίου.

Ο πρεσβευτής της Opel και νικητής στις 24 Ώρες του Le Man, Γιοακίμ Βίνκελχοκ, θα ηγηθεί της ομάδας Opel Classic στο ιστορικό ράλι που διεξάγεται στην περιοχή Montafon της Αυστρίας, οδηγώντας ένα Commodore B GS/E (Grand Sport/Einspritzung) του 1972 με 190 ίππους. Ένα νέο Insignia Grand Sport θα συνοδεύει τα ιστορικά Commodore, ως συνεχιστής της παράδοσης που δημιούργησε το έμβλημα GS.



Η εκκίνηση και ο τερματισμός κάθε σκέλους του αγώνα είναι στο Partenen. Η διαδρομή διασχίζει τις Αυστριακές Άλπεις επί τρεις ημέρες, καλύπτοντας συνολική απόσταση 600 χιλιομέτρων. Σημείο αναφοράς για θεατές και συμμετέχοντες είναι η ορεινή διαδρομή Silvretta Hochalpenstrasse με το πέρασμα του Bieler Höhe στα 2037 μέτρα. Πρόκειται για την ανάβαση προς το Piller Höhe τη δεύτερη ημέρα (γεύμα στις 12.00 το μεσημέρι στο Hotel Weißseespitze). Ακολουθεί το πέρασμα του Furkajoch με στάση στο Hotel Waliser Stuben (8 Ιουλίου στις 12.00) και το θεαματικό φινάλε με το «Γκραν Πρι του Vandans” (Grosser Preis von Vandans) την Κυριακή στις 2.00 μ.μ.



Μετά από 50 χρόνια, τα θρυλικά αρχικά της Opel επιστρέφουν με το Opel Insignia Grand Sport.



Κομψό και σπορτίφ σαν coupé, με νέα πλατφόρμα που του χαρίζει ευρυχωρία και ασφάλεια ναυαρχίδας, η δεύτερη γενιά του Insignia, δε διαθέτει μόνο δυναμική εμφάνιση και άνεση αλλά και μία σειρά από έξυπνες τεχνολογίες, απαράμιλλες στην κατηγορία. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται τα πρωτοποριακά IntelliLux LED matrix φώτα της Opel και η τετρακίνηση με torque vectoring τελευταίας γενιάς, κορυφαία συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και head-up ενδείξεις οργάνων (HUD). Κερασάκι στην τούρτα αποτελούν η κορυφαία συνδεσιμότητα του συστήματος Opel OnStar και η προβολή του κινητού στα όργανα.



Συνοπτικά, το νέο Insignia ανταγωνίζεται μοντέλα premium κατασκευαστών χάρη στη συμπεριφορά του στο δρόμο, το ευρύχωρο εσωτερικό και την άριστη σχέση αξίας / τιμής (value for money) που διαθέτει.



Το νέο Insignia Grand Sport είναι ήδη διαθέσιμο από τους Διανομείς Opel.