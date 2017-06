Κινητήρας της χρονιάς (κάτω από 1000 κ.εκ.) ο EcoBoost της Ford

Ο κινητήρας βενζίνης 1.000 κ.εκ. EcoBoost της Ford ανακηρύχθηκε ο ‘Καλύτερος Κινητήρας στην Κατηγορία Κάτω των 1000 κυβικών εκατοστών’ στο θεσμό βραβείων International Engine of the Year 2017, για έκτη συνεχή χρονιά.



Ο χιλιάρης EcoBoost της Ford ψηφίστηκε ‘Ο Καλύτερος Κινητήρας στην Κατηγορία Κάτω των 1000 κυβ. εκ. στο πλαίσιο του θεσμού International Engine of the Year 2017 για έκτη συνεχή χρονιά – που σημαίνει ότι ο συμπαγής και ισχυρός τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας παραμένει αήττητος στην κατηγορία του από το 2012 που λανσαρίστηκε.



Η κριτική επιτροπή εκθείασε το συνδυασμό επιδόσεων, οικονομικής κατανάλωσης και τεχνολογίας του κινητήρα. Ο χιλιάρης EcoBoost έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα 10 διακρίσεις International Engine of the Year, μεταξύ των οποίων αυτή του νικητή ανεξαρτήτως κατηγορίας επί τρεις φορές (αριθμός ρεκόρ) και του ‘Καλύτερου Νέου Κινητήρα’.



"Ο χιλιάρης κινητήρας μας EcoBoost έχει αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, και συνιστά πρότυπο για συμπαγείς αποδοτικούς κινητήρες με προηγμένη υπερσυμπίεση EcoBoost, άμεσο ψεκασμό καυσίμου και τεχνολογίες Twin-Independent Variable Camshaft Timing", σχολίασε ο Τζόι Μπακάζ , vice president, Product Development, της Ford Ευρώπης και πρόσθεσε: "Ακόμα και με 10 βραβεία International Engine of the Year στο παλμαρέ μας, εξακολουθούμε να βρίσκουμε τρόπους εξέλιξης της τεχνολογίας ώστε να προσφέρουμε περισσότερα οφέλη στους πελάτες μας από αυτό το βραβευμένο, μικρό μηχανικό σύνολο".



Ο 1.0L EcoBoost της Ford που κυκλοφορεί σε εκδόσεις με απόδοση 100,125 και 140 ίππους, κινεί ένα στα πέντε νέα Ford που πωλούνται στην Ευρώπη, εκ των οποίων δύο στα πέντε Fiesta. Οι βενζινοκινητήρες Ford EcoBoost κινούν οχήματα Ford σε όλο τον κόσμο, από το νέο Ford Fiesta μέχρι τα Transit van, pick-up truck, και τα μοντέλα Ford Performance όπως το Focus RS και το Ford GT supercar.



Ο οικονομικός, τρικύλινδρος 1.0L EcoBoost αναδείχτηκε ‘Καλύτερος Κινητήρας Κάτω των 1000 κυβικών εκατοστών’ από μία κριτική επιτροπή 58 δημοσιογράφων αυτοκινήτου από 31 χώρες. Ο καινοτόμος κινητήρας που λανσαρίστηκε για πρώτη φορά στο Ford Focus το 2012, παρέμεινε κυρίαρχος στην κατηγορία του, παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό που αντιμετώπισε σε ένα τμήμα της αγοράς ιδιαίτερα δημοφιλές για τους αγοραστές και σημαντικό για τους κατασκευαστές. Φέτος, στην κατηγορία κάτω των 1000 κυβ. εκ. συμμετείχαν 35 κινητήρες, εννέα περισσότεροι από την πρώτη χρονιά που λανσαρίστηκε ο χιλιάρης EcoBoost.



Από το 2018 ο 1.0L EcoBoost με τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρου, θα προσφέρει μειωμένο λειτουργικό κόστος απενεργοποιώντας αυτόματα έναν από τους κυλίνδρους όταν δεν θα είναι απαραίτητος όλος ο κυβισμός του, όπως στο ρολάρισμα ή κατά τη λειτουργία υπό ελαφρύ φορτίο.



Παράδειγμα προηγμένης μηχανολογίας που επιτρέπει στη Ford να προσφέρει τη δύναμη της επιλογής στους πελάτες με αποδοτικούς κινητήρες βενζίνης, diesel και ηλεκτροκινητήρες, η τεχνολογία αυτή μπορεί να αποσυνδέει και να συνδέει εκ νέου ένα κύλινδρο σε 14 χιλιοστά του δευτερολέπτου – 20 φορές ταχύτερα από το ανοιγόκλειμα του ματιού – χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις ή την πολιτισμένη λειτουργία.