Η Nissan βραβεύει τους νικητές του GENERATION N

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που έλαβε χώρα στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε, οι 10 νικητές του GENERATION N παρέλαβαν το βραβείο τους, που δεν είναι άλλο από ένα τελευταίο μοντέλο της Nissan για έναν ολόκληρο χρόνο !



Συγκεκριμένα οι νικητές και τα αυτοκίνητα που κέρδισαν έχουν ως εξής :



+2FEET: Ο Βασίλης Τζιγκούρας, βοηθά ανάπηρα ζωάκια να ξαναπερπατήσουν, κατασκευάζοντας αυτοσχέδια αναπηρικά αμαξίδια.



Nissan JUKE ITHACA: Η ομάδα που δημιούργησε ένα κινητό πλυντήριο ρούχων για αστέγους, ώστε να καλύψει τη βασική ανάγκη της υγιεινής αλλά και της αξιοπρέπειας των συνανθρώπων μας.



Nissan JUKE ELEKTRONIO: H start -up εταιρεία ποδηλάτων που δημιούργησε το πρώτο τρίτροχο, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο, χειροποίητο ποδήλατο, για όσους αναζητούν έναν εναλλακτικό τρόπο μεταφοράς.



Nissan JUKE BRAINANCE: To cloud-based λογισμικό που χρησιμοποιείται από τους γιατρούς για την επεξεργασία εξετάσεων μαγνητικής τομογραφίας.



Nissan JUKE PHEE: Ο Σταύρος Τσομπανίδης, ιδρυτής της start-up Phee, επεξεργάζεται νεκρά φύκια για τη δημιουργία νέων προϊόντων, από θήκες κινητών, μέχρι πολυτελείς συσκευασίες.



Nissan JUKE



ΠΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ο Έλληνας ασημένιος Παραολυμπιονίκης της ξιφασκίας με αμαξίδιο που αγωνίζεται στη σπάθη, καθώς και στο ξίφος μονομαχίας.



Nissan PULSAR PROM RACING TEAM: Μία ομάδα φοιτητών του ΕΜΠ που δημιούργησε ένα αγωνιστικό μονοθέσιο στα πρότυπα της Formula 1 και διακρίνεται σε διεθνείς διαγωνισμούς και αγώνες. Nissan JUKE



FINEST ROOTS: Μοντέρνα λικέρ που παράγονται και αποστάζονται με απόλυτα φυσικό τρόπο, αναβιώνοντας συνταγές από την ελληνική φύση.



Nissan JUKEEFFECT 703: Η Effect είναι μια καινοτόμος κοινωνική επιχείρηση στο χώρο της εκπαίδευσης που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει τη νεανική ανεργία. Nissan JUKEΕTHELON: Μια οργάνωση που αποτελείται από νέους ενεργούς ανθρώπους, πρόθυμους να προσφέρουν κοινωνικά και αναδεικνύει την αξία του εθελοντισμού. Nissan JUKE



Με την καμπάνια GENERATION N, η Nissan αποφάσισε να στηρίξει ανθρώπους οι οποίοι παρά το νεαρό της ηλικίας τους, έχουν ήδη καταφέρει να ξεχωρίσουν για τις καινοτόμες ιδέες και πράξεις τους. Κάνοντας πράξη το σλόγκαν της μάρκας “Innovation that Excites” (Καινοτομία που Ενθουσιάζει), η καμπάνια GENERATION N αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης και επιβράβευσης ανθρώπων ή ομάδων, που μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, καταφέρνουν να ενθουσιάζουν, να καινοτομούν και να διακρίνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.



Για την ιστορία, επιλέχθηκαν 20 ξεχωριστοί εκπρόσωποι της GENERATION N των οποίων οι μοναδικές δράσεις παρουσιάζονται μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα www.nissangenerationn.gr. Νέοι άνθρωποι που διακρίνονται για το έργο τους σε τομείς όπως επιχειρηματικότητα, φυσικές επιστήμες, ιατρική, μηχανολογία, κοινωνική προσφορά, αθλητισμός κ.α. Μέσα από 20 σύντομα videos οι πρωταγωνιστές της καμπάνιας παρουσιάζουν το αντικείμενο και το όραμά τους καλώντας το κοινό να τους στηρίξει με την ψήφο τους.



Το κοινό κλήθηκε να επισκεφθεί το www.nissangenerationn.gr και να ψηφίσει εκείνους που θέλει να κερδίσουν, με τη Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. να επιβραβεύει τους 10 πρώτους, δίνοντάς τους από ένα μοντέλο Nissan για έναν ολόκληρο χρόνο, υποστηρίζοντας έτσι έμπρακτα το όραμά τους.

Εκτός των παραπάνω νικητών, κληρώθηκαν και οι ακόλουθοι 3 τυχεροί από το κοινό που συμμετείχε στην ψηφοφορία, με έπαθλο ένα μοναδικό ταξίδι :



•ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

•ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

•ΑΡΗΣ ΤΣΕΛΑΣ



Ανακαλύψτε και εσείς τη νέα γενιά που με τη δράση, τη στάση και τις σκέψεις της αλλάζει τον κόσμο, στο www.nissangenerationn.gr