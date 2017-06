Νέο Citroen C3 Aircross Compact SUV (video)

Η καινοτόμος σχεδίαση του αμαξώματος και οι γενναιόδωρες διαστάσεις, συνθέτουν ένα εντυπωσιακό και με ιδιαίτερη αισθητική σύνολο, το οποίο διαθέτει την ικανότητα να “μεταμορφώνεται” στις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη του, χάρη στους 90 χρωματικούς συνδυασμούς του αμαξώματος και τους 5 του εσωτερικού.Εμπνευσμένο από τις απαιτήσεις των οδηγών, εξασφαλίζει κορυφαία άνεση και αίσθηση ευρυχωρίας, χάρη στην πανοραμική γυάλινη οροφή και την εξαιρετική ορατότητα. Ως εκπρόσωπος του “Citroen Advanced Comfort”, προσφέρει απαράμιλλους χώρους για τους επιβάτες του και μια υπέροχη αίσθηση οδικής συμπεριφοράς στον οδηγό του. Εξαιρετικά ευέλικτο στην πόλη και ικανό στον ανοιχτό δρόμο, το νέο C3 Aircross εφοδιάζεται με το προηγμένο σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης “Grip Control” και αυτόματης κατάβασης “Hill Descent” για να συνεχίζει εκεί που ή άσφαλτος τελειώνει.Ταυτόχρονα είναι εφοδιασμένο με 12 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης στα οποία περιλαμβάνεται το “head up display” και 4 πρωτοποριακές τεχνολογίες συνδεσιμότητας με επιπλέον δυνατότητα ασύρματης, επαγωγικής φόρτισης smartphone. Το νέο συμπαγές “SUV Citroen C3 Aircross” θα είναι διαθέσιμο στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική αγορά στο δεύτερο εξάμηνο του 2017.Το νέο Citroen C3 Aircross δημιουργήθηκε για να πρωτοστατήσει σε μια κατηγορία η οποία πενταπλασίασε τις πωλήσεις της στην Ευρώπη το διάστημα 2012 – 2016. Εμπνευσμένο από το πρωτότυπο C-Aircross, που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης το 2017, το νέο C3 Aircross φέρνει μια αύρα ανανέωσης στην κατηγορία των SUV. Εξωτερικά χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και εξωστρέφεια, ενώ εσωτερικά από κορυφαία άνεση και πρωτοτυπία.Εξοπλισμένο με το σύστημα Grip Control, που εξασφαλίζει κορυφαία πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια και το αυτόματο σύστημα κατάβασης Hill Assist Descent, το νέο Citroen C3 Aircross αποτελεί την ιδανική επιλογή για τους λάτρεις της περιπέτειας. Με επιλογές Standard, Sand, All Road, Snow και ESP-Off, το Grip Control αποτελεί ένα πολύτιμο βοηθό για απρόσκοπτη κίνηση σε κάθε επιφάνεια.Η πρωτοποριακή τεχνολογία μετάδοσης συνδυάζεται με προηγμένους κινητήρες βενζίνης και diesel, που εξασφαλίζουν εξαιρετική απόδοση με περιορισμένη κατανάλωση. Το βραβευμένο ως “Κινητήρας της Χρονιάς 2015 και 2016” σύνολο Βενζίνης PureTech των 1.2 λίτρων διατίθεται με ισχύ 82, 110 και 130 ίππων, οι δύο τελευταίοι είναι Turbo, με χειροκίνητα κιβώτια 5 και 6 σχέσεων ή αυτόματο EAT6 στην έκδοση των 110 ίππων Turbo.Ο κινητήρας Turbo Diesel BlueHDi των 1.6 λίτρων είναι διαθέσιμος με ισχύ 120 ή 100 ίππων και συνδυάζεται αντίστοιχα με χειροκίνητο κιβώτιο έξι ή πέντε σχέσεων.Το νέο SUV Citroen C3 Aircross διαθέτει πλειάδα προηγμένων τεχνολογιών υποβοήθησης της οδήγησης, με στόχο να εξασφαλίσει στον οδηγό του και στους επιβάτες το μέγιστο της απόλαυσης και της ασφάλειας σε κάθε διαδρομή.Συνολικά 12 διαφορετικές τεχνολογίες είναι διαθέσιμες στο νέο C3 Aircross, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πλέον προηγμένα μοντέλα στην κατηγορία του:• Keyless entry and start – Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί,• Colour head-up display – Έγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων,• Top Rear Vision reversing camera – Κάμερα στάθμευσης,• Park Assist – Υποβοήθηση στάθμευσης με αυτόματη λειτουργία τιμονιού σε κάθετες και παράλληλες θέσεις,• Active Safety Brake – Σε ταχύτητες από 5 km/h έως 85 km/h, το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό για ενδεχόμενη πρόσκρουση και αν δεν αντιδράσει, ενεργοποιεί το σύστημα πέδησης. Έως τα 60 km/h υπάρχει και η δυνατότητα αναγνώρισης πεζών,• Lane Departure Warning System – Σύστημα ειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας. Λειτουργεί πάνω από τα 60 km/h,• Blind Spot Monitoring System – Σύστημα ειδοποίησης του οδηγού για οχήματα που κινούνται στο «τυφλό σημείο» των εξωτερικών καθρεφτών,• Speed limit recognition system and recommendation – Σύστημα αναγνώρισης ορίων ταχύτητας και προειδοποίησης οδηγού,• Intelligent beam headlights – Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ μεσαίας και μεγάλης σκάλας των φώτων,• Driver Assistance Alert – Λειτουργεί σε ταχύτητες μεγαλύτερες των 60 km/h και προειδοποιεί τον οδηγό όταν διαγνώσει ελλιπή συγκέντρωση και μειωμένα ανακλαστικά,• Coffee Break Alert – Σύστημα ειδοποίησης του οδηγού για διάλειμμα, μετά από 2 ώρες συνεχούς οδήγησης,• Grip Control with Hill Assist Descent – Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης και αυτόματης κατάβασης.