Βράβευση της NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε από την SUZUKI MARINE

Στο πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της SUZUKI MOTOR Co. που πραγματοποιήθηκε στην Βουδαπέστη, η NIK.I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε, αντιπρόσωπος των εξωλέμβιων SUZUKI MARINE στην Ελλάδα, βραβεύθηκε με το Ultimate Sales Growth for Parts & Accessories Award για το 2017, από τον CEO της φίρμας, κο Τοσιχίρο Σουζούκι.



Το “παρών” στο εν λόγω Συνέδριο έδωσε και ο Πρόεδρος της SUZUKI MOTOR Co. κος Οσάμου Σουζούκι, ενώ συμμετείχαν 145 αντιπρόσωποι από όλη την Ευρώπη, όπως και 20μελες επιτελείο ανωτάτων στελεχών της εταιρείας από την Ιαπωνία.



Η SUZUKI MARINE διαθέτει μια μεγάλη γκάμα σύγχρονων κινητήρων, ενσωματώνοντας όλη την 35ετή τεχνογνωσία της και κερδίζοντας επανειλημμένως βραβεία για τις επιστημονικές καινοτομίες.



Σήμερα, η SUZUKI MARINE φημίζεται για την προηγμένη τεχνολογία, τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και την αξιόπιστη κατασκευή των τετράχρονων εξωλέμβιων μηχανών που προσφέρει στους πελάτες της.



Στόχος της εταιρείας είναι να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιοκτητών σκαφών για αποτελεσματικές μηχανές με καλές επιδόσεις, μεγάλους συντελεστές ιπποδύναμης/βάρος, ομαλή και οικονομική λειτουργία και χαμηλή εκπομπή θορύβου/κραδασμών.



Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα των εξώλεμβιων κινητήρων της SUZUKI MARINE στο www.suzuki-marine.gr