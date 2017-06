Summer Check Up για Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo και Abarth

Η ενέργεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο της καμπάνιας Summer Check Up 2017, κατά την οποία η Mopar προσφέρει τον απαραίτητο έλεγχο για την προετοιμασία των αυτοκινήτων όλων των μαρκών της FCA Greece, ενόψει των αυξημένων μετακινήσεων της καλοκαιρινής περιόδου. Κύριος σκοπός της προσφοράς είναι η διαφύλαξη της οδηγικής ασφάλειας και η ενίσχυση της απόδοσης των οχημάτων.



Η Mopar είναι η επίσημη μάρκα υπηρεσιών μετά την πώληση για τα αυτοκίνητα του ομίλου FCA, η οποία διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, καθώς αποτελεί μέρος του ομίλου που τα κατασκεύασε. Όλες οι εργασίες είναι πιστοποιημένες και εκτελούνται με εξαιρετική ακρίβεια ώστε το αυτοκίνητο να διατηρείται πάντα σε άριστη κατάσταση. Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων μπορούν να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα για τα εποχιακά check-ups που παρέχονται από τα επίσημα κέντρα επισκευής Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo και Abarth για να ξεκινήσουν το ταξίδι με ασφάλεια. Η Τεχνογνωσία της Mopar είναι στη διάθεση των πελατών της.



Η προσφορά για το Summer Check Up ισχύει από 01 Ιουνίου 2017 μέχρι και 31 Αυγούστου 2017. Όλοι οι κάτοχοι μπορούν να απευθυνθούν άμεσα στα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής που συμμετέχουν στην ενέργεια.



Ο διαγνωστικός έλεγχος 15 σημείων περιλαμβάνει:

Κατάσταση και πίεση ελαστικών

Κατάσταση και επίπεδα φόρτισης μπαταρίας

Κατάσταση λάστιχων καθαριστήρων (εμπρός και πίσω)

Στάθμη και πυκνότητα αντιψυκτικού κινητήρα

Στάθμη λαδιού κινητήρα

Στάθμη βαλβολίνης κιβωτίου ταχυτήτων (και οπίσθιου διαφορικού, όπου προβλέπεται)

Στάθμη υγρού πλύσης παρμπρίζ/πίσω τζαμιού και έλεγχος ψεκαστήρων εμπρός/πίσω

Στάθμη υγρών φρένων, Κατάσταση φθοράς τακακιών φρένων

Κατάσταση και λειτουργία εξωτερικών φώτων

Κατάσταση και λειτουργία συστήματος κλιματισμού (ψύξη/θέρμανση/φίλτρο γύρης)

Διαγνωστικός έλεγχος (με το Witech Plus ή το Examiner)

Έλεγχος καυσαερίων

Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης

Έλεγχος αναρτήσεων εμπρός-πίσω

Έλεγχος ιμάντων κίνησης βοηθητικών συστημάτων κινητήρα