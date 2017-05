Νέα διάκριση για το Fiat Fullback στη Ρωσία (video)

Το pick-up της Fiat Professional κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου στην κατηγορία Επαγγελματικά και Pick-up Οχήματα στη Ρωσία.Η αγορά της Ρωσίας είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς η κατηγορία των pick-up αποτελεί το 10% στις πωλήσεις των επαγγελματικών αυτοκινήτων.Το Fullback θα είναι πρωταγωνιστής στο Orlyonok στις 21 Ιουνίου για τον επόμενο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MXGP FIM Motocross που επιστρέφει ξανά στη Ρωσία μετά το 2012.Το βραβείο του Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου στην κατηγορία των επαγγελματικών και pick up οχημάτων απένειμαν στο Fullback, το νέο pick up της Fiat Professional, οι 15.000 αναγνώστες του γνωστού ρωσικού περιοδικού “Za Rulyom” (“Πίσω από το τιμόνι”). Τα βασικά κριτήρια για την τελική επιλογή ήταν τρία: Εξοπλισμός, Σχεδιασμός και Πρακτικότητα.Το περιοδικό “Za Rulyom” διοργανώνει κάθε χρόνο τα βραβεία Grand Prix όπου διακρίνονται τα καλύτερα νέα αυτοκίνητα. Φέτος, 54 νέα αυτοκίνητα ανταγωνίστηκαν σε 11 κατηγορίες για να λάβουν το πολυπόθητο βραβείο του Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου της χρονιάς.Η διάκριση αυτή για το Fullback έρχεται να προστεθεί σε μια ακόμη διάκριση που είχε λάβει στη Γαλλία, όπου οι αναγνώστες του περιοδικού "4x4 Magazine" του απένειμαν το βραβείο "Pick-up της Χρονιάς 2017".Το βραβείο του ρωσικού κοινού επιβεβαιώνει τις εξαιρετικές δυνατότητες του Fullback. Το αυτοκίνητο λανσαρίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στη ρωσική αγορά, όπου η κατηγορία των pick up αντιπροσωπεύει το 10% ολόκληρης της παραγωγής των επαγγελμάτων οχημάτων, με τις πωλήσεις τους να ξεπερνούν τις 100.000 μονάδες. Σε μια τέτοια, στρατηγικής σημασίας, αγορά, η αναγνώριση του κοινού για το Fullback είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η πρώτη μάρκα που "γεννήθηκε για τους επαγγελματίες" έχει μια ιστορία εκατό και πλέον ετών. Διαθέτει μοναδική εμπειρία στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων, καθώς είναι εξ' ολοκλήρου αφοσιωμένη στην κατασκευή ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.Το ρωσικό κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά τα συστατικά επιτυχίας του ασταμάτητου pick-up της Fiat Professional στις 21 Ιουνίου. Τότε, το αυτοκίνητο θα εμφανιστεί στο Orlyonok στη διάρκεια του επόμενου γύρου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MXGP FIM Motocross, που επιστρέφει ξανά στη Ρωσία μετά το 2012. Το Fullback είναι το κυρίαρχο αυτοκίνητο του επίσημου στόλου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MXGP FIM Motocross, όπου η Fiat Professional είναι Επίσημος Χορηγός για δεύτερη συνεχή χρονιά δίπλα στον κορυφαίο αναβάτη Τόνι Καϊρόλι.Δείτε το video του Fiat Fullback με τον Τόνι Καϊρόλι εδώ: