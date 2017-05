KYMCO PEOPLE ONE 125i CBS: Σχεδιάζοντας καθημερινές λύσεις με 2.295 ευρώ (video)

Η ιστορία του People ξεκίνησε το 1998, όταν η Kymco παρουσίασε την 1η γενιά του μοντέλου. Μέχρι σήμερα περισσότερα από 120.000 scooter με το λογότυπο People έχουν πουληθεί στην Ευρώπη!Το People One του 2017 είναι πολύ πιο ασφαλές και ακόμα πιο οικονομικό. Συμμορφώνεται πλέον με τις προδιαγραφές Euro4 και τα φρένα του αποκτούν δίσκο και στον πίσω τροχό αλλά και σύστημα συνδυασμένης λειτουργίας CBS (Combined Braking System)! Διατηρώντας όλα τα γνώριμα χαρακτηριστικά του μοντέλου 2016, παραμένει καθημερινό, απλό και ξεχωριστό.Με μεγάλους τροχούς και πρακτικό επίπεδο πάτωμα αποτελεί το ιδανικό scooter πόλης, ανήκοντας όμως σε μια εντελώς νέα σχεδιαστική σχολή. Η αναπαυτική σέλα με το χαμηλό ύψος θα βολέψει αναβάτες κάθε αναστήματος ενώ η μεταφορά συνεπιβάτη ή/και αντικειμένων γίνεται εύκολα χάρη στα αναδιπλούμενα μαρσπιέ και στη μεγάλη σχάρα με τις εργονομικές χειρολαβές.Ο ανεφοδιασμός δεν απαιτεί κατέβασμα από τη σέλα, καθόσον η τάπα του ρεζερβουάρ είναι στην ποδιά. Όλα αυτά είναι στοιχεία που συμβάλλουν στην αύξηση της ευχρηστίας και της χρηστικότητας, στοιχεία απαραίτητα για ένα scooter πόλης που θέλει να σέβεται τον εαυτό του.Ο ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ψεκασμός καυσίμου είναι τεχνολογίας DIS (Drop Injection System), επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών ρύπων και κατανάλωσης. Ο τετράχρονος κινητήρας των 125 κ.εκ. αποδίδει 9,6 ίππους και χρειάζεται μόλις ένα λίτρο καυσίμου για να καλύψει απόσταση 45 χιλιομέτρων! Κάτι που σημαίνει πως με το 6λιτρο ρεζερβουάρ προσφέρει αυτονομία που κάλλιστα μπορεί να ξεπεράσει τα 250 χιλιόμετρα! Και επειδή το νέο People One θέλει να κάνει μεγάλη καριέρα, δείχνει να κατακτά το σεβασμό και όσων δίνουν μεγάλη σημασία στην εμφάνιση. Που αν μη τι άλλο, είναι σύγχρονη και αντανακλά Ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Και όταν τα συνδυάζεις όλα, τότε οι πιθανότητες να πας μπροστά είναι πολύ μεγαλύτερες.Οι επιλογές χρωμάτων για το νέο People One είναι τρείς και αφορούν σε μαύρο (Space Black), λευκό (Pearl White) και κόκκινο (Candy Red).Mε τιμή μετρητοίς μόλις στα 2.295€, το νέο People One 125i CBS εύκολα μπορεί να γίνει δικό σας. Εναλλακτικά, η απόκτησή του μπορεί να γίνει και μέσω των ευνοϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αντιπροσωπείας, που περιλαμβάνουν άτοκη εξόφληση με πιστωτική κάρτα, 18μηνη επιδοτούμενη χρηματοδότηση ή έντοκη με εξόφληση έως 72 μηνιαίες δόσεις.ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PEOPLE ONE MY2017• Κεντρικό & πλαϊνό σταντ• Επίπεδο πάτωμα• Αναδιπλούμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη• Σχάρα• Αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα• Ζάντες αλουμινίου• Πλήρης πίνακας οργάνων• Άγκιστρο αποσκευών• Δείκτης βενζίνης• Σινιάλο στη μεγάλα σκάλα των φώτων• SMART LOCK κεντρικός διακόπτης πολλαπλών χρήσεων με αντικλεπτική προστασία• Ανεμοθώρακας και μπαγκαζιέρα ανήκουν στον προαιρετικό εξοπλισμόΔείτε το video του People One εδώ: