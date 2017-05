H Nissan και η Same / Deutz Fahr στην γιορτή της άνοιξης

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε στις καταπράσινες εγκαταστάσεις της, την καθιερωμένη πλέον "Μέρα Μαγιού", μια μοναδική γιορτή της Άνοιξης. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στη Σχολή, να ενημερωθούν για τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, να προμηθευτούν βιολογικά και άλλα προϊόντα του αγροκτήματος της Σχολής, ενώ ταυτόχρονα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δεκάδες ψυχαγωγικά και πολιτιστικά δρώμενα.Στην παραπάνω εκδήλωση, δυναμικό παρών είχε και ο όμιλος Θεοχαράκη. Συγκεκριμένα, η Θεοχαράκης Α.Ε, αντιπροσωπεύοντας τα καταξιωμένα τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα SAME / DEUTZ FAHR στην Ελλάδα, έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες της Σχολής, να δουν και να ενημερωθούν εμπεριστατωμένα, για τα τρακτέρ και τα γεωργικά μηχανήματα των κατασκευαστών SAME / DEUTZ FAHR.Τα συγκεκριμένα προϊόντα που αντιπροσωπεύει η Θεοχαράκης Α.Ε, προσφέρουν την μέγιστη δυνατή ευελιξία με υψηλές παραγωγικές δυνατότητες, καλύπτοντας στο έπακρο τις μεγάλες και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ως γνωστόν, η πιο σημαντική πτυχή της σημερινής γεωργικής επιχείρησης είναι να μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητά της, διαφορετικά οι αποδόσεις των όποιων επενδύσεων, θα αρχίζουν να υπολείπονται των προσδοκιών. Η πλήρης γκάμα των τρακτέρ SAME / DEUTZ FAHR, επιτρέπει στον σύγχρονο αγρότη να επιλέξει το τρακτέρ που του ταιριάζει, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη παραγωγικότητα και έτσι να εξασφαλίσει την επιτυχία.Παράλληλα, η Nissan-Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε παρουσίασε το ολοκαίνουργιο Nissan MICRA, ένα επαναστατικής σχεδίασης ολόφρεσκο hatchback της κατηγορίας B, με την τολμηρή σχεδίαση, τις τεχνολογικές καινοτομίες αλλά και την κορυφαία εργονομία στο εσωτερικό του, να αποτελούν μερικά μόνο από τα πολλά πλεονεκτήματά του. Το νέο MICRA είναι διαθέσιμο με τρεις άκρως αποδοτικούς και οικονομικούς κινητήρες, οι δύο εκ των οποίων είναι βενζίνης και ο ένας πετρελαίου. Κάθε ένας από αυτούς τους κινητήρες έχει σχεδιαστεί και συντονιστεί για να ταιριάζει απόλυτα με το χαρακτήρα του αυτοκινήτου, παρέχοντας το καλύτερο δυνατό μίγμα επιδόσεων και οικονομίας καυσίμου.Το νέο Nissan MICRA θα κατασκευάζεται στην Γαλλία και οι πωλήσεις του έχουν ήδη ξεκινήσει και στην Ελλάδα. Σημειώνεται πως η Nissan θα προσφέρει το νέο MICRA μέχρι και το τέλος Μαΐου, με μια δελεαστική έκπτωση που διαμορφώνεται ως εξής :•Μείον (-) 600€ στις εκδόσεις με τους κινητήρες 1.0 (73hp) και turbo 0.9 (90hp) λίτρων βενζίνης. Κατά συνέπεια, οι τιμές για τις προαναφερόμενες εκδόσεις ξεκινούν από 12.090€ και 13.490€ αντίστοιχα.•Μείον (-) 300€ για τις εκδόσεις με τον κινητήρα 1.5 (90hp) diesel. Κατά συνέπεια, η τιμή της συγκεκριμένης έκδοσης ξεκινά από τις 14.890€.