«100 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣ» από τη ΜΙΝΙ

Υπάρχουν 100 ετοιμοπαράδοτα μοντέλα με όφελος έως και 4.500 ευρώ, το προνομιακό πρόγραμμα "ALL IN MINI" και η απόσταση μεταξύ δύο ανθρώπων μικραίνει με ένα… μεγάλο χαμόγελο.



Με 100 ετοιμοπαράδοτα μοντέλα σε τιμή έκπληξη και με όφελος έως €4.500, οι αποστάσεις εξαφανίζονται και η ΜΙΝΙ σου προσφέρει 100 λόγους να χαμογελάς!



Επιπλέον, η απόκτηση ενός ΜΙΝΙ γίνεται ευκολότερη με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης ALL IN MINI που προσφέρει προνομιακό επιτόκιο 5,9%, δωρεάν service για 5 χρόνια και ασφάλιση οχήματος.



Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων ΜΙΝΙ καθώς και στην ιστοσελίδα: www.mini.com.gr/minismiles/



Η προωθητική ενέργεια ισχύει από τις 8 Μαΐου και θα διαρκέσει για 3 εβδομάδες ή μέχρι εξαντλήσεως των αυτοκινήτων.