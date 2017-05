Δυνατό ξεκίνημα για το BMW Group το 2017.

Το BMW Group ξεκίνησε το οικονομικό έτος 2017 με ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο και σημείωσε τρομερή πρόοδο στην υλοποίηση της Στρατηγικής NUMBER ONE > NEXT. Οι παραδόσεις των ηλεκτρικών οχημάτων διπλασιάστηκαν σχεδόν στις 20.000 μονάδες το πρώτο τρίμηνο. Επιπλέον, το BMW Group ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κατασκευάσει το BMW iNEXT, που βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος της τεχνολογικής εξέλιξης της εταιρείας, στο εργοστάσιο του Dingolfing. Το iNEXT, το οποίο πρόκειται να αποκαλυφθεί το 2021, θα θέσει νέα πρότυπα αυτοματοποιημένης οδήγησης, εξηλεκτρισμού και συνδεσιμότητας. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει το σπουδαίο ρόλο της Γερμανίας στην ανάπτυξη μελλοντικών τεχνολογιών και τη διαμόρφωση της μελλοντικής μετακίνησης.Το Group κατέγραψε σημαντική αύξηση το πρώτο τρίμηνο σε έσοδα και καθαρά κέρδη. Μαζί με τις ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, έσοδα από χρηματιστηριακές αξίες συνέβαλαν επίσης στη σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρων. «Στόχος μας θα εξακολουθήσει να είναι η αυστηρή εφαρμογή της Στρατηγικής NUMBER ONE > NEXT και η διασφάλιση μιας βιώσιμης υψηλής κερδοφορίας ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τη μελλοντική μετακίνηση αξιοποιώντας τους πόρους μας. Με αυτό τον τρόπο η επιτυχία μας είναι μετρήσιμη», σχολίασε ο Χάραλντ Κρέγκερ, Πρόεδρος Δ.Σ. της BMW AG, στο Μόναχο.Το πρώτο τρίμηνο, το BMW Group ξεκίνησε την πιο σημαντική επίθεση μοντέλων στην ιστορία του με το λανσάρισμα της νέας BMW Σειράς 5. Περίπου 40 νέα και αναβαθμισμένα μοντέλα των τριών premium μαρκών του BMW Group θα κυκλοφορήσουν στην αγορά το 2017 και 2018. «Οι πελάτες δηλώνουν ενθουσιασμένοι από τη νέα Σειρά 5 Sedan, και αυτό φαίνεται από την εξαιρετική υποδοχή του μοντέλου στην αγορά. Προβλέπουμε ότι οι τρεις premium μάρκες του BMW Group θα πετύχουν νέα ρεκόρ πωλήσεων το 2017 και ότι το Group θα παραμείνει κορυφαίος κατασκευαστής premium οχημάτων», δήλωσε ο Κρέγκερ.Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανώτερη premium κατηγορία. Μέσα από τη στοχευμένη προσθήκη συναρπαστικών μοντέλων, το BMW Group στοχεύει σε σημαντική άνοδο πωλήσεων στην εν λόγω κατηγορία μέχρι το 2020. Μαζί με τη BMW Σειρά 7, το BMW Group θα λανσάρει και άλλα μοντέλα στην κατηγορία, όπως η BMW X7.Οι παραδόσεις αυτοκινήτων BMW, MINI και Rolls-Royce το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 5,3% στις 587.237 μονάδες (2016: 557.605). Όλες οι σημαντικές περιοχές πωλήσεων του Group συνέβαλαν σε αυτή την άνοδο. Χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα, τα έσοδα του Group το διάστημα από Ιανουάριο μέχρι Μάρτιο ήταν πολύ υψηλότερα, στα 23.448 εκατ. ευρώ (2016: 20.853 εκατ. ευρώ, +12,4%). Τα Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν στα 2.646 εκατ. ευρώ, άνοδος 7,7% από το αντίστοιχο περσινό αποτέλεσμα 2.457 εκατ. ευρώ. Τα Κέρδη προ φόρων του Group (EBT) αυξήθηκαν σημαντικά 3.005 εκατ. ευρώ (2016: 2.368 εκατ. ευρώ). Αυτή η σημαντική αύξηση οφείλεται κυρίως στους εξής παράγοντες: εισροή 183 εκατ. ευρώ που συνδέεται με τη συμμετοχή νέων επενδυτών στην υπηρεσία χαρτογράφησης HERE, εισροή 122 εκατ. Ευρώ – κυρίως λόγω θετικών χρηματιστηριακών αξιών, και μία υψηλότερη συμβολή κέρδους από την Κινεζική κοινοπραξία BMW Brilliance Automotive Ltd. Το περιθώριο EBT του Group αυξήθηκε στο 12,8% (2016: 11,4%) το πρώτο τρίμηνο. Το καθαρό κέρδος του Group αυξήθηκε κατά 31,0% στα 2.149 εκατ. ευρώ (2016: 1.641 εκατ. ευρώ).