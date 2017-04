Ανοίγοντας τον δρόμο προς την ελευθερία

Η Harley-Davidson, η θρυλική μάρκα μοτοσικλετών, ανοίγει τον δρόμο προς την ελευθερία με την άφιξη στην Ελλάδα του Harley On Tour 2017, του μεγάλου test ride event, προσφέροντας τη δυνατότητα στους λάτρεις της μάρκας να κινηθούν πέρα από τα συνηθισμένα.



Το Harley On Tour, αποτελεί την τέλεια ευκαιρία, τόσο για τους ιδιοκτήτες Harley που ενδιαφέρονται για την επόμενη μοτοσικλέτα τους, όσο και για τους λάτρεις της μάρκας, που επιθυμούν να αγοράσουν την πρώτη τους Harley-Davidson να κανονίσουν ένα test ride και να επιλέξουν τη μοτοσικλέτα που τους ταιριάζει περισσότερο, ανάμεσα στα 22 μοντέλα της γκάμας.



Το Harley On Tour θα επισκεφτεί τη Harley-Davidson Athena (Πειραιώς 187, Αθήνα, τηλ. 210 3410850) στις 13 & 14 Μαΐου 2017. Θα βρίσκεται στην Αθήνα μόνο για λίγες μέρες, με μεγάλη ζήτηση και συγκεκριμένο αριθμό θέσεων γι’ αυτό και η κράτηση θα πρέπει να γίνει έγκαιρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να κλείσετε το δωρεάν test ride σας, μπορείτε να καλείτε στο 2103410850.



Με τόσες πολλές μοτοσικλέτες στην πόλη, αυτή είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για όλους όσους θέλουν να γνωρίσουν τον ξεχωριστό κόσμο της Harley, να ζήσουν μια εμπειρία test ride, που μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για το πέρασμα σε μια νέα ζωή ελευθερίας και ταξιδιών.



Επομένως, δεν έχει σημασία πόσο καιρό ονειρεύεστε την ελευθερία, τώρα είναι η ευκαιρία σας να κυνηγήσετε το όνειρο. Με τιμές που ξεκινούν από 7.990 ευρώ για το Harley-Davidson Street 750 και 9.990 ευρώ για το Sportster Iron 883TM , τώρα είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για την επόμενη περιπέτειά σας, ξεκινώντας με αυτό το test ride.



Δείτε εδώ το line up του 2017 εδώ: