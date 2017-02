Στην ελληνική αγορά το πεντάθυρο και Station Wagon Fiat Tipo με 12.900 (video)

Η παρουσίαση ολόκληρης της σειράς μοντέλων Tipo σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή της Fiat στην κατηγορία των μικρομεσαίων μοντέλων (C Segment) με προτάσεις που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά της αγοράς στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας.Χάρη σε μια απλή και συνάμα ολοκληρωμένη γκάμα, η οικογένεια Tipo καλύπτει όλες τις ανάγκες των καταναλωτών σε όλα τα επίπεδα. Τα Fiat Tipo Sedan, 5ΘΥΡΟ και Station Wagon μοιράζονται τις ίδιες αξίες, ενώ έχουν μοναδικές προσωπικότητες τόσο διαφορετικές όσο το αντίστοιχο κοινό τους, που μπορεί να είναι οικογένειες και ζευγάρια, ή νέοι άνθρωποι και επαγγελματίες.Η οικογένεια του Tipo δημιουργήθηκε γύρω από την ιδέα "Δίνοντας λιγότερα, αποκτάς περισσότερα" και συνδυάζει τις ιστορικές έννοιες της μάρκας της Fiat: λειτουργικότητα, απλότητα και προσωπικότητα σε μια value-for-money πρόταση.Η έννοια της απλότητας εκφράζεται μέσα από μια σειρά από κινητήρες και επίπεδα εξοπλισμού που απευθύνονται στην καρδιά της αγοράς. Η λειτουργικότητα πάντα αποτελούσε το σήμα κατατεθέν της Fiat για πάνω από 80 χρόνια και έχει συντελέσει στην επιτυχία των μοντέλων της. Και στην περίπτωση των μοντέλων της οικογένειας Tipo, οι προσεκτικά σχεδιασμένοι εσωτερικοί χώροι προσφέρουν ακαταμάχητη άνεση και χωρητικότητα για την κατηγορία, καθώς και λειτουργικότητα χρήσης.Από την αρχή της εξέλιξής τους, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο συνολικό κόστος χρήσης των μοντέλων. Το χαμηλό κόστος χρήσης εξασφαλίζεται από την ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος συντήρησης και τα λειτουργικά έξοδα. Επιπλέον, η απλή σειρά συνδυαστικά με έναν ολοκληρωμένο βασικό εξοπλισμό διατηρεί την αξία των μοντέλων σε υψηλά επίπεδο ακόμα και στο πέρασμα του χρόνου.Έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος, η οικογένεια του Tipo σχεδιάστηκε στην Ιταλία στο Fiat Style Centre και κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο της Προύσας στην Τουρκία, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης της FCA. Πάνω από 2000 άτομα απασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της τριετούς διαδικασίας, κατά την οποία τα μοντέλα πέρασαν από πολλές δοκιμασίες, καλύπτοντας αποστάσεις 8,7 εκατομμυρίων χλμ. σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες.Όπως και το Sedan, έτσι και το 5ΘΥΡΟ Fiat Tipo και η έκδοση Station Wagon διαθέτουν φιλόξενους και πρακτικούς χώρους, ιδανικούς για άνετα ταξίδια. Ταυτόχρονα, η απόδοσή τους σε βασικούς τομείς εργονομίας, όπως είναι η ευρυχωρία, η στάση του σώματος κατά την οδήγηση, η προσβασιμότητα και η ορατότητα, είναι εξαιρετική.Η πρακτικότητα και η ευρυχωρία στο εσωτερικό κάνει κάθε ταξίδι ευχάριστο για τους 5 ενήλικους επιβάτες του, καθώς οι θέσεις είναι σχεδιασμένες για επιβάτες ύψους έως και 1,87 μ. εμπρός και 1,80 μ. πίσω, χάρη στο κανονικό σχήμα του πίσω τμήματος που συντελεί σε μεγαλύτερο χώρο καμπίνας. Επίσης, το πίσω μεσαίο κάθισμα έχει σχεδιαστεί ως ένα πλήρους μεγέθους κάθισμα και προσφέρει αρκετό χώρο για τα πόδια, κάνοντας οποιοδήποτε ταξίδι ευχάριστο ακόμη και για ενήλικες επιβάτες. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ είναι κορυφαία στην κατηγορία: 440 λίτρα για το 5ΘΥΡΟ και 550 λίτρα για το Station Wagon, που ενσωματώνει επίσης καινοτόμες λύσεις για τη μεγιστοποίηση της ευελιξίας χρήσης, όπως το Magic Cargo Space. Τα πίσω καθίσματα μπορούν επίσης να αναδιπλωθούν (60/40) πλήρως ή μερικώς, διευκολύνοντας τη μεταφορά αντικειμένων μεγάλου μήκους (έως 1,80 μέτρα).Η καμπίνα των μοντέλων της οικογένειας Tipo διαθέτει πολλούς αποθηκευτικούς χώρους διαφόρων σχημάτων συνολικής χωρητικότητας 12 λίτρων για να καλύψει όλες τις ανάγκες. Εύκολα προσβάσιμοι σε οδηγό και επιβάτες, οι χώροι αυτοί είναι ιδανικοί για την τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων όπως κινητά, μπουκάλια, κέρματα και πολλά άλλα. Επιπλέον, μπροστά από τον λεβιέ ταχυτήτων υπάρχει το media centre για τη σύνδεση των συσκευών.Το κάθισμα του οδηγού προσφέρει μέγιστη άνεση, και συνδυαστικά με τη νέα διάταξη του ταμπλό εξασφαλίζουν πολύ καλή ορατότητα. Άλλωστε, άλλο ένα δυνατό σημείο του Fiat Tipo που το τοποθετεί στην κορυφή της κατηγορίας, είναι η θέση οδήγησης. Η εξαιρετική κάθετη ευθυγράμμιση μεταξύ τιμονιού, επιλογέα ταχυτήτων και πεντάλ εξασφαλίζουν ευκολία και πρακτικότητα κατά την οδήγηση, ενώ η γωνιακή θέση του τιμονιού, μαζί με την εργονομική τοποθέτηση των χειριστηρίων, δίνουν μια σπορ αίσθηση στον οδηγό, ο οποίος μπορεί να κάνει κάθε χειρισμό χωρίς να πάρει το βλέμμα του από το δρόμο. Οι επιβάτες απολαμβάνουν και εκείνοι τη μέγιστη άνεση που προσφέρουν τα πίσω καθίσματα, τα οποία έχουν το κατάλληλο σχήμα για να φιλοξενήσουν άνετα τρεις επιβάτες.Η εξέλιξη των νέων μοντέλων Tipo Sedan, 5ΘΥΡΟ και Station Wagon βασίστηκε στις ανάγκες των καταναλωτών. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο σχεδιαστικά για όλες τις εκδόσεις: ένα μείγμα γεμάτο στιλ και λειτουργικότητα σε δυναμικά σχήματα. Το εξωτερικό ξεχωρίζει για τον συνδυασμό δυναμικότητας και στιβαρότητας με ισορροπημένες αναλογίες, οι οποίες τονίζουν την αίσθηση ευρυχωρίας. Το εμπρόσθιο μέρος ενισχύεται από την μεγάλη οριζόντια χρωμιωμένη μάσκα και τους ιδιαίτερης σχεδίασης προβολείς ημέρας LED που τονίζουν τον δυνατό χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Το μακρύ καπό είναι το ίδιο με το Tipo Sedan, αλλά η πίσω σιλουέτα του 5ΘΥΡΟΥ είναι πιο συμπαγής και σπορ, ενώ το Station Wagon έχει ένα ισορροπημένο πίσω μέρος που τονίζει την ευρυχωρία του μοντέλου.Στο πλάι και των δύο μοντέλων, μια χαρακτηριστική γραμμή ενώνει τους εμπρός προβολείς με τα πίσω φωτιστικά σώματα. Η παλέτα των χρωμάτων αμαξώματος περιλαμβάνει οκτώ χρώματα: Λευκό Gelato, Γκρι Maestro, Γκρι Colosseo, Μπεζ Pearl, Bronze Magnetic, Κόκκινο Amore, Μπλε Mediterraneo και Μαύρο Cinema.ΚινητήρεςΤο νέο Fiat Tipo θα είναι διαθέσιμο με δύο κινητήρες βενζίνης (1.4 Fire 95 ίππων and 1.6 E-Τorq 110 ίππων) και δύο κινητήρες πετρελαίου, τεχνολογίας Multijet II turbo diesel (1.3 95 ίππων και 1.6 120 ίππων). Όλοι οι κινητήρες συνδυάζονται με κίνηση στους εμπρός τροχούς και 5τάχυτα ή 6τάχυτα μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων. Ο 1.6 E-Torq εφοδιάζεται με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ ο κινητήρας 1.6 Multijet 120 hp συνδυάζεται με το αυτόματο διπλού συμπλέκτη κιβώτιο DCT.Εναρμονισμένες με την παράδοση της Fiat, οι νέες προσθήκες στην οικογένεια του Tipo είναι εφοδιασμένες με εξαιρετικά πλούσιο βασικό εξοπλισμό και πολλές έξυπνες λύσεις που κάνουν τη ζωή καλύτερη για όλους τους επιβάτες. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται το καινοτόμο σύστημα UconnectTM 7" HD LIVE με μια έγχρωμη οθόνη αφής 7" υψηλής ανάλυσης και μια capacitive οθόνη που ο χρήστης μπορεί να κάνει pinch και swipe, όπως ακριβώς και σε ένα tablet. Αυτό το σύστημα τελευταίας γενιάς περιλαμβάνει Bluetooth hands-free, audio streaming, text reader, αναγνώριση φωνής, AUX και USB θύρες για σύνδεση με iPod, χειριστήρια στο τιμόνι και, κατόπιν ζήτησης, πίσω κάμερα στάθμευσης και το νέο TomTom 3D σύστημα πλοήγησης.Η οικογένεια του Tipo στοχεύει στην καρδιά της αγοράς προσφέροντας τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει έξι αερόσακους και Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS).Ακόμα, το νέο Tipo πλαισιώνεται από αρκετά συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, τα οποία βοηθούν τον οδηγό να διατηρήσει την ευστάθεια του αυτοκινήτου ακόμα και σε οριακές συνθήκες. Κυρίαρχο είναι το εξελιγμένο σύστημα ESC, που περιλαμβάνει υποσυστήματα όπως: το Panic Brake Assist (PBA: σε περίπτωση φρεναρίσματος ανάγκης, εφαρμόζει μέγιστη ισχύ στα φρένα, επιτυγχάνοντας τη μικρότερη δυνατή απόσταση ακινητοποίησης), ABS, Traction Control System (TCS: μειώνει τις πιθανότητες ολίσθησης των τροχών κατά την επιτάχυνση από στάση ή σε χαμηλές ταχύτητες, φρενάροντας τον τροχό που χάνει πρόσφυση), Hill Start Assist (HSA: κρατάει ενεργοποιημένα τα φρένα για περίπου 2" υποβοηθώντας το ξεκίνημα σε ανηφόρα).Στον προαιρετικό εξοπλισμό των μοντέλων αξίζει να αναφερθούν: το σύστημα αποφυγής σύγκρουσης (Full Brake Control: φρενάρει αυτόματα το όχημα, εάν χρειαστεί, για την αποφυγή σύγκρουσης) και το προσαρμοζόμενο Cruise Control (Adaptive Cruise Control: χρησιμοποιεί το ραντάρ που βρίσκεται στο κάτω μέρος του εμπρός προφυλακτήρα για να εντοπίσει εάν υπάρχει εμπρός προπορευόμενο όχημα και να διατηρήσει μια απόσταση ασφαλείας).Η κάμερα οπισθοπορείας (για την έκδοση Lounge): μπορεί να προσδώσει επιπλέον ασφάλεια κατά τη στάθμευση ή κατά την όπισθεν κίνηση. Τοποθετώντας μια κάμερα στο πίσω μέρος (κοντά στην χειρολαβή του πορτμπαγκάζ), ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει, μέσω της οθόνης του συστήματος U-Connect, όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται πίσω από το όχημα.Τα νέα μοντέλα διαθέτουν ένα αξιόπιστο σύστημα αναρτήσεων, ανεξάρτητης διάταξης με γόνατα McPherson εμπρός και διασυνδεδεμένο ημιάκαμπτο άξονα πίσω που διασφαλίζει ακρίβεια και άψογο κράτημα στο δρόμο, καθώς και απαράμιλλη άνεση. Το σύστημα αυτό είναι παράλληλα πιο ελαφρύ και αποδοτικό, χωρίς να επηρεάζει τη δυναμική εμπειρία οδήγησης.Οι εκδόσεις 5ΘΥΡΟ και Station Wagon στην ελληνική αγοράΤο Tipo 5ΘΥΡΟ θα διατίθεται σε τρείς εκδόσεις, Pop, Business και Lounge οι οποίες διαθέτουν όλα τα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας στον βασικό εξοπλισμό (ESP/Hill Holder/ASR/MSR, 6 αερόσακοι). Η λίστα του βασικού εξοπλισμού της έκδοσης Pop είναι αρκετά μεγάλη και περιλαμβάνει εκτός των παραπάνω Air Condition, εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα, πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα με δύο πίσω προσκέφαλα, σύστημα U-Connect με ψηφιακή οθόνη, θύρα USB/Aux, τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέφτες σε μαύρο χρώμα, προφυλακτήρες βαμμένους στο χρώμα του αμαξώματος, ατσάλινες ζάντες 15’’ με πλαστικό καπάκι, πορτμπαγκάζ, κιτ καπνιστή και ρεζέρβα.Η έκδοση Business διατίθεται (επιπλέον της έκδοσης Pop) με πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Cruise Control, ζάντες αλουμινίου 16’’, λειτουργία Bluetooth, χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι, επιχρωμιωμένα εξωτερικά πόμολα θυρών, εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος.Η έκδοση Lounge προσφέρει ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό από την έκδοση Business όπως αυτόματο κλιματισμό, προβολείς ομίχλης, εμπρός φώτα LED, αισθητήρα φώτων, αισθητήρα βροχής, εσωτερικό ηλεκτροχρωμικό καθρέφτη, δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων, 3ο πίσω προσκέφαλο, πρίζα 12V στο χώρο αποσκευών, εμπρός υποβραχιόνιο, έγχρωμο display trip computer, κιτ Chrome (επιχρωμιωμένο περίγραμμα παραθύρων, επιχρωμιωμένη εμπρός μάσκα), σύστημα U-Connect με έγχρωμη οθόνη αφής 7’’, λειτουργία Bluetooth, φωνητικές εντολές, δυνατότητα σύνδεσης με internet, audio streaming.Το Tipo Station Wagon θα διατίθεται στην Ελληνική αγορά σε δύο εκδόσεις Pop και Lounge. Ο εξοπλισμός της έκδοσης Pop περιλαμβάνει επιπλέον της αντίστοιχης έκδοσης του 5ΘΥΡΟΥ πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, μπάρες οροφής και Cargo Box. Υπερπλήρης είναι και η έκδοση Lounge και αντίστοιχη της ίδιας έκδοσης του 5ΘΥΡΟΥ.Οι τιμές για το Tipo 5ΘΥΡΟ ξεκινούν από τα 12.990€ για την έκδοση βενζίνης 1.4 95 ίππων Pop, αποτελώντας την καλύτερη τιμή στην κατηγορία C (περιλαμβάνει προωθητική ενέργεια). Όλη η οικογένεια του Tipo (Sedan, 5ΘΥΡΟ, Station Wagon), ανεξαρτήτου έκδοσης και κινητήρα προσφέρεται επιπλέον με δωρεάν 5 χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια οδική βοήθεια. Παράλληλα, διατίθεται ευνοϊκή χρηματοδότηση 6,45% από την FCA Bank, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να πληρώσει μια πολύ χαμηλή δόση 99€/μήνα για τα 2 πρώτα χρόνια, ανεξαρτήτως έκδοσης & εξοπλισμού.Το νέο Tipo 5ΘΥΡΟ ήδη βρίσκεται στις εκθέσεις του δικτύου διανομέων της Fiat σε όλη την Ελλάδα, ενώ το λανσάρισμα του νέου Tipo Station Wagon στην ελληνική αγορά αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 1ο τρίμηνο του 2017.Δείτε το video του 5θυρου Tipo εδώ:και του Station Wagon εδώ: