Η Nissan στηρίζει τη νέα γενιά με το GENERATION N

Υπάρχει μια νέα γενιά που με τη δράση, τη στάση και τις σκέψεις της αλλάζει τον κόσμο. Αυτή είναι η GENERATION N της Nissan. Ανακαλύψτε την στο www.nissangenerationn.gr



Η Nissan στηρίζει ανθρώπους οι οποίοι παρά το νεαρό της ηλικίας τους, έχουν ήδη καταφέρει να ξεχωρίσουν για τις καινοτόμες ιδέες και πράξεις τους. Κάνοντας πράξη το σλόγκαν της μάρκας “Innovation that Excites” (Καινοτομία που Ενθουσιάζει), η καμπάνια GENERATION N αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης και επιβράβευσης ανθρώπων ή ομάδων, που μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, καταφέρνουν να ενθουσιάζουν, να καινοτομούν και να διακρίνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.



Επιλέχθηκαν 20 ξεχωριστοί εκπρόσωποι της GENERATION N των οποίων οι μοναδικές δράσεις παρουσιάζονται μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα www.nissangenerationn.gr. Νέοι άνθρωποι που διακρίνονται για το έργο τους σε τομείς όπως επιχειρηματικότητα, φυσικές επιστήμες, ιατρική, μηχανολογία, κοινωνική προσφορά, αθλητισμός κ.α. Μέσα από 20 σύντομα videos οι πρωταγωνιστές της καμπάνιας παρουσιάζουν το αντικείμενο και το όραμά τους καλώντας το κοινό να τους στηρίξει με την ψήφο τους.



Το κοινό καλείται να επισκεφθεί το www.nissangenerationn.gr και να ψηφίσει εκείνους που θέλει να κερδίσουν, με τη Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. να επιβραβεύει τους 10 πρώτους, δίνοντάς τους από ένα αυτοκίνητο Nissan για έναν ολόκληρο χρόνο, υποστηρίζοντας έτσι έμπρακτα το όραμά τους. Ανάλογα με τη φύση της δράσης του κάθε διαγωνιζομένου θα δοθεί και το κατάλληλο όχημα μέσα από τον πλήρη στόλο της Nissan. Την ίδια στιγμή, όσοι από το κοινό ψηφίζουν, θα μπαίνουν στην κλήρωση για 3 μεγάλα ταξίδια στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου Φρανκφούρτης.



Γνωρίστε την GENERATION N



ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ

Γεννημένος στην Αθήνα, στις 19 Αυγούστου 1985, ο Βύρων Κοκκαλάνης, προπονείται και αγωνίζεται αποκλειστικά στην ιστιοσανίδα (Mistral ως το 2004 και RSX στη συνέχεια) από τη νεαρή ηλικία των 13, πάντα με τον ίδιο προπονητή, τον Δημήτρη Πηλιχό. Στην ηλικία των 32 ετών σήμερα, ο Βύρωνας έχει πολλές και σημαντικές διακρίσεις που τον κάνουν έναν από τους πιο επιτυχημένους αθλητές ιστιοσανίδας στη χώρα μας. Ένας αθλητής παράδειγμα, ένας άξιος εκπρόσωπος της Generation N.

http://www.cnn.gr/news/sports/story/42591/rio-2016-o-vyron-kokkalanis-tha-diekdikisei-metallio-stin-istioploia





LEADCOMPASS

Η Φιλοθέη Ματσίγκου είναι μια νέα επιχειρηματίας και δημιουργός της LeadCompass. Μιας επιχείρησης που έχει όραμα να αποτελέσει τον κορυφαίο φορέα επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η LeadCompass ξεχωρίζει χάρη στις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης και ανάπτυξης, όπως η βιωματική, η κβαντική και η μαιευτική θεωρία, με σκοπό να βοηθήσει τους νέους να διαπρέψουν στην ζωή τους. Η Φιλοθέη είναι μια άξια εκπρόσωπος της Generation N.

http://www.leadcompass.gr/About-Us.html



BRAINANCE

Η Advantis είναι μια ελληνική start up που δημιούργησε ένα cloud-based λογισμικό για την επεξεργασία εξετάσεων μαγνητικής τομογραφίας από τους γιατρούς με το όνομα Brainance. Το καινοτόμο λογισμικό, έχει ήδη κερδίσει την προσοχή της ιατρικής κοινότητας και απευθύνεται κυρίως σε νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα καθώς και ιδιώτες γιατρούς. Η Advantis έχει ξεκινήσει ήδη επαφές με υποψήφιους επενδυτές τους εξωτερικού οι οποίοι εκφράζουν έντονα το ενδιαφέρον τους. Οι άνθρωποι πίσω από το Brainance είναι άξιοι εκπρόσωποι της Generation N.

https://advantis.io/



ΠΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ο Έλληνας ασημένιος Παραολυμπιονίκης της ξιφασκίας με αμαξίδιο, αγωνίζεται στη σπάθη, καθώς και στο ξίφος μονομαχίας. Σε νεαρή ηλικία είχε έναν σοβαρό τραυματισμό στη θωρακική μοίρα, έπειτα από τροχαίο ατύχημα, όμως αυτό δεν στάθηκε ικανό να τον εμποδίσει από την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό, και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έκανε το διεθνές ντεμπούτο του στο Μόντρεαλ, το 2009 κι από τότε μετρά πολλές διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις, με κορυφαία το ασημένιο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς του Ρίο.

http://www.peoplegreece.com/tags/panos-triantafillou/



ΟΜΑΔΑ INFINITE RACING

Η μαθητική ομάδα από τη Θεσσαλονίκη “Infinite Racing” των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, κατέκτησε πριν από λίγες μέρες την πρώτη θέση στο «F1 in Schools 2016», τον παγκόσμιο διαγωνισμό σχεδιασμού, κατασκευής και αγώνα ταχύτητας για μινιατούρες Formula 1, που έγινε στο Όστιν του Τέξας. Είναι η πρώτη ομάδα από την Ελλάδα που κατορθώνει να ανέβει στο βάθρο αυτού του δύσκολου και πολύ σημαντικού διαγωνισμού. Η “Infinite Racing” είναι μια ομάδα που ανήκει δικαιωματικά στην Generation N.

https://www.facebook.com/InfiniteRacingTeam/



INSTALAW

Το Instalaw είναι μια καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα για την παροχή on-demand νομικών υπηρεσιών, με στόχο να παρέχει σε όλους τους πολίτες εύκολη και άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένους δικηγόρους, οποιαδήποτε στιγμή, από οποιοδήποτε μέρος. Πίσω από την ιδέα, βρίσκεται η 27χρονη Μυρτώ Τσίμα. Μαζί με την ομάδα της, και προσθέτοντας όλο και περισσότερες εφαρμογές και υπηρεσίες, έχει ως στόχο να δημιουργήσει, με την βοήθεια της τεχνολογίας, ένα εκσυγχρονισμένο μοντέλο παροχής νομικών υπηρεσιών κατά παραγγελία. Η Μυρτώ καινοτομεί και φανερώνει τις δυνατότητές της, ως εκπρόσωπος της Generation N.

http://www.instalaw.gr/



ELEKTRONIO

Δύο νέοι από τη Θεσσαλονίκη, με όραμα τον ιδανικό τρόπο αστικής μετακίνησης, ο Παντελής Ζάρκος και η 'Αννα Χλιούρα ίδρυσαν το 2015 την start -up εταιρεία ποδηλάτων Elektronio και δημιούργησαν το Play. Το πρώτο τρίτροχο, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο, χειροποίητο και με ιδιαίτερο ντιζάιν ποδήλατο. Το Play, απευθύνεται σε άτομα που κινούνται στην πόλη και αναζητούν έναν εναλλακτικό τρόπο μεταφοράς. Η Elektronio έχει λάβει διακρίσεις και βραβεία σε διαγωνισμούς για start – ups, ενώ έχει ακόμα και πολλές συμμετοχές σε επιχειρηματικά φεστιβάλ. Ο Παντελής και η Άννα είναι δύο αυθεντικοί εκπρόσωποι της Generation N.

https://elektroniowheels.gr/

https://www.facebook.com/elektroniowheels/



VEGGIE IT

Το Veggie It είναι ένα γευστικό, υψηλής θρεπτικής αξίας γεμιστό μπισκότο με λυοφιλιωμένα λαχανικά και β-γλυκάνη, που δημιούργησε η ομάδα του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Η υψηλή θρεπτική αξία αυτού του καινοτόμου προϊόντος διατροφής, οφείλεται στο ότι τα λαχανικά της γέμισης δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία. Επίσης, είναι ελεύθερο γλουτένης, ενώ παράλληλα η προσθήκη β-γλυκάνης από βρώμη συμβάλλει τόσο στη μείωση της χοληστερόλης και της γλυκόζης στο αίμα όσο και στη βελτίωση της υγείας του γαστρεντερικού συστήματος. Το Veggie it πήρε την πρώτη θέση στο διαγωνισμό ECOTHOPHELIA (Εθνικός Διαγωνισμός Οικολογικών - Καινοτόμων Προϊόντων). Μια ξεχωριστή συμμετοχή από μια ομάδα που δικαιωματικά ανήκει στην Generation N.

http://www2.aua.gr/el/news-events/nea/veggie-it-katektise-tin-1i-thesi-ston-6o-ethniko-diagonismo-kainotomon-trofimon



PHEE

Ο Σταύρος Τσομπανίδης δημιούργησε την start-up εταιρεία Phee, που επεξεργάζεται τα νεκρά φύκια των ελληνικών θαλασσών για τη δημιουργία νέων προϊόντων, από θήκες κινητών, μέχρι πολυτελείς συσκευασίες. Οι δραστηριότητες του Σταύρου δεν σταματούν εδώ, καθώς ως πραγματικός εκπρόσωπος της Generation N, διοργανώνει την κρουαζιέρα επιχειρηματικότητας #CruiseInn.

https://www.facebook.com/phee.gr/



ITHACA

Ο 22χρονος Θάνος Σπηλιόπουλος μαζί με την ομάδα του δημιούργησαν το ITHACA, μία κινητή μονάδα με την οποία πλένουν ρούχα αστέγων σε διάφορα σημεία της πόλης για να καλύψουν τη βασική ανάγκη της υγιεινής αλλά και της αξιοπρέπειας των συνανθρώπων μας. Το εγχείρημα μπήκε σε εφαρμογή to 2016 και η δραστηριότητα του ITHACA διαρκώς επεκτείνεται. Ο Θάνος Σπηλιόπουλος με την πλούσια κοινωνική δράση που παρουσιάζει, αποτελεί έναν άξιο εκπρόσωπο της Generation N.

http://www.ithacalaundry.gr/



Θ & Γ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Θοδωρής και ο Γιώργος, δύο αγρότες από την Ηλεία κατέκτησαν το πρώτο βραβείο στον 3ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη του Καλύτερου Νέου Αγρότη της Ευρώπης. Ο Θοδωρής και ο Γιώργος Βασιλόπουλος, ως άξιοι εκπρόσωποι της Generation N, ξεχώρισαν στον διαγωνισμό απέναντι σε 200 υποψηφίους από 17 χώρες της Ε.Ε. για το συνολικό τους έργο και την εφαρμογή καινοτομίας μεθόδου συλλογής ελαιόκαρπου. Για την επιτυχία τους τιμήθηκαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο σε ειδική τελετή.



ETHELON

Η Volunteer4Greece και η GloVo-Global Volunteers Platform, δύο οργανώσεις που αναδεικνύουν την αξία του εθελοντισμού, ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν την Ethelon. Η συνεργασία μεταξύ τους οδηγεί σε μία βάση εθελοντών που αποτελείται από νέους ενεργούς ανθρώπους πρόθυμους να προσφέρουν κοινωνικά, έναν μεγάλο αριθμό συνεργαζόμενων MKO, αλλά και ιδιωτικές εταιρείες. Η Εthelon, αποτελεί το σημείο συνάντησης και εφαρμογής στην πράξη όλων όσων συστήνουν την έννοια του εθελοντισμού. Οι άνθρωποί της είναι άξιοι εκπρόσωποι της Generation N.

https://www.facebook.com/Ethelon.org/



EFFECT

Η Effect είναι μια καινοτόμος κοινωνική επιχείρηση στο χώρο της εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε από 2 φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Σωτήρη Μπαράτσα και τη Μαριάνθη Νίκα. Φιλοδοξία της Effect είναι να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας μας, τη νεανική ανεργία. Το Μάιο του 2015 βραβεύτηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με το Social Impact Award. Ο Σωτήρης και η Μαριάνθη είναι πραγματικοί εκπρόσωποι της Generation N.

http://effect.education/el/